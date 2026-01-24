Hírlevél
A NASA új fegyvere az univerzum legnagyobb kérdése ellen

48 perce
Olvasási idő: 8 perc
A NASA folyamatosan feszegeti a határokat, és most egy újabb izgalmas fejezetet nyit az univerzum kutatásában. Bár a James Webb űrteleszkóp (JWST) már eddig is lenyűgöző eredményeket produkált, a mélyebb megértéshez csapatmunkára van szükség. Ezért indítják útjára a Pandora elnevezésű küldetést, hogy kiegészítse és új szintre emelje a már meglévő kutatásokat. Ez a kisméretű műhold nem versenytársa, hanem hűséges társa lesz a hatalmas obszervatóriumoknak.
A Pandora legfontosabb feladata, hogy hosszú időn keresztül figyelje meg azokat a csillagokat, amelyek körül bolygók keringenek. Míg a JWST rendkívüli részletességgel képes elemezni egy-egy objektumot, az ideje korlátozott és drága. Ezzel szemben a Pandora türelmesen, akár 24 órán keresztül is képes egyetlen csillagra fókuszálni. Ez a kitartó figyelem lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosan megkülönböztessék a csillag saját aktivitását (például a napfoltokat) a bolygó légköréből érkező jelektől. Így a tudósok tisztább képet kapnak arról, mi is történik valójában ezekben a távoli világokban.

Pandora
A Pandora műhold és egy exobolygó művészi illusztrációja

A tökéletes páros: Pandora és a James Webb űrtávcső

A modern csillagászat egyik legnagyobb kihívása az adatok tisztítása és helyes értelmezése. Amikor a James Webb űrtávcső egy távoli bolygó légkörét vizsgálja, a gazdacsillag fénye gyakran „zajosítja" a méréseket. A csillagfoltok és a flerek (kitörések) könnyen megtéveszthetik a műszereket, és hamis adatokat eredményezhetnek a bolygó kémiai összetételéről. A Pandora éppen ezt a problémát orvosolja. A két teleszkóp együttműködése olyan szinergiát teremt, amelyre korábban nem volt példa az űrkutatás történetében. 

Konkrétan, a Pandora a látható és az infravörös tartományban egyszerre végez méréseket. Ez a technika kulcsfontosságú, mivel a különböző hullámhosszak eltérő információkat hordoznak a csillagok viselkedéséről. Miután a Pandora összegyűjti ezeket az adatokat, a NASA tudósai felhasználják őket a JWST méréseinek korrigálására. Következésképpen a James Webb űrtávcső által szolgáltatott adatok sokkal pontosabbá válnak, így a kutatók magabiztosabban jelenthetik ki, hogy találtak-e vizet, szén-dioxidot vagy más, az élet szempontjából fontos molekulát egy idegen világ légkörében.

Vadászat a lakható világokra

Az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A NASA ezen a területen is áttörést vár a küldetéstől. A projekt elsődleges célpontjai azok a csillagrendszerek, ahol már felfedeztek exobolygó jelölteket, de a légkörükről még keveset tudunk. A kutatók különösen azokra a bolygókra kíváncsiak, amelyek a lakható zónában keringenek, ahol a víz folyékony halmazállapotban maradhat meg a felszínen. A Pandora segít majd eldönteni, mely bolygók érdemesek a további, mélyrehatóbb vizsgálatra. 

Továbbá, a misszió körülbelül 20 csillagot és azok exobolygó kísérőit fogja vizsgálni. Ez a minta elég nagy ahhoz, hogy statisztikailag is releváns következtetéseket vonjanak le a különböző típusú csillagok és bolygók kapcsolatáról. A vörös törpék például gyakoriak a galaxisunkban, de heves kitöréseikkel veszélyeztethetik a körülöttük keringő bolygók légkörét. A Pandora mérései rávilágítanak majd arra, hogy ezek a gyakori csillagok mennyire alkalmasak arra, hogy életet hordozó bolygóknak adjanak otthont, ezzel szűkítve a keresést a legígéretesebb jelöltekre. 

Pandora Illustration of an exoplanet in front of a sun revealing it's atmosphere. An exoplanet is a planet outside of the solar system that orbits another star. The study of exoplanets has implications for astrobiology, planetary science and the search for extraterrestrial life. (Photo by VICTOR de SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC / Science Photo Library via AFP)
Exobolygó a napja előtt (illusztráció)
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A kis műholdak nagy jövője

A Pandora küldetés nem csupán a tudományos felfedezések miatt jelentős, hanem technológiai demonstrációként is szolgál. Ez a projekt bizonyítja, hogy a viszonylag olcsó, kisméretű műholdak (SmallSats) is képesek világszínvonalú tudományos munkát végezni. A NASA „Pioneers" programjának részeként a Pandora költséghatékony megoldást kínál az űrkutatás égető kérdéseire. Ahelyett, hogy évtizedeket várnánk egy újabb gigantikus űrteleszkópra, ezek a kisebb, célzott feladatokra tervezett eszközök gyorsan és rugalmasan bővítik tudásunkat.

A Pandora sikere utat nyithat a jövőbeli hasonló küldetések előtt. Ha ez a koncepció beválik, a jövőben egész flottányi kisműhold támogathatja a nagy obszervatóriumok munkáját, mindegyik egy-egy speciális feladatra koncentrálva. Ez a megközelítés demokratizálhatja az űrkutatást, és felgyorsíthatja a felfedezések ütemét.

 

