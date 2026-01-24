A NASA új fegyvere az univerzum legnagyobb kérdése ellen

A Pandora legfontosabb feladata, hogy hosszú időn keresztül figyelje meg azokat a csillagokat, amelyek körül bolygók keringenek. Míg a JWST rendkívüli részletességgel képes elemezni egy-egy objektumot, az ideje korlátozott és drága. Ezzel szemben a Pandora türelmesen, akár 24 órán keresztül is képes egyetlen csillagra fókuszálni. Ez a kitartó figyelem lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosan megkülönböztessék a csillag saját aktivitását (például a napfoltokat) a bolygó légköréből érkező jelektől. Így a tudósok tisztább képet kapnak arról, mi is történik valójában ezekben a távoli világokban.

A Pandora műhold és egy exobolygó művészi illusztrációja

A tökéletes páros: Pandora és a James Webb űrtávcső

A modern csillagászat egyik legnagyobb kihívása az adatok tisztítása és helyes értelmezése. Amikor a James Webb űrtávcső egy távoli bolygó légkörét vizsgálja, a gazdacsillag fénye gyakran „zajosítja" a méréseket. A csillagfoltok és a flerek (kitörések) könnyen megtéveszthetik a műszereket, és hamis adatokat eredményezhetnek a bolygó kémiai összetételéről. A Pandora éppen ezt a problémát orvosolja. A két teleszkóp együttműködése olyan szinergiát teremt, amelyre korábban nem volt példa az űrkutatás történetében.

Konkrétan, a Pandora a látható és az infravörös tartományban egyszerre végez méréseket. Ez a technika kulcsfontosságú, mivel a különböző hullámhosszak eltérő információkat hordoznak a csillagok viselkedéséről. Miután a Pandora összegyűjti ezeket az adatokat, a NASA tudósai felhasználják őket a JWST méréseinek korrigálására. Következésképpen a James Webb űrtávcső által szolgáltatott adatok sokkal pontosabbá válnak, így a kutatók magabiztosabban jelenthetik ki, hogy találtak-e vizet, szén-dioxidot vagy más, az élet szempontjából fontos molekulát egy idegen világ légkörében.

Vadászat a lakható világokra

Az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A NASA ezen a területen is áttörést vár a küldetéstől. A projekt elsődleges célpontjai azok a csillagrendszerek, ahol már felfedeztek exobolygó jelölteket, de a légkörükről még keveset tudunk. A kutatók különösen azokra a bolygókra kíváncsiak, amelyek a lakható zónában keringenek, ahol a víz folyékony halmazállapotban maradhat meg a felszínen. A Pandora segít majd eldönteni, mely bolygók érdemesek a további, mélyrehatóbb vizsgálatra.