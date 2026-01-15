Szörnyű haláltusát vív az óceánon a gigantikus jéghegy: kísérteties, mivé változott

Hírlevél
Negyven évig dacolt az elemekkel, de most eljött a végső, visszafordíthatatlan összeomlás pillanata a legendás jégmonstrum számára. Az A23a jéghegy napjai meg vannak számlálva, és a pusztulás folyamata egészen kísérteties látványt nyújt az űrből nézve. A NASA legfrissebb felvételei szerint a hatalmas jégtömb egyfajta kásás, kék „mocsárrá” változott a haláltusája során.
a23a jéghegyjéghegyóceánAntarktisz

A legújabb műholdas képek tanúsága szerint az A23a jéghegy felszínén élénk, türkizkék csíkok és kiterjedt tavak jelentek meg, ami a szakértők szerint a közelgő vég csalhatatlan jele. A korábban New York területénél háromszor nagyobb jégóriás mostanra elvesztette méltóságteljes fehérségét, és egy „szépséges pacává” olvadt a melegebb vizek ölelésében. A NASA Terra műholdjának december 26-i felvételei egy már-már felismerhetetlen képződményt mutatnak: a jéghegy felszínét kék víztócsák borítják, amelyeket vastag fehér jégszegélyek, úgynevezett „sáncok” vesznek körül.

A NASA Terra műholdja december 26-án készített felvételt az A23a jéghegyről, felfedve a jeges felszínén húzódó élénk kék csíkok sorozatát. A lenyűgöző látvány arra utal, hogy a jégtömegnek már nincs sok hátra.
A NASA Terra műholdja december 26-án készített felvételt az A23a jéghegyről, felfedve a jeges felszínén húzódó élénk kék csíkok sorozatát. A lenyűgöző látvány arra utal, hogy a jégtömegnek már nincs sok hátra.
Fotó: NASA Earth Observatory/Terra/Michala Garrison/MODIS

A látványt tovább csúfítja, hogy a képeken az A23a jéghegy oldalát egy szürke, iszapszerű tömeg is kíséri. Ez az úgynevezett „jégkása” valószínűleg a jéghegy belsejéből szivárgott ki, miközben a peremről több száz kisebb jégdarab töredezik le folyamatosan.

Az A23a jéghegy igazi túlélő volt, de végül elhagyta a szerencse

Az A23a jéghegy története valóban filmbe illő, tele drámai fordulatokkal. A kutatók által csak a „jéghegyek királynőjének” hívott kolosszus még 1986-ban szakadt le az Antarktisz Filchner-Ronne jégselfjéről. 

Évtizedekig azonban nem jutott messzire: az alja ugyanis megakadt a tengerfenéken, így majdnem 40 évig vesztegelt egy helyben, mint egy foglyul ejtett szörnyeteg.

Aztán 2020-ban váratlanul kiszabadult, és megkezdte vándorlását, ám az óceán nem eresztette könnyen. Először egy gigantikus óceáni örvény fogságába esett, ahol hónapokig forgott tehetetlenül egy helyben. Miután ebből 2024 decemberében kiszabadult, a „szédült” jéghegy egyenesen Déli-Georgia szigete felé vette az irányt. 

  • A tudósok rettegtek attól, hogy az A23a jéghegy megfeneklik a partoknál, ami ökológiai katasztrófát okozott volna az ott élő pingvinkolóniák számára, elzárva őket a táplálékszerzéstől.

Szerencsére a legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg: a jéghegy még a sziget elérése előtt, 2025 májusában darabokra tört, így a katasztrófa elmaradt. Azóta a legnagyobb megmaradt darabja a Dél-Atlanti-óceán melegebb vizei felé sodródott, ahol megkezdődött a most látható, gyors ütemű szétesés.

Miért kék és csíkos a haldokló jéghegy?

A mostani, kísérteties kék szín nem varázslat, hanem a fizika törvényeinek következménye. Ted Scambos, a Coloradoi Egyetem klímakutatója szerint 

a „kék massza” valójában olvadékvízből álló tavak hálózata.

Amikor a jég szerkezete meggyengül, a víz behatol a repedésekbe, és súlyával egyszerűen szétfeszíti azokat – ez a folyamat rajzolja ki a látványos csíkokat a felszínen.

Walter Meier, az NSIDC kutatója egy meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet. A mostani repedések valószínűleg azokat a korai barázdákat követik, amelyeket még évtizedekkel ezelőtt vájt a jégbe a tengerfenék, amikor az óriás a talajon súrlódott. Chris Shuman glaciológus szerint lenyűgöző, hogy ezek a nyomok ennyi idő után is láthatóak maradtak.

A végjáték utolsó pillanatai

A pusztulás sebességét jelzi, hogy a látványos csíkok talán már el is tűntek. Egy december 27-én, a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) készített fotón már nem a csíkos mintázat, hanem egy egységesebb, összefüggő kék víztömeg látható a jéghegy tetején. Jelenleg senki sem tudja pontosan, mennyi maradt még a jégből.

Egy december 27-én készült űrhajósfotó már egy sokkal egységesebb olvadéktavat mutat az A23a felszínén, ami arra utal, hogy a látványos csíkok máris eltűntek.
Egy december 27-én készült űrhajósfotó már egy sokkal egységesebb olvadéktavat mutat az A23a felszínén, ami arra utal, hogy a látványos csíkok máris eltűntek.
Fotó: NASA/ISS program

Bár az A23a jéghegy sokáig birtokolta a „világ legnagyobbja” címet – legutóbb 2023 júniusában szerezte vissza, majd 2025 szeptemberében vesztette el ismét –, mostanra trónfosztott lett. Jelenleg a D15A jelű jéghegy a csúcstartó a maga 3100 négyzetkilométeres területével, bár ez is elmarad attól a mérettől, amivel az A23a a fénykorában büszkélkedhetett.

 

