Szörnyű haláltusát vív az óceánon a gigantikus jéghegy: kísérteties, mivé változott

A legújabb műholdas képek tanúsága szerint az A23a jéghegy felszínén élénk, türkizkék csíkok és kiterjedt tavak jelentek meg, ami a szakértők szerint a közelgő vég csalhatatlan jele. A korábban New York területénél háromszor nagyobb jégóriás mostanra elvesztette méltóságteljes fehérségét, és egy „szépséges pacává” olvadt a melegebb vizek ölelésében. A NASA Terra műholdjának december 26-i felvételei egy már-már felismerhetetlen képződményt mutatnak: a jéghegy felszínét kék víztócsák borítják, amelyeket vastag fehér jégszegélyek, úgynevezett „sáncok” vesznek körül.
A látványt tovább csúfítja, hogy a képeken az A23a jéghegy oldalát egy szürke, iszapszerű tömeg is kíséri. Ez az úgynevezett „jégkása” valószínűleg a jéghegy belsejéből szivárgott ki, miközben a peremről több száz kisebb jégdarab töredezik le folyamatosan.
Az A23a jéghegy igazi túlélő volt, de végül elhagyta a szerencse
Az A23a jéghegy története valóban filmbe illő, tele drámai fordulatokkal. A kutatók által csak a „jéghegyek királynőjének” hívott kolosszus még 1986-ban szakadt le az Antarktisz Filchner-Ronne jégselfjéről.
Évtizedekig azonban nem jutott messzire: az alja ugyanis megakadt a tengerfenéken, így majdnem 40 évig vesztegelt egy helyben, mint egy foglyul ejtett szörnyeteg.
Aztán 2020-ban váratlanul kiszabadult, és megkezdte vándorlását, ám az óceán nem eresztette könnyen. Először egy gigantikus óceáni örvény fogságába esett, ahol hónapokig forgott tehetetlenül egy helyben. Miután ebből 2024 decemberében kiszabadult, a „szédült” jéghegy egyenesen Déli-Georgia szigete felé vette az irányt.
- A tudósok rettegtek attól, hogy az A23a jéghegy megfeneklik a partoknál, ami ökológiai katasztrófát okozott volna az ott élő pingvinkolóniák számára, elzárva őket a táplálékszerzéstől.
Szerencsére a legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg: a jéghegy még a sziget elérése előtt, 2025 májusában darabokra tört, így a katasztrófa elmaradt. Azóta a legnagyobb megmaradt darabja a Dél-Atlanti-óceán melegebb vizei felé sodródott, ahol megkezdődött a most látható, gyors ütemű szétesés.
Miért kék és csíkos a haldokló jéghegy?
A mostani, kísérteties kék szín nem varázslat, hanem a fizika törvényeinek következménye. Ted Scambos, a Coloradoi Egyetem klímakutatója szerint
a „kék massza” valójában olvadékvízből álló tavak hálózata.
Amikor a jég szerkezete meggyengül, a víz behatol a repedésekbe, és súlyával egyszerűen szétfeszíti azokat – ez a folyamat rajzolja ki a látványos csíkokat a felszínen.
Walter Meier, az NSIDC kutatója egy meglepő összefüggésre hívta fel a figyelmet. A mostani repedések valószínűleg azokat a korai barázdákat követik, amelyeket még évtizedekkel ezelőtt vájt a jégbe a tengerfenék, amikor az óriás a talajon súrlódott. Chris Shuman glaciológus szerint lenyűgöző, hogy ezek a nyomok ennyi idő után is láthatóak maradtak.
A végjáték utolsó pillanatai
A pusztulás sebességét jelzi, hogy a látványos csíkok talán már el is tűntek. Egy december 27-én, a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) készített fotón már nem a csíkos mintázat, hanem egy egységesebb, összefüggő kék víztömeg látható a jéghegy tetején. Jelenleg senki sem tudja pontosan, mennyi maradt még a jégből.
Bár az A23a jéghegy sokáig birtokolta a „világ legnagyobbja” címet – legutóbb 2023 júniusában szerezte vissza, majd 2025 szeptemberében vesztette el ismét –, mostanra trónfosztott lett. Jelenleg a D15A jelű jéghegy a csúcstartó a maga 3100 négyzetkilométeres területével, bár ez is elmarad attól a mérettől, amivel az A23a a fénykorában büszkélkedhetett.