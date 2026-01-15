Szörnyű haláltusát vív az óceánon a gigantikus jéghegy: kísérteties, mivé változott

A legújabb műholdas képek tanúsága szerint az A23a jéghegy felszínén élénk, türkizkék csíkok és kiterjedt tavak jelentek meg, ami a szakértők szerint a közelgő vég csalhatatlan jele. A korábban New York területénél háromszor nagyobb jégóriás mostanra elvesztette méltóságteljes fehérségét, és egy „szépséges pacává” olvadt a melegebb vizek ölelésében. A NASA Terra műholdjának december 26-i felvételei egy már-már felismerhetetlen képződményt mutatnak: a jéghegy felszínét kék víztócsák borítják, amelyeket vastag fehér jégszegélyek, úgynevezett „sáncok” vesznek körül.

Fotó: NASA Earth Observatory/Terra/Michala Garrison/MODIS

A látványt tovább csúfítja, hogy a képeken az A23a jéghegy oldalát egy szürke, iszapszerű tömeg is kíséri. Ez az úgynevezett „jégkása” valószínűleg a jéghegy belsejéből szivárgott ki, miközben a peremről több száz kisebb jégdarab töredezik le folyamatosan.

Az A23a jéghegy igazi túlélő volt, de végül elhagyta a szerencse

Az A23a jéghegy története valóban filmbe illő, tele drámai fordulatokkal. A kutatók által csak a „jéghegyek királynőjének” hívott kolosszus még 1986-ban szakadt le az Antarktisz Filchner-Ronne jégselfjéről.

Évtizedekig azonban nem jutott messzire: az alja ugyanis megakadt a tengerfenéken, így majdnem 40 évig vesztegelt egy helyben, mint egy foglyul ejtett szörnyeteg.

Aztán 2020-ban váratlanul kiszabadult, és megkezdte vándorlását, ám az óceán nem eresztette könnyen. Először egy gigantikus óceáni örvény fogságába esett, ahol hónapokig forgott tehetetlenül egy helyben. Miután ebből 2024 decemberében kiszabadult, a „szédült” jéghegy egyenesen Déli-Georgia szigete felé vette az irányt.

A tudósok rettegtek attól, hogy az A23a jéghegy megfeneklik a partoknál, ami ökológiai katasztrófát okozott volna az ott élő pingvinkolóniák számára, elzárva őket a táplálékszerzéstől.

Szerencsére a legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg: a jéghegy még a sziget elérése előtt, 2025 májusában darabokra tört, így a katasztrófa elmaradt. Azóta a legnagyobb megmaradt darabja a Dél-Atlanti-óceán melegebb vizei felé sodródott, ahol megkezdődött a most látható, gyors ütemű szétesés.