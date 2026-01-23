Ilyen nincs: sétáló halakat vettek videóra!

A videón szereplő afrikai harcsa (Clarias gariepinus) egyike azon kevés halfajoknak, amelyek speciális légzőszervük segítségével képesek a légköri levegőt is hasznosítani, így átmenetileg életben maradnak a vízen kívül is. Bár elsőre ijesztőnek tűnhet a sétáló hal látványa, a biológusok számára ez a viselkedés ismert, bár ritkán megfigyelhető jelenség – írja az IFL Science.

Részlet az afrikai harcsa sétáját megörökítő videóból

Fotó: Africam/Naledi Bush Lodge/Compass Media

Miért sétál az afrikai harcsa a szárazföldön?

Az afrikai harcsa általában akkor merészkedik szárazföldre, ha a lakhelyéül szolgáló vizes közeg kiszárad, és kénytelen új élőhelyet keresni a túlélés érdekében. A mostani természetvideó azonban egy másik stratégiát mutat be:

a területen nemrég áradások voltak, így a nedves talaj és a magas páratartalom ideális, biztonságos körülményeket teremtett a halaknak a portyázáshoz.

A Dél-afrikai Nemzeti Biodiverzitási Intézet szakértői szerint ez a faj mindenevő: a vízben élő gerinctelenek mellett előszeretettel fogyaszt gyümölcsöket, magvakat, de akár kisebb szárazföldi emlősöket is. A felvételen látható Clarias gariepinus példányok valószínűleg éppen ilyen zsákmány után kutattak a parton.

Nem ez az egyetlen sétáló hal a világon

A harcsafélék családjában nem egyedülálló a szárazföldi helyváltoztatás képessége. A Közép- és Dél-Amerikában honos tepsifejűharcsa-félék mozgása annyira egyedi, hogy a tudósok külön szakkifejezést alkottak rá: ez a „reffling", ami egyfajta rugalmas, csoszogó mozgást takar. Egyes Brazíliában élő harcsafajok még ennél is tovább mennek, ők képesek tömegesen felmászni a falakra is.

A legismertebb példa talán az Amerikai Egyesült Államokban, különösen Floridában inváziós fajként terjedő „walking catfish" (sétáló harcsa), amely a szárazföldön a kemorecepció segítségével tájékozódik. A kemorecepció a kémiai ingerek érzékelését jelenti – ez a halak esetében a szagláshoz és ízleléshez hasonló folyamat, amellyel a levegőben terjedő kémiai jelek alapján képesek megtalálni az utat vagy a táplálékot a vízen kívül is.