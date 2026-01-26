Nagy a baj: halálos víz folyhat a csapból és semmi sem védheti meg

Bár a legtöbb mikroorganizmus elpusztul a hagyományos tisztítási eljárások során, bizonyos fajok, köztük a rettegett agyevő amőba (Naegleria fowleri), képesek túlélni a szélsőséges környezeti körülményeket is. Ezek a mikroszkopikus lények természetes módon fordulnak elő a talajban és a vizekben, de a környezeti változások és az elöregedő infrastruktúra miatt egyre nagyobb kockázatot jelentenek az emberi környezetben.
A Biocontaminant című szaklapban megjelent átfogó tanulmány szerint ezek a patogén mikroorganizmusok olyan globális veszélyforrássá váltak, amely ellen azonnal fel kellene lépni.
Az agyevő amőba nyomában – mik azok a szabadon élő amőbák?
A szabadon élő amőbák olyan egysejtű élőlények, amelyek képesek alakjukat változtatni, és állábakkal mozogni. Ellentétben a parazita életmódot folytató fajokkal, ezek önállóan élnek a környezetben. Bár a legtöbb faj ártalmatlan, néhányuk súlyos, esetenként halálos kimenetelű betegséget okozhat.
A legismertebb példa a Naegleria fowleri, vagyis az agyevő amőba, amely egy ritka, de szinte minden esetben végzetes betegséget, elsődleges amőbás agyvelőgyulladást (primer amőbás meningoencephalitis) okoz. A fertőzés jellemzően akkor következik be, amikor szennyezett víz kerül az orrüregbe – például úszás vagy egyéb vízi tevékenységek közben –, ahonnan a kórokozó a szaglóidegen keresztül eljut az agyba. Nem ez azonban az egyetlen veszélyes faj: az Acanthamoeba nemzetség tagjai például súlyos szaruhártya-gyulladást okozhatnak, különösen kontaktlencse-viselők körében, de akár agyvelőgyulladáshoz is vezethetnek.
A túlélés mesterei
A kutatók szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az amőbák ellenállnak a vízfertőtlenítésnek.
Longfei Shu, a tanulmány egyik szerzője kiemelte:
Ezeket az élőlényeket az teszi különösen veszélyessé, hogy képesek túlélni olyan körülményeket is, amelyek sok más mikrobát elpusztítanak."
A szabadon élő amőbák képesek egy ellenálló, nyugalmi állapotba, úgynevezett ciszta formába burkolózni. Ebben az állapotban:
- Túlélik a szélsőséges hőséget.
- Ellenállnak a magas koncentrációjú klórnak és más erős fertőtlenítőszereknek.
- Megtelepednek a vízbiztonság szempontjából kritikus elosztóhálózatokban, sőt a háztartási csövek belsejében lévő biofilm rétegben is.
Ez a szívósság teszi lehetővé, hogy a modern ivóvízrendszerekben is fennmaradjanak.
A „trójai faló mechanizmus”: baktériumok búvóhelye
A tanulmány rámutat egy még aggasztóbb jelenségre, amelyet a szakértők „trójai faló mechanizmusnak" neveznek. Az amőbák a természetben baktériumokkal táplálkoznak, bekebelezik őket. Azonban bizonyos baktériumok és vírusok képesek ellenállni az emésztésnek, és sértetlenül életben maradnak, sőt szaporodnak az amőba belsejében.
Ez a mechanizmus kettős veszélyt jelent az ivóvízbiztonságra:
- Az amőba teste pajzsként védi a benne rejtőző kórokozókat (például a Legionella baktériumokat vagy a tuberkulózis kórokozóját) a víztisztítás során alkalmazott fertőtlenítőszerektől.
- Hozzájárulhat az antibiotikum-rezisztencia terjedéséhez, mivel a baktériumok az amőbán belül védettséget élveznek.
Így a patogén mikroorganizmusok észrevétlenül juthatnak át a védelmi vonalakon, és terjedhetnek el az ivóvízhálózatokban.
A klímaváltozás hatásai az amőbák terjedésére
A klímaváltozás hatásai közvetlenül érintik az amőbák elterjedését. Mivel sok veszélyes faj, köztük az agyevő amőba is, kedveli a meleget, a globális hőmérséklet-emelkedés kedvez az életterük bővülésének.
Ezek a melegvízi kórokozók ma már olyan földrajzi régiókban is megjelennek, ahol korábban ismeretlenek voltak. A felmelegedő természetes vizek és a gyakrabban előforduló hőhullámok növelik a kockázatot.
Számos országban jelentettek az elmúlt időszakban rekreációs vízhasználathoz (úszáshoz, fürdőzéshez) köthető fertőzéseket, ami fokozza a lakosság aggodalmát.
Megoldás: a One Health stratégia
A kialakult helyzet kezelésére a szakértők egy összehangolt, úgynevezett One Health stratégia (magyarul „Egy Egészség”) bevezetését sürgetik. Ez a megközelítés felismeri, hogy az emberi egészség elválaszthatatlan a környezet és az állatvilág egészségétől.
A védekezés érdekében a következő lépésekre van szükség:
- Fejlettebb megfigyelés: gyorsabb és pontosabb diagnosztikai eszközök fejlesztése a fertőzések korai felismerésére.
- Új technológiák: olyan korszerű vízkezelési eljárások (például fejlett oxidációs folyamatok) alkalmazása, amelyek képesek áttörni az amőbák ciszta-pajzsát.
- Lakossági edukáció: a melegvízi kórokozók elleni védekezés fontosságának tudatosítása, például orrcsipesz használata meleg édesvizekben történő úszáskor.
Ahogy Longfei Shu fogalmazott:
Az amőbák nem csupán orvosi vagy környezeti problémát jelentenek. A kettő metszéspontjában helyezkednek el, és a kezelésük integrált megoldásokat igényel, amelyek a forrásnál védik meg a közegészséget."
Az agyevő amőba és társai jelentette fenyegetés tehát valós, de a tudomány és a technológia fejlődésével, valamint a megfelelő óvintézkedésekkel a kockázatok csökkenthetők.