Nagy a baj: halálos víz folyhat a csapból és semmi sem védheti meg

Bár a legtöbb mikroorganizmus elpusztul a hagyományos tisztítási eljárások során, bizonyos fajok, köztük a rettegett agyevő amőba (Naegleria fowleri), képesek túlélni a szélsőséges környezeti körülményeket is. Ezek a mikroszkopikus lények természetes módon fordulnak elő a talajban és a vizekben, de a környezeti változások és az elöregedő infrastruktúra miatt egyre nagyobb kockázatot jelentenek az emberi környezetben.

Mikroszkóp alatt a rettegett agyevő amőba (Naegleria fowleri): az ehhez hasonló szabadon élő amőbák a hagyományos tisztítási eljárásoknak ellenállva jelentenek növekvő fenyegetést

Fotó: CDC / IMAGE POINT FR / BSIP via AFP

A Biocontaminant című szaklapban megjelent átfogó tanulmány szerint ezek a patogén mikroorganizmusok olyan globális veszélyforrássá váltak, amely ellen azonnal fel kellene lépni.

Az agyevő amőba nyomában – mik azok a szabadon élő amőbák?

A szabadon élő amőbák olyan egysejtű élőlények, amelyek képesek alakjukat változtatni, és állábakkal mozogni. Ellentétben a parazita életmódot folytató fajokkal, ezek önállóan élnek a környezetben. Bár a legtöbb faj ártalmatlan, néhányuk súlyos, esetenként halálos kimenetelű betegséget okozhat.

A legismertebb példa a Naegleria fowleri, vagyis az agyevő amőba, amely egy ritka, de szinte minden esetben végzetes betegséget, elsődleges amőbás agyvelőgyulladást (primer amőbás meningoencephalitis) okoz. A fertőzés jellemzően akkor következik be, amikor szennyezett víz kerül az orrüregbe – például úszás vagy egyéb vízi tevékenységek közben –, ahonnan a kórokozó a szaglóidegen keresztül eljut az agyba. Nem ez azonban az egyetlen veszélyes faj: az Acanthamoeba nemzetség tagjai például súlyos szaruhártya-gyulladást okozhatnak, különösen kontaktlencse-viselők körében, de akár agyvelőgyulladáshoz is vezethetnek.

A túlélés mesterei

A kutatók szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az amőbák ellenállnak a vízfertőtlenítésnek.

Longfei Shu, a tanulmány egyik szerzője kiemelte:

Ezeket az élőlényeket az teszi különösen veszélyessé, hogy képesek túlélni olyan körülményeket is, amelyek sok más mikrobát elpusztítanak."

A szabadon élő amőbák képesek egy ellenálló, nyugalmi állapotba, úgynevezett ciszta formába burkolózni. Ebben az állapotban:

Túlélik a szélsőséges hőséget.

Ellenállnak a magas koncentrációjú klórnak és más erős fertőtlenítőszereknek.

Megtelepednek a vízbiztonság szempontjából kritikus elosztóhálózatokban, sőt a háztartási csövek belsejében lévő biofilm rétegben is.

Ez a szívósság teszi lehetővé, hogy a modern ivóvízrendszerekben is fennmaradjanak.