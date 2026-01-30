Újabb megdöbbentő dolog derült ki a rákról – erre még a tudósok sem voltak felkészülve!

Az orvostudomány régóta keresi a választ arra a rejtélyre, hogy miért ritka a rák és az Alzheimer-kór együttes előfordulása egyazon betegnél. A statisztikák azt mutatják, hogy a rákos betegeknél kisebb eséllyel alakul ki a súlyos memóriavesztéssel járó demencia, míg az alzheimeres betegeknél ritkábban diagnosztizálnak daganatos megbetegedéseket.

Látványos illusztráció egy agresszív rákos sejtről: a kutatások szerint a daganat által termelt speciális fehérje meglepő módon gátolhatja az Alzheimer-kór kialakulását

Fotó: Google Gemini AI

Egy friss, egereken végzett kísérletsorozat most lerántotta a leplet a biológiai háttérről:

a rákos sejtek egy speciális fehérje segítségével védhetik meg az agyat a káros lerakódásoktól.

Miért védhet a daganat az Alzheimer-kór ellen: a titokzatos cisztatin-C fehérje szerepe

Az Alzheimer-kór egyik fő jellemzője, hogy az agyban kóros fehérjecsomók, úgynevezett amiloid plakkok halmozódnak fel. Ezek a lerakódások akadályozzák az idegsejtek közötti kommunikációt, ami végül a kognitív képességek romlásához vezet. A kutatók megfigyelték, hogy amikor a kísérleti egerekbe tüdő-, prosztata- vagy vastagbéldaganatot ültettek, az állatok agyában nem alakultak ki ezek a plakkok.

A védelem kulcsa egy cisztatin-C nevű fehérje.

Ezt az anyagot a daganatos sejtek bocsátják a véráramba, és különleges tulajdonsága, hogy képes átjutni a vér-agy gáton. Ez a gát normál esetben szigorúan védi az agyat a káros anyagoktól, de a cisztatin-C átjut rajta, és munkához lát.

Így takarítják ki az agyat a mikrogliák

De hogyan is működik ez a folyamat pontosan?

A cisztatin-C az agyba érve aktiválja a szervezet saját takarítóit, a mikroglia sejteket. A mikroglia feladata, hogy eltávolítsa a felesleges törmeléket és a hibás fehérjéket az agyból.

Alzheimer-kór esetén ezek a sejtek gyakran „lustává" válnak, és nem győzik a takarítást.

A daganatok által termelt cisztatin-C azonban egyfajta „turbó fokozatba" kapcsolja őket: aktiválja rajtuk a Trem2 nevű érzékelőt, amitől a mikroglia sejtek agresszív tisztogatásba kezdenek, és eltüntetik a káros amiloid-lerakódásokat.

A kísérletek során ez nemcsak mikroszkóp alatt volt látható, hanem az egerek memóriája is érezhetően javult.

Rák és demencia: biológiai mérleghinta?

Ez a felfedezés megerősíti a „biológiai mérleghinta" elméletét. Utóbbi feltételezi, hogy azok a biológiai folyamatok, amelyek a sejtek túlélését és növekedését segítik, ellentétesek azokkal a folyamatokkal, amelyek az agyi leépüléshez, vagyis a neurodegenerációhoz vezetnek.