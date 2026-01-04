A csapvíz is életveszélyessé válhat – sokkoló figyelmeztetés érkezett

Az amőbák egysejtű élőlények, amelyek természetes módon előfordulnak a talajban és a vízben. A legtöbb faj ártalmatlan, ám néhány közülük súlyos betegségeket okozhat. A legismertebb példa az úgynevezett „agyevő amőba”, amely ritka, de szinte mindig halálos kimenetelű agyszövet-pusztulást válthat ki, ha úszás vagy fürdés közben fertőzött víz kerül az orrba.

Egy primer amőbás meningoenkefalitiszben szenvedő beteg agyszövetének részlete. A hematoxilin–eozin festéssel készült képen jól látható, hogy a hajszálerek körül nagy mennyiségben csoportosulnak a Naegleria fowleri trofozoitái. Az amőbák egyre nagyobb egészségügyi fenyegetést jelentenek világszerte.

Fotó: CDC / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Túlélő amőbák a modern vízhálózatban

A kutatók szerint a szabadon úszó amőbák különösen veszélyesek, mert rendkívül ellenállók. Elviselik a magas hőmérsékletet, a klóros fertőtlenítést, és akár az ivóvízhálózat belsejében is képesek túlélni. Ez azért aggasztó, mert ezek a rendszerek elvileg biztonságosnak számítanak - írja a SciTech Daily cikke.

Trójai falóként terjesztik a fertőzéseket

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amőbákban más kórokozók – baktériumok és vírusok – is elrejtőzhetnek, ami segíti a terjedésüket az ivóvízrendszerekben. A szakértők szerint ez a jelenség az antibiotikum-rezisztencia terjedéséhez is hozzájárulhat. Ráadásul a globális felmelegedés miatt a melegkedvelő amőbák új földrajzi területeken is megjelenhetnek.

A szakértők újfajta megközelítést sürgetnek, amely egyszerre tartja szem előtt az emberi egészséget, a környezetvédelmet és a vízgazdálkodást. Szerintük elengedhetetlen a szigorúbb ellenőrzés, a korszerűbb diagnosztikai módszerek és a fejlettebb víztisztítási technológiák bevezetése.