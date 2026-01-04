Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

fertőzés

A csapvíz is életveszélyessé válhat – sokkoló figyelmeztetés érkezett

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kutatók egy csoportja szerint egy kevéssé ismert, mikroszkopikus élőlénycsoport komoly globális egészségügyi fenyegetéssé válhat. A szabadon úszó amőbák olyan ellenálló kórokozók, amelyek vízrendszerekben élnek, és akár halálos fertőzéseket is okozhatnak. A szakértők úgy vélik, a klímaváltozás, az elöregedő vízinfrastruktúra és a hiányos ellenőrzés együtt teremtik meg a terjedésük ideális feltételeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fertőzésúszó amőbákagyevő amőbahalálos

Az amőbák egysejtű élőlények, amelyek természetes módon előfordulnak a talajban és a vízben. A legtöbb faj ártalmatlan, ám néhány közülük súlyos betegségeket okozhat. A legismertebb példa az úgynevezett „agyevő amőba”, amely ritka, de szinte mindig halálos kimenetelű agyszövet-pusztulást válthat ki, ha úszás vagy fürdés közben fertőzött víz kerül az orrba.

Egy primer amőbás meningoenkefalitiszben szenvedő beteg agyszövetének részlete. A hematoxilin–eozin festéssel készült képen jól látható, hogy a hajszálerek körül nagy mennyiségben csoportosulnak a Naegleria fowleri trofozoitái. Az amőbák egyre nagyobb egészségügyi fenyegetést jelentenek világszerte.
Egy primer amőbás meningoenkefalitiszben szenvedő beteg agyszövetének részlete. A hematoxilin–eozin festéssel készült képen jól látható, hogy a hajszálerek körül nagy mennyiségben csoportosulnak a Naegleria fowleri trofozoitái. Az amőbák egyre nagyobb egészségügyi fenyegetést jelentenek világszerte.
Fotó: CDC / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Túlélő amőbák a modern vízhálózatban

A kutatók szerint a szabadon úszó amőbák különösen veszélyesek, mert rendkívül ellenállók. Elviselik a magas hőmérsékletet, a klóros fertőtlenítést, és akár az ivóvízhálózat belsejében is képesek túlélni. Ez azért aggasztó, mert ezek a rendszerek elvileg biztonságosnak számítanak - írja a SciTech Daily cikke.

Trójai falóként terjesztik a fertőzéseket

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amőbákban más kórokozók – baktériumok és vírusok – is elrejtőzhetnek, ami segíti a terjedésüket az ivóvízrendszerekben. A szakértők szerint ez a jelenség az antibiotikum-rezisztencia terjedéséhez is hozzájárulhat. Ráadásul a globális felmelegedés miatt a melegkedvelő amőbák új földrajzi területeken is megjelenhetnek.

A szakértők újfajta megközelítést sürgetnek, amely egyszerre tartja szem előtt az emberi egészséget, a környezetvédelmet és a vízgazdálkodást. Szerintük elengedhetetlen a szigorúbb ellenőrzés, a korszerűbb diagnosztikai módszerek és a fejlettebb víztisztítási technológiák bevezetése.

Az agyevő amőba édesvízben fordulhat elő

Az édesvízi fürdőhelyek első ránézésre nagyszerűnek tűnhetnek, de veszélyeket rejtenek. Bár nagyon ritka, de halálos fertőzéssel is járhatnak: ezt az agyi fertőzést egy mikroba okozza, amelyet széles körben „agyevő amőba” néven ismerünk. A szóban forgó kórokozó tudományos neve Naegleria fowleri, és az „agyevő” rész miatt úgy hangzik, mint egy valószínűtlen sci-fi teremtmény, de sajnos ez egy valós és potenciálisan halálos organizmus.

A N. fowleri egy mikroszkopikus egysejtű szervezet. Általában édesvizekben és talajban fordul elő, és a 25 és 40 Celsius fok közötti, melegebb vízhőmérsékleten fejlődik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!