A csapvíz is életveszélyessé válhat – sokkoló figyelmeztetés érkezett

Az amőbák egysejtű élőlények, amelyek természetes módon előfordulnak a talajban és a vízben. A legtöbb faj ártalmatlan, ám néhány közülük súlyos betegségeket okozhat. A legismertebb példa az úgynevezett „agyevő amőba”, amely ritka, de szinte mindig halálos kimenetelű agyszövet-pusztulást válthat ki, ha úszás vagy fürdés közben fertőzött víz kerül az orrba.
Túlélő amőbák a modern vízhálózatban
A kutatók szerint a szabadon úszó amőbák különösen veszélyesek, mert rendkívül ellenállók. Elviselik a magas hőmérsékletet, a klóros fertőtlenítést, és akár az ivóvízhálózat belsejében is képesek túlélni. Ez azért aggasztó, mert ezek a rendszerek elvileg biztonságosnak számítanak - írja a SciTech Daily cikke.
Trójai falóként terjesztik a fertőzéseket
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az amőbákban más kórokozók – baktériumok és vírusok – is elrejtőzhetnek, ami segíti a terjedésüket az ivóvízrendszerekben. A szakértők szerint ez a jelenség az antibiotikum-rezisztencia terjedéséhez is hozzájárulhat. Ráadásul a globális felmelegedés miatt a melegkedvelő amőbák új földrajzi területeken is megjelenhetnek.
A szakértők újfajta megközelítést sürgetnek, amely egyszerre tartja szem előtt az emberi egészséget, a környezetvédelmet és a vízgazdálkodást. Szerintük elengedhetetlen a szigorúbb ellenőrzés, a korszerűbb diagnosztikai módszerek és a fejlettebb víztisztítási technológiák bevezetése.
Az agyevő amőba édesvízben fordulhat elő
Az édesvízi fürdőhelyek első ránézésre nagyszerűnek tűnhetnek, de veszélyeket rejtenek. Bár nagyon ritka, de halálos fertőzéssel is járhatnak: ezt az agyi fertőzést egy mikroba okozza, amelyet széles körben „agyevő amőba” néven ismerünk. A szóban forgó kórokozó tudományos neve Naegleria fowleri, és az „agyevő” rész miatt úgy hangzik, mint egy valószínűtlen sci-fi teremtmény, de sajnos ez egy valós és potenciálisan halálos organizmus.
A N. fowleri egy mikroszkopikus egysejtű szervezet. Általában édesvizekben és talajban fordul elő, és a 25 és 40 Celsius fok közötti, melegebb vízhőmérsékleten fejlődik.