Fakunyhók után űrvárosok – így élnek a kutatók az Antarktiszon

A sci-fi kutatóbázisok, a mai antarktiszi építkezés jellegzetes példái; futurisztikus design, keskeny és hosszú épületek, vízparti elhelyezkedés, high end berendezések – mindenki örömmel fogadna el egy ilyen házat, már ha ki tudna fizetni 100 millió dollárt ezért az ingatlanért. Igaz, a ház olyan helyen van, ahol 8 hónap hosszú a tél, és az épületet évente csak 65 ember láthatja.
Az eredeti brazil tudományos állomás, amely nem állt másból, mint szigetelt konténerek összevisszaságából, 2012-ben leégett. A brazil építészeti cég, az Estúdio 41 kapta a megbízást a XXI. századhoz méltó, új bázis megtervezésével, az építési tendert pedig Kína nyerte.
A déli kontinens egyik legújabb épületegyüttesét 2020-ban adták a tudósoknak. A bázis két épületének alapterülete 4,500 négyzetméter, és egyszerre 65 főt – kutatót és üzemeltetési szakembert – képes befogadni. A felső épületben vannak a lakó- és közösségi terek, az alsóban a laboratóriumok és egyéb kiszolgáló helyiségek. Az acélszerkezetű és acélborítású házak 30 centis, külső poliuretán szigetelőréteget kaptak, egy belső réteg pedig ásványgyapotból készült. A két réteg között 60 centi légréteg van, amelyben 10 fok az állandó hőmérséklet.
A Commandante Ferraz nevű állomás másik jellegzetessége a lábazat. A Föld leghidegebb kontinensén az erős szél és a havazás miatt állandó probléma a hó felhalmozódása. A régebbi, hagyományos állomások személyzete mindennapos harcot vívott a hóval, mert az elzárta a kijáratokat, és belepte az épületeket. A modern antarktiszi épületeket, így a brazil kutatóközpontot is lábakra helyezték el, így a szél átfújhat a házak alatt és messzire repítheti a havat.
A belső térben a mérnökök nagy figyelmet fordítottak a hőhidak kialakulásának megakadályozására.
India és Dél-Korea sem maradhat le az antarktiszi építményekkel
India már 2013-ban felavatta a futurisztikus, Bharati nevű bázisát, ahol az egész évben 47 ember élhet, nyáron pedig még 25. Az épület 134 sztenderd kereskedelmi konténerből áll – csak ez nem látszik sem kívülről, sem belülről. Ezzel India csatlakozott ahhoz a kilenc országhoz, amelynek több állomása is van az Antarktiszon.
Dél-Korea egy évvel később helyezte üzembe a második bázisát, a Dzsang Bogót, amely szintén a high tech megoldásairól lett ismert. Az állomás 4,000 négyzetméter alapterületű, és télen 23, nyáron pedig 62 embernek ad otthont. Az épületet nem csak lábakra helyezték, de úgy alakították ki, hogy ellenálljon az erős szélviharoknak is, a formáját pedig szélcsatornában kísérletezték ki.
A kezdetek
A déli kutatóállomások évtizedekig nem számítottak az adott ország antarktiszi nagykövetségének. 1903 márciusában a skót nemzeti expedíció 33 tagja például kőből építette azt a kunyhót, amelyben laktak. Ez volt a hetedik kontinens első állandóan lakott épülete. A kunyhót Omond-háznak nevezték el, és ma is áll, méghozzá az argentin Orcadas-bázis részeként.
A későbbiekben Amundsen, Scott, Shackleton és Mawson expedíciói is fakunyhókat építettek maguknak.
A nagy antarktiszi áttörést az 1957-es nemzetközi geofizikai év hozta meg. Két évvel később 53 ország aláírta az Antarktisz-egyezményt. A szerződés értelmében a déli kontinens tudományos, védett terület, amelyen szabad tudományos kutatás folyhat, de tilos a katonai tevékenység és az ásványkincsek kitermelése. Az egyezmény 2048-tól teszi lehetővé az egyes rendelkezések felülvizsgálatát, és ez az, amire szinte minden ország készül.
A legnagyobb bázis: az amerikai McMurdo
A jelenlegi legnagyobb kutatóállomás, amely tulajdonképpen egy településnek számít, 1962-ben kezdte meg a működését. A bázishoz tartozik egy kikötő, egy leszállópálya repülőgépeknek és egy helikopter-leszállóhely.
McMurdón ma 1,200 ember lakik. A bázison ma van egy kápolna, egy kis mozi és egy kávéház is.
Jégbe vájt bázis után mobil „űrállomás”
A britek eddig kénytelenek voltak az összes bázisukat elhagyni, mert eltemette őket a hó. Az első állomás 12 éve bírta, a második már csak 10 évig. Ezt 1973-ban építették, és néhány faépületből illetve több óriási fémcsőből állt. Ez utóbbiakat 15 méterrel a felszín alá, a hóban helyezték el. Peter Gibbs meteorológus szerint ez a megoldás nem járult hozzá a tudósok motivációjához a 8 hónapig tartó télen.
Borzasztó volt. Mintha egy tengeralattjáróban éltünk volna. Senkinek nem kívánom.
A bázist 1983-ban el kellett hagyni, mert már nem lehetett szellőztetni.
Az igazi megoldást a Halley VI nevű állomás jelentette 2013-ban. A bázis piros moduljában vannak a lakószobák és a közösségi terek. Az összes többi kapszula a kiszolgálóegységeket és laboratóriumokat tartalmazza. Természetesen minden modult hidraulikus lábakra helyeztek, a lábak talpa pedig nem más, mint egy-egy 8 méteres síléc.
A Halley VI különlegessége ugyanis, hogy ez az egyetlen mozgatható kutatóközpont az Antarktiszon. Vészhelyzet esetén, pl. ha a jégmezőn hasadék keletkezik a közelben, a mérnökök szétkapcsolják a kapszulákat, és vontatókkal biztonságos távolságra telepítik őket.
- De tűz esetén is le lehet kapcsolni a lángoló modult a többiről, és olyan messzire vontatni, hogy ne veszélyeztesse a több egységet.
A tervezők nagy gondot fordítottak a kutatók jóllétére. A lakótér enteriőrje olyan, mint egy kedvező árú hotelé. A designerek élénk színeket használtak dekorációként, hogy ellensúlyozzák a kinti egyhangúságot, és a falakat illatos libanoni cédrus borítja.
A déli kontinensen ugyanis nincsenek szagok és illatok. A szobák mindegyike kapott ablakot a természetes fény miatt, és a bázison van egy bár is. Az állomás vezetője szerint ma már nem csak a kísérletek sikeres elvégzésére fókuszálnak a bázisokon.
Minden új épület jól néz ki, nagyon jól felszerelt, és a lehetőségekhez képest nagyon kényelmes. Ez a mi korunkban már elengedhetetlen, mert megváltoztak az emberiség igényei.
Az igazi űrkutatási állomás
Más jellegű épületekben dolgoznak az olasz-francia Concordia-állomás lakói. A két tornyot a tevékenységek alapján rendezték be: a zajos oldalon van a konyha, az étkező, az edzőterem, a játékterem, a tévé- és diszkószoba, valamint a műhelyek. A csendes toronyban a lakószobák, a laboratóriumok és a kórház működik, de itt vannak a vécék és a zuhanyzók is.
Az állomást 600 kilométerre telepítették a legközelebbi bázistól. A létesítményt ugyanis az Európai Űrügynökség használja, és egyebek mellett az elszigeteltség emberre gyakorolt hatásait vizsgálják itt.
Mivel Concordia 3,200 méterrel a tengerszint felett található, az itteni kutatóknak az oxigénhiánnyal és a déli kontinensen megszokottnál szárazabb levegővel is meg kell küzdeniük. Itt mérték a második legalacsonyabb hőmérsékletet a Földön: mínusz 84,6 fokot.
Oroszország nem aprózta el
Oroszország összesen tíz állomást épített a déli kontinensen. Ezek közül öt csak a nyári időszakban használható, öt viszont egész évben. A legújabb bázis az első, 1957-ben épített Vosztok harmadik évezredbeli utódja. Ez az egyetlen olyan orosz kutatóközpont, amely nem a partvidéken, hanem a szárazföld belsejében van. És nem is akárhol: ennél délebbre csak egyetlen bázis, az amerikai Amundsen-Scott állomás található, a földrajzi Déli-sarkon.
A bázis felújításának és az új modulok megépítésének alapvető nehézsége a távolság volt. A jégtörő hajó Szentpétervárról szállította építési anyagokat és felszerelést az Antarktisz legközelebbi pontjára - amely 1,460 kilométerre volt a bázistól. A „kikötőből” a jégen vontattak minden szükséges felszerelést a Vosztok állomásra. Az út több hétig tartott.
Az öt modul alapterülete 3,000 négyzetméter. Az épületek falai kompozitból készültek, és a két réteg között 95 centi kőgyapot alkotja a szigetelést.
A Vosztok személyzete télen 15 fő, nyáron pedig 35.
Az állomás 3,500 méteres tengerszint feletti magasságon fekszik, ezért kb. 2 hónapig tart az akklimatizáció az ide beosztott kutatóknak. Itt mérték a leghidegebbet a Földön: -89,2 fokot. A nyári átlaghőmérséklet -44 fok, a téli -66 fok.
Élet a Föld leghidegebb kontinensén
James Townsend brit orvos 2014-ben évet töltött az Antarktiszon. A beszámolója szerint az első év jól telt, bár nehéz volt a 8 hónapig tartó tél.
Kevés feladatom volt orvosként, úgyhogy mindenféle feladatot elvállaltam. Kezeltem a szemétégető berendezést, szereltem a járműveket, de ez megszokott az Antarktiszon. Mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából.
A második télen azonban rövid áramkimaradásokat tapasztalt a bázis 13 fős személyzete, majd egyszer csak 24 órára elhallgatott az aggregátor.
Nem volt se fűtés, se áram, se folyóvíz, nem működött a csatornarendszer, miközben kint -55 fok volt. A benti hőmérséklet -20 fokra csökkent.
A csapat kisebb csoportokat alakított. A szerelők az aggregátoron dolgoztak. Az orvos és két ember azt vállalta, hogy a bázisra hozzák a vészhelyzeti áramfejlesztőt egy olyan konténerből, amely 1 kilométerre volt az állomástól.
A téli sötétségben, viharos időben, közel -60 fokos hidegben indultunk el egy bulldózerrel és két hószánnal. Ilyen időben nem szabad elhagyni a bázist, de akkor muszáj volt. Hat órába telt, amíg odaértünk, rákötöttük a berendezést a gépre és elvontattuk az állomásra. A hószánokat nem volt szabad -30 foknál hidegebb időben használni, ezért óránként behajtottunk a garázsba, ahol egy külön kis aggregátorral meleg levegőt fújtunk rájuk és magunkra is. Utána vissza a jégmezőre, hogy irányítsuk a bulldózert. A végén már testi fájdalmat éreztem a rettenetes hideg miatt.
Amikor felolvasztották a vészhelyzeti berendezést, kiderült, hogy nem működik. Az orvos szerint ez volt a mélypont az emberek számára.
Amikor volt fűtésünk, pólóban járkálhattunk, mert nem korlátozták a fűtést. 26 fokra állítottuk be a hőmérsékletet, mert szükség volt erre a hőségre a kinti hideg miatt. Most viszont a teljes kinti felszerelésben ültünk a félhomályban, és az elemmel működő lámpáknál próbáltunk melegedni.
Az orvos azt mondta, hogy az áramszünet utáni napokban beosztották az éjszakákat egymás között, hogy mindig legyen valaki, aki ott ül az aggregátor mellett.