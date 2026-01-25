Fakunyhók után űrvárosok – így élnek a kutatók az Antarktiszon

A sci-fi kutatóbázisok, a mai antarktiszi építkezés jellegzetes példái; futurisztikus design, keskeny és hosszú épületek, vízparti elhelyezkedés, high end berendezések – mindenki örömmel fogadna el egy ilyen házat, már ha ki tudna fizetni 100 millió dollárt ezért az ingatlanért. Igaz, a ház olyan helyen van, ahol 8 hónap hosszú a tél, és az épületet évente csak 65 ember láthatja.

A brazil Commandante Ferraz állomás az Antarktiszon.

Fotó: Estúdio 41

Az eredeti brazil tudományos állomás, amely nem állt másból, mint szigetelt konténerek összevisszaságából, 2012-ben leégett. A brazil építészeti cég, az Estúdio 41 kapta a megbízást a XXI. századhoz méltó, új bázis megtervezésével, az építési tendert pedig Kína nyerte.

A brazil állomás közösségi tere

Fotó: Estúdio 41

A déli kontinens egyik legújabb épületegyüttesét 2020-ban adták a tudósoknak. A bázis két épületének alapterülete 4,500 négyzetméter, és egyszerre 65 főt – kutatót és üzemeltetési szakembert – képes befogadni. A felső épületben vannak a lakó- és közösségi terek, az alsóban a laboratóriumok és egyéb kiszolgáló helyiségek. Az acélszerkezetű és acélborítású házak 30 centis, külső poliuretán szigetelőréteget kaptak, egy belső réteg pedig ásványgyapotból készült. A két réteg között 60 centi légréteg van, amelyben 10 fok az állandó hőmérséklet.

A Commandante Ferraz bázis is lábakon áll, mint az Antarktisz modern állomásai

Fotó: Estúdio 41

A Commandante Ferraz nevű állomás másik jellegzetessége a lábazat. A Föld leghidegebb kontinensén az erős szél és a havazás miatt állandó probléma a hó felhalmozódása. A régebbi, hagyományos állomások személyzete mindennapos harcot vívott a hóval, mert az elzárta a kijáratokat, és belepte az épületeket. A modern antarktiszi épületeket, így a brazil kutatóközpontot is lábakra helyezték el, így a szél átfújhat a házak alatt és messzire repítheti a havat.

A belső térben a mérnökök nagy figyelmet fordítottak a hőhidak kialakulásának megakadályozására.

India és Dél-Korea sem maradhat le az antarktiszi építményekkel

Indiának sincs szégyellnivalója az új állomása miatt

Fotó: Arch 20

India már 2013-ban felavatta a futurisztikus, Bharati nevű bázisát, ahol az egész évben 47 ember élhet, nyáron pedig még 25. Az épület 134 sztenderd kereskedelmi konténerből áll – csak ez nem látszik sem kívülről, sem belülről. Ezzel India csatlakozott ahhoz a kilenc országhoz, amelynek több állomása is van az Antarktiszon.