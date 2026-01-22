Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Egy nemzetközi kutatócsoport minden eddiginél részletesebb képet alkotott a Déli-sarkvidék rejtett világáról, amelyről kiderült, hogy sokkal változatosabb, mint azt korábban gondolták. Az Antarktisz jég alatt húzódó részét eddig ismeretlen hegyvonulatok, mély kanyonok és kiterjedt síkságok alkotják, amelyek felfedezése kulcsfontosságú lehet a jövőnk szempontjából.
AntarktiszDéli-sarkvidéktérképDéli-sark

Bár a legtöbben egy végtelen, hófehér pusztaságnak képzelik a déli kontinenst, az Antarktisz jég alatt valójában egy rendkívül izgalmas, sziklás földrész. A terület közel 98 százalékát ma is több kilométer vastag jégtakaró borítja, amely évmilliók óta elzárja előlünk a mélyben fekvő tájat. 

Illusztráció az Antarktisz jég alatt rejtőző világról: az új Antarktisz térkép rávilágított, hogy a kontinens mélyben fekvő domborzata valójában hatalmas hegyeket és gigantikus kanyonokat rejt.
Illusztráció az Antarktisz jég alatt rejtőző világról: az új Antarktisz térkép rávilágított, hogy a kontinens mélyben fekvő domborzata valójában hatalmas hegyeket és gigantikus kanyonokat rejt.
Fotó: Google Gemini AI

A kutatók most egy forradalmian új módszerrel pillantottak be a jégpáncél alá, és az eredmények a tudományos világot is meglepték: 

a mélyben egy olyan kontinens rajzolódott ki, amely domborzatát tekintve éppolyan változatos, mint bármelyik másik szárazföld a Földön.

Antarktisz jég alatti világa: a Marsot jobban ismerjük, mint a saját bolygónkat

A tudományos közösségben gyakran elhangzik, hogy paradox módon többet tudunk a Mars vagy a Vénusz felszínéről, mint arról, mi rejtőzik a saját bolygónk déli sarkvidékén. Ennek egyszerű oka van: a vastag jégrétegen keresztül rendkívül nehéz közvetlen méréseket végezni.

Az Edinburgh-i Egyetem vezetésével készült új Antarktisz-térkép azonban áttörést hozott. A kutatók az úgynevezett IFPA (Ice Flow Perturbation Analysis) elnevezésű módszert hívták segítségül. Ez a bonyolultnak hangzó eljárás valójában egy zseniális trükkön alapul: a jégfelszín apró egyenetlenségeiből, a jég mozgásából következtetnek arra, hogy milyen hegyek és völgyek vannak a mélyben – hasonlóan ahhoz, ahogy egy takaró redőiből kitalálhatjuk, mi van alatta.

A Föld legmélyebb pontja a jég alatt rejtőzik

Az új adatok megerősítették, hogy az Antarktisz domborzata egészen szélsőséges magasságokat és mélységeket rejt. A kutatók azonosítottak például a Kelet-Antarktiszon, a Denman-gleccser alatt egy olyan hatalmas kanyont, amely valóságos rekordernek számít.

A mérések szerint itt található a Föld legmélyebb pontja (mármint a szárazföldi lemezeket tekintve, nem az óceánokat), ahol a sziklás aljzat elképesztő mélységbe, 3500 méterrel a tengerszint alá nyúlik le. Összehasonlításképpen: ez mélyebb, mint amilyen magas a legtöbb európai hegység. De nem ez az egyetlen mélyedés: a Nyugat-Antarktiszon lévő Bentley-árok is több mint 2500 méterrel fekszik a tengerszint alatt.

Az új kutatásból származó térkép, amely összehasonlító példákkal szemlélteti az Antarktisz jég alatti táját.
Az új kutatásból származó térkép, amely összehasonlító példákkal szemlélteti az Antarktisz jég alatti táját.
Fotó: Professor Robert Bingham / University of Edinburgh

Miért fontos ez nekünk?

A felfedezés nem csupán a térképészeknek érdekes, hanem húsbavágó kérdéseket vet fel a klímaváltozással kapcsolatban is. 

Ahogy a bolygó melegszik, a jégtakaró olvadása drasztikus tengerszint-emelkedéshez vezethet.

Mathieu Morlighem professzor, a tanulmány egyik társszerzője szerint az új térkép kulcsfontosságú lesz a jövőben. A rücskösebb, hegyesebb felszín ugyanis "fékezheti" a jégtakaró mozgását és visszahúzódását, míg a sima völgyek gyorsíthatják azt. Ha pontosan ismerjük az Antarktisz jég alatt fekvő domborzatát, a tudósok sokkal precízebben tudják majd megmondani, mely városokat és mikor fenyegetheti a vízszint emelkedése a következő évtizedekben.

 

