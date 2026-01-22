Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

Bár a legtöbben egy végtelen, hófehér pusztaságnak képzelik a déli kontinenst, az Antarktisz jég alatt valójában egy rendkívül izgalmas, sziklás földrész. A terület közel 98 százalékát ma is több kilométer vastag jégtakaró borítja, amely évmilliók óta elzárja előlünk a mélyben fekvő tájat.

Illusztráció az Antarktisz jég alatt rejtőző világról: az új Antarktisz térkép rávilágított, hogy a kontinens mélyben fekvő domborzata valójában hatalmas hegyeket és gigantikus kanyonokat rejt.

Fotó: Google Gemini AI

A kutatók most egy forradalmian új módszerrel pillantottak be a jégpáncél alá, és az eredmények a tudományos világot is meglepték:

a mélyben egy olyan kontinens rajzolódott ki, amely domborzatát tekintve éppolyan változatos, mint bármelyik másik szárazföld a Földön.

Antarktisz jég alatti világa: a Marsot jobban ismerjük, mint a saját bolygónkat

A tudományos közösségben gyakran elhangzik, hogy paradox módon többet tudunk a Mars vagy a Vénusz felszínéről, mint arról, mi rejtőzik a saját bolygónk déli sarkvidékén. Ennek egyszerű oka van: a vastag jégrétegen keresztül rendkívül nehéz közvetlen méréseket végezni.

Az Edinburgh-i Egyetem vezetésével készült új Antarktisz-térkép azonban áttörést hozott. A kutatók az úgynevezett IFPA (Ice Flow Perturbation Analysis) elnevezésű módszert hívták segítségül. Ez a bonyolultnak hangzó eljárás valójában egy zseniális trükkön alapul: a jégfelszín apró egyenetlenségeiből, a jég mozgásából következtetnek arra, hogy milyen hegyek és völgyek vannak a mélyben – hasonlóan ahhoz, ahogy egy takaró redőiből kitalálhatjuk, mi van alatta.

A Föld legmélyebb pontja a jég alatt rejtőzik

Az új adatok megerősítették, hogy az Antarktisz domborzata egészen szélsőséges magasságokat és mélységeket rejt. A kutatók azonosítottak például a Kelet-Antarktiszon, a Denman-gleccser alatt egy olyan hatalmas kanyont, amely valóságos rekordernek számít.

A mérések szerint itt található a Föld legmélyebb pontja (mármint a szárazföldi lemezeket tekintve, nem az óceánokat), ahol a sziklás aljzat elképesztő mélységbe, 3500 méterrel a tengerszint alá nyúlik le. Összehasonlításképpen: ez mélyebb, mint amilyen magas a legtöbb európai hegység. De nem ez az egyetlen mélyedés: a Nyugat-Antarktiszon lévő Bentley-árok is több mint 2500 méterrel fekszik a tengerszint alatt.