Mutáns szupervírus jött létre a világűrben: a szakértők is megdöbbentek az eredményen

Amikor vírusokról hallunk, általában megijedünk és súlyos járványokra gondolunk, pedig léteznek olyan „jó” vírusok is, amelyek a baktériumokat támadják meg: ezek a bakteriofágok. A legfrissebb kutatások szerint ezeknek az űrbéli viselkedése kulcsfontosságú lehet az antibiotikum-rezisztencia leküzdésében. A tudósok ugyanis rájöttek, hogy az űrben mutálódott vírusok képesek elpusztítani a földi szuperbaktériumokat is.
Ez lehet az antibiotikum-rezisztencia megoldása? Furcsa dolgok történnek a mikrogravitációban
A kutatók már korábban is megfigyelték, hogy a baktériumok egészen „megvadulnak”, ha elhagyják a Földet. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) található baktériumok olyan módon mutálódtak, hogy teljesen különböztek földi társaiktól, sőt, úgynevezett biofilmet (egyfajta védőréteget) képeztek maguk köré, ami sokkal ellenállóbbá tette őket.
Ez a felfedezés vezette Vatsan Ramant, a Wisconsin-Madison Egyetem kutatóját és csapatát arra, hogy megvizsgálják: mi történik, ha ezeket a baktériumokat összeeresztik a természetes ellenségeikkel, a vírusokkal a súlytalanságban.
A kísérlethez az emberi bélrendszerben (mikrobiom) is megtalálható E. coli baktériumot és az azt pusztító T7 vírust küldték fel az űrbe.
Az eredmény mindenkit meglepett
Az első meglepetés akkor érte a tudósokat, amikor látták, hogy a fertőzés folyamata drasztikusan lelassult. Míg a Földön a vírus kb. 20 perc alatt végez a baktériummal, az űrben ez órákig vagy akár napokig is eltartott. Ám az igazi döbbenetet nem ez okozta.
A mikrogravitáció hatására a baktériumok védekezni kezdtek és mutálódtak,
de a vírusok sem maradtak tétlenek: idővel ők is mutálódtak, hogy áttörjék a baktériumok védelmét.
Amikor ezeket a „kigyúrt”, űrben edződött vírusokat visszahozták a Földre, elképesztő dolgot tapasztaltak.
Csodafegyver a szuperbaktériumok ellen?
A kutatók az űrből származó mutáns vírusokat ráeresztették olyan földi baktériumokra, amelyek súlyos húgyúti fertőzéseket okoznak, és amelyek normál esetben ellenállnak a kezeléseknek.
Az eredmény biztató: az űrvírusok kíméletlenül elpusztították a rezisztens kórokozókat.
Ez a felfedezés hatalmas reményt adhat az antibiotikum-rezisztencia elleni harcban. Az antibiotikumok túlzott használata miatt ugyanis egyre több olyan baktériumtörzs alakul ki, amelyre nincs gyógyszerünk. A bakteriofágok (baktériumölő vírusok) használata lehet a megoldás, és úgy tűnik, az űrben képesek vagyunk olyan hatékony verziókat kitenyészteni belőlük, amelyekre a Földön nem lenne lehetőség.
Ahogy Vatsan Raman fogalmazott:
Az üzenet az, hogy ezek a vírusok olyan mutációkat szerezhetnek, amelyek előnyösek lehetnek számunkra a kórokozók elleni harcban. Lehet, hogy a jövő orvosságai nem egy laboratóriumban, hanem a Föld körüli pályán készülnek majd?
Az eredmények a PLOS Biology folyóiratban jelentek meg.