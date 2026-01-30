Visszatérő orrdugulás, arcüreggyulladás? Poratka-allergia is okozhatja

Melyek az arcüreggyulladás tünetei? Az arccsontokban összetett üregrendszer található, az a betegség, amit pedig általánosságban arcüreggyulladásnak, pontosabban orrmelléküreg-gyulladásnak hívunk, érintheti bármelyik területet. Az arcüreggyulladás során a nyálkahártya gyulladásos duzzanata miatt az üregek elzáródnak és a termelődő folyadék felgyülemlik, nem tud kiürülni. Emiatt alakulhatnak ki a gyakran kínzó tünetek:

nyomó, feszítő fejfájás, ami köhögésre, lehajlása fokozódik,

a homlokba, a szemüreg felső részébe, vagy a szemek alatti részbe, esetleg akár a fejtetőre vagy a felső fogsorba is sugárzó fájdalom (attól függően, melyik területet érinti a gyulladás),

orrdugulás, orrfolyás,

hátsó garatfali csorgás,

köhögés,

esetleg láz (akut esetben).

A poratka okozhat orrdugulást, arcüreggyulladást. Fotó: Fül-orr-gége Központ



Mi a különbség az akut és a krónikus arcüreggyulladás közt?

Az akut arcüreggyulladás leginkább valamilyen felső légúti fertőzés, megfázás kapcsán jelentkezik, az esetek többségében vírusfertőzés okozza. Hacsak nem alakul ki bakteriális felülfertőzés, a betegség 7-10 napon belül megszűnik. Mivel vírusfertőzés esetén nincs szükség antibiotikumra, ezért tüneti kezeléssel lehet a panaszokat enyhíteni: orrspray, szükség szerint fájdalomcsillapító-gyulladáscsökkentő szedése, a túl száraz levegő párásítása a lakásban, tengervizes orrspray, illetve orrmosás segíthet.

Ha a probléma rendszeresen visszatér, vagy tartós arcüreggyulladás alakul ki, mindenképp részletes kivizsgálás indokolt. Ilyenkor ugyanis fel kell deríteni, van-e olyan kiinduló ok, ami miatt krónikussá válhatott a betegség.

Így okozhat a poratka allergia orrdugulást, arcüreggyulladást

A poratka allergia jellegzetessége, hogy kevésbé a klasszikus tüsszögés, vizes orrfolyás, orrviszketés tüneteit mutatja. Sokkal jellemzőbb rá a makacs orrdugulás – mondja dr. Augusztinovicz Monika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/dr-augusztinovicz-monika) allergológus, klinikai immunológus és fül-orr-gégész, az Allergiaközpont – Prima Medica orvosa. - A légúti allergia miatt ugyanis az orrnyálkahártya gyulladásban van, ami miatt bedugul az orrunk. Kezelés nélkül pedig a tartós orrdugulás, vagyis a gátolt orrlégzés, a melléküregek nem kielégítő szellőzése következtében visszatérő arcüreggyulladást okozhat.