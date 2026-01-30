Visszatérő orrdugulás, arcüreggyulladás? Poratka-allergia is okozhatja

Melyek az arcüreggyulladás tünetei? Az arccsontokban összetett üregrendszer található, az a betegség, amit pedig általánosságban arcüreggyulladásnak, pontosabban orrmelléküreg-gyulladásnak hívunk, érintheti bármelyik területet. Az arcüreggyulladás során a nyálkahártya gyulladásos duzzanata miatt az üregek elzáródnak és a termelődő folyadék felgyülemlik, nem tud kiürülni. Emiatt alakulhatnak ki a gyakran kínzó tünetek:
- nyomó, feszítő fejfájás, ami köhögésre, lehajlása fokozódik,
- a homlokba, a szemüreg felső részébe, vagy a szemek alatti részbe, esetleg akár a fejtetőre vagy a felső fogsorba is sugárzó fájdalom (attól függően, melyik területet érinti a gyulladás),
- orrdugulás, orrfolyás,
- hátsó garatfali csorgás,
- köhögés,
- esetleg láz (akut esetben).
Mi a különbség az akut és a krónikus arcüreggyulladás közt?
Az akut arcüreggyulladás leginkább valamilyen felső légúti fertőzés, megfázás kapcsán jelentkezik, az esetek többségében vírusfertőzés okozza. Hacsak nem alakul ki bakteriális felülfertőzés, a betegség 7-10 napon belül megszűnik. Mivel vírusfertőzés esetén nincs szükség antibiotikumra, ezért tüneti kezeléssel lehet a panaszokat enyhíteni: orrspray, szükség szerint fájdalomcsillapító-gyulladáscsökkentő szedése, a túl száraz levegő párásítása a lakásban, tengervizes orrspray, illetve orrmosás segíthet.
Ha a probléma rendszeresen visszatér, vagy tartós arcüreggyulladás alakul ki, mindenképp részletes kivizsgálás indokolt. Ilyenkor ugyanis fel kell deríteni, van-e olyan kiinduló ok, ami miatt krónikussá válhatott a betegség.
Így okozhat a poratka allergia orrdugulást, arcüreggyulladást
A poratka allergia jellegzetessége, hogy kevésbé a klasszikus tüsszögés, vizes orrfolyás, orrviszketés tüneteit mutatja. Sokkal jellemzőbb rá a makacs orrdugulás – mondja dr. Augusztinovicz Monika (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/dr-augusztinovicz-monika) allergológus, klinikai immunológus és fül-orr-gégész, az Allergiaközpont – Prima Medica orvosa. - A légúti allergia miatt ugyanis az orrnyálkahártya gyulladásban van, ami miatt bedugul az orrunk. Kezelés nélkül pedig a tartós orrdugulás, vagyis a gátolt orrlégzés, a melléküregek nem kielégítő szellőzése következtében visszatérő arcüreggyulladást okozhat.
A poratka allergia sokszor az ősztől tavaszig terjedő időszakban erősödik fel igazán, bár a poratka jelenléte nem évszakhoz kötött, egész évben jelen van a lakásban. Télen viszont sokkal több időt töltünk a lakásban, zárt térben, így nagy koncentrációban lélegezzük be az allergént. A helyzet súlyosbítja, hogy a fűtési szezonban a lakásban jellemzően magasabb a páratartalom, kevesebbet szellőztetünk, és a meleg, párás levegő kedvez a poratkák elszaporodásának. A tartós orrdugulás, krónikus arcüreggyulladás okának természetesen alaposan utána kell járni, hiszen a poratka allergián túl szóba jöhet többek közt orrpolip, orrsövény ferdülés, refluxbetegség.
Mit lehet tenni, ha poratka allergia okozza a tartós panaszokat?
Ha a vizsgálatok alapján bebizonyosodik, hogy valaki allergiás vagyunk a poratkára (pontosabban a poratka ürülékére), akkor a szakorvos elrendeli a kezeléshez szükséges gyógyszereket.
- Poratka allergia ellen antihisztamint és szteroid tartalmú orrspray-t írunk fel a tünetek csökkentésére. Jelentősen csökkentheti a panaszokat a poratka csökkentése a lakótérben- matrac rendszeres porszívózása, ágynemű minimum 60 fokon mosása, lakás portalanítása, plüssjátékok mosása vagy egy–két napra fagyasztóba helyezése, légszűrő használata. A tüneti kezelés mellett a tartós megoldást, oki kezelést nyújtó allergén immunterápia lehetőségét is felajánljuk a betegnek. Ezzel a 3-5 éves kezeléssel ugyanis tartósan, akár 8-10 évre is meg lehet szüntetni a poratka allergia tüneteit. Ha már következményesen kialakult az orrpolip, akkor műtétre is szükség lehet, de az allergia kezelését ez esetben is folytatni kell – hangsúlyozza Augusztinovicz doktornő.
Az ismétlődő arcüreggyulladás, a tartós orrdugulás tehát sok esetben csak tünet, aminek a gyökérokát kell keresni. A feleslegesen szedett gyógyszerek, orrcseppek és a betegséggel járó rossz közérzet, fájdalom helyett, visszatérő panaszok esetén mindenképp javasolt tehát a szakorvosi kivizsgálás, poratka allergia esetén pedig a tüneti és oki kezelés.
(Forrás: Allergiaközpont – Prima Medica (www.allergiakozpont.hu))