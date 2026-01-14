Hírlevél
arecibo

Lezárták a kutatást, ami idegen civilizációkat keresett – felkavaró, ami kiderült

Az emberiség évezredek óta kémleli az eget, válaszokat keresve az egyik legősibb kérdésünkre: egyedül vagyunk-e az univerzumban? Bár a választ még mindig nem ismerjük, a technológia fejlődésével egyre közelebb kerülünk az igazsághoz. A közelmúltban a tudósok egy hatalmas mérföldkőhöz érkeztek, amikor lezártak egy több mint két évtizedes, úttörő kutatást, az összedőlt Arecibo rádiótávcső utolsó adatait.
arecibokutatássetiseti @ home

A legendás Arecibo obszervatórium adatainak utolsó elemzése során közel száz különös jelet vizsgáltak meg, amelyek akár technológiai civilizációktól is származhattak volna. Ez a kutatás nem csupán adatok halmaza, hanem egy korszak lezárása is. Az Arecibo teleszkóp 2020-as drámai összeomlása óta a tudományos közösség a megmaradt adatokat bányássza, hogy minden információmorzsát kinyerjen belőle. A Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói most nyilvánosságra hozták azt a gigantikus munkát, amely során az önkéntesek milliói által feldolgozott adatokat rostálták át. Bár a „biztos" bizonyíték még várat magára, az eredmények és a módszertan alapjaiban változtatják meg a jövőbeli kutatásokat. 

Az Arecibo rációtávcső archív képe This undated photo obtained from the National Astronomy and Ionosphere Center (NAIC) website, shows the Arecibo Observatory in Puerto Rico. The National Science Foundation (NFS), owner of the observatory, has recommended in November 2006 a 25 percent cut in funding for the facility, from 10.5 million to eight million USD. The NFS also reported the facility might close in 2011 if no sources of further funding are found. AFP PHOTO/MANDATORY CREDIT: Courtesy of the NAIC: Arecibo Observatory, a facility of the NFS =GETTY OUT= (Photo by NAIC / AFP)
Az Arecibo rációtávcső archív képe 
Fotó: NAIC

Az Arecibo hagyatéka: egy óriás utolsó lehelete

Az Arecibo obszervatórium évtizedeken át a rádiócsillagászat fellegvára volt. Hatalmas, 305 méter átmérőjű tányérja a Puerto Ricó-i dzsungel mélyén nemcsak a tudományos fantasztikum íróit ihlette meg, hanem valós, kézzelfogható adatokat szolgáltatott a világegyetem szerkezetéről. A SETI@Home projekt keretében, amely 1999-ben indult, a teleszkóp folyamatosan pásztázta az eget, idegen rádiójelek után kutatva. Ez a projekt forradalmasította a tudományt, hiszen lehetővé tette, hogy átlagemberek milliói ajánlják fel számítógépeik szabad kapacitását az adatok feldolgozására. 

Azonban minden történet véget ér egyszer. A teleszkóp tragikus összeomlása után a tudósoknak nem maradt más eszközük, mint a már rögzített adatok tüzetes átvizsgálása. Ez a „kincsesbánya" felbecsülhetetlen értékű információkat rejtett. A kutatók most arra a következtetésre jutottak, hogy a hatalmas adathalmazban rejtőző anomáliák talán többet mondanak el a világegyetem csendjéről, mint azt korábban hittük. Az adatbázisban rejlő potenciális jelek elemzése nemcsak tisztelgés az obszervatórium emléke előtt, hanem a modern csillagászat egyik legaprólékosabb nyomozása is.

Tű a szénakazalban: 100 gyanús jel nyomában

A kutatás legizgalmasabb szakasza akkor kezdődött, amikor a tudósok azonosítottak mintegy 100 olyan jelet, amelyek természete eltért a szokványos háttérzajtól. Ezek a jelek nem hasonlítottak sem a természetes kozmikus eseményekre, sem az emberi eredetű rádiózavarokra. A kutatócsoport aprólékos munkával, új algoritmusok segítségével szűrte meg ezeket a frekvenciákat. Minden egyes jel egy lehetséges üzenet ígéretét hordozta, egyfajta kozmikus palackpostát, amelyet talán egy távoli civilizáció dobott a csillagközi óceánba.

Sajnos, a részletes elemzés során a legtöbb jelről kiderült, hogy földi eredetű interferencia vagy ismert természeti jelenség okozta őket. Ennek ellenére a folyamat nem volt hiábavaló. A kutatók megtanulták, hogyan különítsék el hatékonyabban a valódi jeleket a zajtól, ami a jövőbeli keresések során kulcsfontosságú lesz.

Bár most nem találtunk egyértelmű bizonyítékot, a David Anderson által vezetett kutatás rávilágított arra, hogy milyen nehéz is valójában meghallani egy suttogást a kozmikus viharban. A 100 jel vizsgálata bebizonyította, hogy technológiánk képes azonosítani az anomáliákat, még ha azok nem is mindig földönkívüliektől származnak. 

A közösségi tudomány diadala és a SETI@Home

Ez a projekt nem valósulhatott volna meg a SETI@Home nélkül, amely a „citizen science", azaz a közösségi tudomány egyik legfényesebb példája. Több mint 5 millió önkéntes csatlakozott a programhoz az évek során, akik saját számítógépeikkel segítették a nyers adatok feldolgozását. Ez a globális összefogás tette lehetővé, hogy a kutatók olyan mennyiségű adatot elemezzenek, amelyre egyetlen szuperszámítógép sem lett volna képes belátható időn belül. Az emberek lelkesedése és kitartása hajtotta előre a projektet, bizonyítva, hogy a tudomány iránti kíváncsiság univerzális.

Aerial view of the construction site of the world's largest radio telescope called FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) in Pingtang county, Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou province, 13 June 2016. Tourists will have a vantage point on the vast dish of the world's largest telescope from an observation deck being developed near the awesome structure in southwest China's Guizhou province. When complete in September, the Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, or "FAST," will measure 500 meters in diameter, dwarfing Puerto Rico's Arecibo Observatory, which is 300 meters in diameter. Tourist facilities with a budget of 480 million yuan (about 73.3 million U.S. dollars) are being built for science fans to observe FAST, said project manager Qian Yiquan. With the telescope requiring radio silence in a five-kilometer radius, the observation deck is at the top of a mountain nearby. (Photo by Wu dongjun / Imaginechina via AFP)
A kínai FAST teleszkóp
Fotó: WU DONGJUN / Imaginechina

A SETI@Home leállítása után a Berkeley Egyetem kutatói vették át a stafétabotot, hogy befejezzék a munkát. Az ő feladatuk volt az önkéntesek által előszűrt adatok végleges kiértékelése. Ez a folyamat mutatta meg igazán, hogy a kollektív intelligencia és a professzionális szakértelem ötvözése milyen hatalmas erővel bír. Bár a képernyővédők már nem futnak a háttérben, a projekt öröksége tovább él minden egyes tudományos felfedezésben, amely a közösségi adatfeldolgozáson alapul.

Merre tovább a csillagok között?

Bár az Arecibo elhallgatott, és a jelenlegi vizsgálat nem hozta el a várva várt kapcsolatfelvételt, a földönkívüli élet kutatása intenzívebb, mint valaha. Új generációs teleszkópok, mint például

  • a kínai FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) vagy
  • a tervezett Square Kilometre Array,

már most is figyelik az eget, és sokkal nagyobb érzékenységgel képesek detektálni a gyenge jeleket. A most lezárt kutatás tanulságai közvetlenül beépülnek ezeknek az új eszközöknek a működésébe, finomítva a keresési algoritmusokat.

Továbbá, a mesterséges intelligencia fejlődése új távlatokat nyit az adatelemzésben. A gépi tanulás képes felismerni olyan mintázatokat is, amelyek az emberi szem vagy a hagyományos programok számára láthatatlanok maradnának. David Anderson, a SETI@Home egyik alapítója szerint a technológia fejlődésével az esélyeink exponenciálisan nőnek. Lehet, hogy az Arecibo adatai nem rejtették a "Hello, világ!" üzenetet, de kikövezték az utat ahhoz a pillanathoz, amikor végre választ kapunk a kozmosz csendjéből. A keresés folytatódik, és mi továbbra is figyelünk.

 

