Lezárták a kutatást, ami idegen civilizációkat keresett – felkavaró, ami kiderült

A legendás Arecibo obszervatórium adatainak utolsó elemzése során közel száz különös jelet vizsgáltak meg, amelyek akár technológiai civilizációktól is származhattak volna. Ez a kutatás nem csupán adatok halmaza, hanem egy korszak lezárása is. Az Arecibo teleszkóp 2020-as drámai összeomlása óta a tudományos közösség a megmaradt adatokat bányássza, hogy minden információmorzsát kinyerjen belőle. A Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói most nyilvánosságra hozták azt a gigantikus munkát, amely során az önkéntesek milliói által feldolgozott adatokat rostálták át. Bár a „biztos" bizonyíték még várat magára, az eredmények és a módszertan alapjaiban változtatják meg a jövőbeli kutatásokat.
Az Arecibo hagyatéka: egy óriás utolsó lehelete
Az Arecibo obszervatórium évtizedeken át a rádiócsillagászat fellegvára volt. Hatalmas, 305 méter átmérőjű tányérja a Puerto Ricó-i dzsungel mélyén nemcsak a tudományos fantasztikum íróit ihlette meg, hanem valós, kézzelfogható adatokat szolgáltatott a világegyetem szerkezetéről. A SETI@Home projekt keretében, amely 1999-ben indult, a teleszkóp folyamatosan pásztázta az eget, idegen rádiójelek után kutatva. Ez a projekt forradalmasította a tudományt, hiszen lehetővé tette, hogy átlagemberek milliói ajánlják fel számítógépeik szabad kapacitását az adatok feldolgozására.
Azonban minden történet véget ér egyszer. A teleszkóp tragikus összeomlása után a tudósoknak nem maradt más eszközük, mint a már rögzített adatok tüzetes átvizsgálása. Ez a „kincsesbánya" felbecsülhetetlen értékű információkat rejtett. A kutatók most arra a következtetésre jutottak, hogy a hatalmas adathalmazban rejtőző anomáliák talán többet mondanak el a világegyetem csendjéről, mint azt korábban hittük. Az adatbázisban rejlő potenciális jelek elemzése nemcsak tisztelgés az obszervatórium emléke előtt, hanem a modern csillagászat egyik legaprólékosabb nyomozása is.
Tű a szénakazalban: 100 gyanús jel nyomában
A kutatás legizgalmasabb szakasza akkor kezdődött, amikor a tudósok azonosítottak mintegy 100 olyan jelet, amelyek természete eltért a szokványos háttérzajtól. Ezek a jelek nem hasonlítottak sem a természetes kozmikus eseményekre, sem az emberi eredetű rádiózavarokra. A kutatócsoport aprólékos munkával, új algoritmusok segítségével szűrte meg ezeket a frekvenciákat. Minden egyes jel egy lehetséges üzenet ígéretét hordozta, egyfajta kozmikus palackpostát, amelyet talán egy távoli civilizáció dobott a csillagközi óceánba.
Sajnos, a részletes elemzés során a legtöbb jelről kiderült, hogy földi eredetű interferencia vagy ismert természeti jelenség okozta őket. Ennek ellenére a folyamat nem volt hiábavaló. A kutatók megtanulták, hogyan különítsék el hatékonyabban a valódi jeleket a zajtól, ami a jövőbeli keresések során kulcsfontosságú lesz.
Bár most nem találtunk egyértelmű bizonyítékot, a David Anderson által vezetett kutatás rávilágított arra, hogy milyen nehéz is valójában meghallani egy suttogást a kozmikus viharban. A 100 jel vizsgálata bebizonyította, hogy technológiánk képes azonosítani az anomáliákat, még ha azok nem is mindig földönkívüliektől származnak.
A közösségi tudomány diadala és a SETI@Home
Ez a projekt nem valósulhatott volna meg a SETI@Home nélkül, amely a „citizen science", azaz a közösségi tudomány egyik legfényesebb példája. Több mint 5 millió önkéntes csatlakozott a programhoz az évek során, akik saját számítógépeikkel segítették a nyers adatok feldolgozását. Ez a globális összefogás tette lehetővé, hogy a kutatók olyan mennyiségű adatot elemezzenek, amelyre egyetlen szuperszámítógép sem lett volna képes belátható időn belül. Az emberek lelkesedése és kitartása hajtotta előre a projektet, bizonyítva, hogy a tudomány iránti kíváncsiság univerzális.
A SETI@Home leállítása után a Berkeley Egyetem kutatói vették át a stafétabotot, hogy befejezzék a munkát. Az ő feladatuk volt az önkéntesek által előszűrt adatok végleges kiértékelése. Ez a folyamat mutatta meg igazán, hogy a kollektív intelligencia és a professzionális szakértelem ötvözése milyen hatalmas erővel bír. Bár a képernyővédők már nem futnak a háttérben, a projekt öröksége tovább él minden egyes tudományos felfedezésben, amely a közösségi adatfeldolgozáson alapul.
Merre tovább a csillagok között?
Bár az Arecibo elhallgatott, és a jelenlegi vizsgálat nem hozta el a várva várt kapcsolatfelvételt, a földönkívüli élet kutatása intenzívebb, mint valaha. Új generációs teleszkópok, mint például
- a kínai FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) vagy
- a tervezett Square Kilometre Array,
már most is figyelik az eget, és sokkal nagyobb érzékenységgel képesek detektálni a gyenge jeleket. A most lezárt kutatás tanulságai közvetlenül beépülnek ezeknek az új eszközöknek a működésébe, finomítva a keresési algoritmusokat.
Továbbá, a mesterséges intelligencia fejlődése új távlatokat nyit az adatelemzésben. A gépi tanulás képes felismerni olyan mintázatokat is, amelyek az emberi szem vagy a hagyományos programok számára láthatatlanok maradnának. David Anderson, a SETI@Home egyik alapítója szerint a technológia fejlődésével az esélyeink exponenciálisan nőnek. Lehet, hogy az Arecibo adatai nem rejtették a "Hello, világ!" üzenetet, de kikövezték az utat ahhoz a pillanathoz, amikor végre választ kapunk a kozmosz csendjéből. A keresés folytatódik, és mi továbbra is figyelünk.