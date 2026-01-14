Lezárták a kutatást, ami idegen civilizációkat keresett – felkavaró, ami kiderült

A legendás Arecibo obszervatórium adatainak utolsó elemzése során közel száz különös jelet vizsgáltak meg, amelyek akár technológiai civilizációktól is származhattak volna. Ez a kutatás nem csupán adatok halmaza, hanem egy korszak lezárása is. Az Arecibo teleszkóp 2020-as drámai összeomlása óta a tudományos közösség a megmaradt adatokat bányássza, hogy minden információmorzsát kinyerjen belőle. A Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói most nyilvánosságra hozták azt a gigantikus munkát, amely során az önkéntesek milliói által feldolgozott adatokat rostálták át. Bár a „biztos" bizonyíték még várat magára, az eredmények és a módszertan alapjaiban változtatják meg a jövőbeli kutatásokat.

Az Arecibo rációtávcső archív képe

Fotó: NAIC

Az Arecibo hagyatéka: egy óriás utolsó lehelete

Az Arecibo obszervatórium évtizedeken át a rádiócsillagászat fellegvára volt. Hatalmas, 305 méter átmérőjű tányérja a Puerto Ricó-i dzsungel mélyén nemcsak a tudományos fantasztikum íróit ihlette meg, hanem valós, kézzelfogható adatokat szolgáltatott a világegyetem szerkezetéről. A SETI@Home projekt keretében, amely 1999-ben indult, a teleszkóp folyamatosan pásztázta az eget, idegen rádiójelek után kutatva. Ez a projekt forradalmasította a tudományt, hiszen lehetővé tette, hogy átlagemberek milliói ajánlják fel számítógépeik szabad kapacitását az adatok feldolgozására.

Azonban minden történet véget ér egyszer. A teleszkóp tragikus összeomlása után a tudósoknak nem maradt más eszközük, mint a már rögzített adatok tüzetes átvizsgálása. Ez a „kincsesbánya" felbecsülhetetlen értékű információkat rejtett. A kutatók most arra a következtetésre jutottak, hogy a hatalmas adathalmazban rejtőző anomáliák talán többet mondanak el a világegyetem csendjéről, mint azt korábban hittük. Az adatbázisban rejlő potenciális jelek elemzése nemcsak tisztelgés az obszervatórium emléke előtt, hanem a modern csillagászat egyik legaprólékosabb nyomozása is.

Tű a szénakazalban: 100 gyanús jel nyomában

A kutatás legizgalmasabb szakasza akkor kezdődött, amikor a tudósok azonosítottak mintegy 100 olyan jelet, amelyek természete eltért a szokványos háttérzajtól. Ezek a jelek nem hasonlítottak sem a természetes kozmikus eseményekre, sem az emberi eredetű rádiózavarokra. A kutatócsoport aprólékos munkával, új algoritmusok segítségével szűrte meg ezeket a frekvenciákat. Minden egyes jel egy lehetséges üzenet ígéretét hordozta, egyfajta kozmikus palackpostát, amelyet talán egy távoli civilizáció dobott a csillagközi óceánba.