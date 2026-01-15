Lélegzetvisszafojtva figyel a világ: brutális gépszörny gördül ki a NASA hangárjából

Hírlevél
Várhatóan napokon belül a kilövőállásra szállítják a NASA óriásrakétáját a floridai Kennedy Űrközpontban, megkezdve ezzel az indítás előtti végső tesztek sorozatát. Az Artemis-program következő, kritikus fázisa a szerkezet kigördülésével indul, amely közelebb viszi az emberiséget a Holdra való visszatéréshez.
NASAHoldOrion űrhajóArtemis-misszió

A Kennedy Űrközpontban zajló események nem csupán technikai tesztek, hanem az Artemis-program kulcsfontosságú, mindent eldöntő lépései a végső visszaszámlálás előtt. A NASA mérnökei versenyt futnak az idővel: a 39B indítóálláshoz vezető út, amelyet a világ egyik legerősebb lánctalpas járművével tesznek meg, önmagában is komoly logisztikai kihívást jelent.

A NASA SLS (Space Launch System) rakétája látható a Jármű Összeszerelő Épület 3-as csarnokában, miközben a csapatok az Artemis II legénységének érkezését várják, hogy az indítást megelőző egyik teszt részeként elfoglalják helyüket a rakéta tetején lévő Orion űrhajóban. Az Artemis-program várhatóan 2026-ban indul.
Fotó: NASA/Joel Kowsky 

Szuperjármű cipeli az Artemis-program reménységét

Január 17-én, szombaton a tervek szerint megmozdul a történelem egyik legnagyobb szerkezete. A Jármű Összeszerelő Épület (VAB) kapui kinyílnak, és a hatalmas, úgynevezett "hernyótalpas szállítójármű" (Crawler-Transporter) a hátára veszi az SLS rakétát és az Orion űrhajót. A mindössze 6,4 kilométeres út megtétele közel 12 órát vesz igénybe, ugyanis a szerelvény mindössze 0,5 km/órás csúcssebességgel "száguld" majd a betonon.

A szállítójármű technikai adatai egészen elképesztőek:

  • Maga a lánctalpas jármű súlya 2,7 millió kilogramm.
  • Teherbírása eléri a 8,2 millió kilogrammot.

Hogy perspektívába helyezzük: ez a súly megfelel 80 kék bálnának, 60 Szabadság-szobornak, vagy 20 teljesen megrakott Boeing 777-es repülőgépnek.

Brutális méretek: Majdnem 100 méteres az óriásrakéta

Maga a rakomány, az Artemis-program ékköve, az SLS (Space Launch System) rakéta sem szégyenkezhet a méreteivel

Az Artemis II misszióra felkészített verziója 98,1 méter magas, amivel a londoni Big Ben tornyát is lekörözi.

Bár a SpaceX Starshipje még ennél is méretesebb, az SLS így is az egyik legnagyobb létező rakéta, amely a valaha repülésre tervezett legnagyobb szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétákkal rendelkezik – ez a technológia még az űrsikló-korszak öröksége.

Drámai hibák sorozata a háttérben?

Ahogy az ilyen, sosem látott technológiáknál lenni szokott, a felkészülés nem volt zökkenőmentes. A mérnököknek az utolsó pillanatban kellett beavatkozniuk: egy, a rakéta vészleállító rendszeréhez tartozó kábelnél találtak rendellenességet – ez az a kritikus rendszer, ami baj esetén megsemmisíti a rakétát, hogy ne zuhanjon lakott területre. Emellett egy szelepet is cserélni kellett az űrhajón, ami a nyomáskiegyenlítésért felel, és még szivárgó oxigénvezetékekkel is meg kellett küzdeniük a szakembereknek.

Jön a legkritikusabb gyakorlat

Amint a rakéta a helyére kerül, következik az igazi erőpróba, a tankolási szimuláció, vagyis 

a több mint 2,6 millió liter mélyhűtött, robbanásveszélyes üzemanyag betöltése.

Ezt a kriogén (extrém hideg) hajtóanyagot töltik be a rakétába, mintha éles kilövés lenne, és egészen az indítás előtti másodpercekig viszik a visszaszámlálást. A tét hatalmas: a NASA-nak garantálnia kell, hogy az asztronauták biztonságban lesznek. A gyakorlat során még azt is szimulálják, hogyan tudják kimenteni a legénységet az indítás előtt.

Mikor indulhatunk végre a Holdra?

A kilövés időpontja nem csak a NASA-n múlik, hanem az égi mechanikán is. A Föld és a Hold "tánca" miatt nem lehet bármikor elindulni. A szakértőknek olyan időablakot kell találniuk, amikor az Orion űrhajó napelemei elég fényt kapnak (tehát nem kerülnek 90 percnél hosszabb sötétségbe), és a visszatéréskor is megfelelő szögben érik el a Földet.

A lehetséges indítási dátumok

A NASA számításai szerint, ha minden teszt sikeres, az alábbi napokon indulhat útnak az Artemis II négy bátor űrhajósa:

  • Február: 6., 7., 8., 10. és 11.
  • Március: 6., 7., 8., 9., 11.
  • Április: 1., 3., 4., 5., 6.

Ez a küldetés több mint 50 év után az első alkalom, hogy emberek hagyják el a Föld körüli pályát. Az Artemis II űrhajósai – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen – megkerülik a Holdat, hogy előkészítsék a terepet a későbbi leszálláshoz, és végső soron az emberiség Marsra lépéséhez.

 

