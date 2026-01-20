Viszlát rák, magas koleszterin és cukorbetegség! Új szuperétel hódítja meg a világot

Az Anglia Ruskin Egyetem kutatói most először összegezték a bambusz fogyasztásával kapcsolatos tudományos eredményeket, és arra a következtetésre jutottak, hogy a növény jóval több figyelmet érdemelne. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a bambuszrügy rendszeres fogyasztása számos, a modern embert sújtó civilizációs betegség megelőzésében segíthet.
Az egyetem munkatársai áttekintették a témában eddig született laboratóriumi és humán kísérletek eredményeit. Bár Ázsiában, különösen Kínában és Indiában régóta népszerű alapanyag, a nyugati világban eddig kevésbé vizsgálták a bambuszrügy élettani hatásait. A Science Daily oldalán ismertetett friss eredmények szerint azonban a növény tápanyagprofilja egészen kivételes:
- gazdag fehérjékben és rostokban,
- miközben zsírtartalma elhanyagolható,
- ráadásul tele van olyan fontos vitaminokkal, mint az A-, B6- és E-vitamin.
Hogyan védi a bambuszrügy a szívet és az érrendszert?
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a növény anyagcserére gyakorolt hatása. A vizsgálatok szerint a bambuszrügy fogyasztása javíthatja az úgynevezett glikémiás kontrollt, vagyis segít a szervezetnek a vércukorszint szabályozásában.
Ez a tulajdonság különösen a cukorbetegek, illetve az inzulinrezisztenciával küzdők számára teheti vonzóvá az élelmiszert.
A kutatók emellett a vérzsírok összetételében (a lipidprofilban) is pozitív változásokat figyeltek meg azoknál, akik rendszeresen fogyasztottak a növényből. A kedvezőbb koleszterinszint közvetlenül összefügg a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével, ami világviszonylatban is vezető haláloknak számít.
Támogatja az emésztést, de van egy komoly veszélye
A bambuszrügy rosttartalma – beleértve a cellulózt és a lignint – kiváló hatással van az emésztőrendszerre. A rostok nemcsak a bélműködést javítják, hanem prebiotikus hatásuk révén táplálják a bélflóra jótékony baktériumait is.
Érdekesség, hogy a laboratóriumi tesztek alapján a növényben található vegyületek csökkenthetik bizonyos rákkeltő anyagok, például az akrilamid képződését, amelyek sütés vagy pörkölés során keletkeznek az ételekben.
A szakemberek azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést is megfogalmaztak:
a bambuszrügy nyersen mérgező lehet!
Egyes fajták ugyanis cianogén glikozidokat tartalmaznak, amelyek a szervezetben lebomolva ciánt szabadíthatnak fel. Ezenkívül a nyers rügyek olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek gátolják a pajzsmirigyhormonok termelését, ami golyva (pajzsmirigy-megnagyobbodás) kialakulásához vezethet.
A megoldás szerencsére egyszerű:
a bambuszrügy fogyasztása előtt minden esetben alapos előfőzésre van szükség. A hőkezelés során a veszélyes vegyületek lebomlanak vagy kioldódnak, így az étel teljesen biztonságossá válik.
Még több vizsgálatra van szükség
Lee Smith professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint a bambusz ígéretes „szuperélelmiszer”, amely fenntartható módon termeszthető – egyes fajták naponta akár 90 centimétert is nőhetnek. Ugyanakkor hozzátette, hogy bár az eddigi eredmények biztatóak, még viszonylag kevés, szigorú kritériumoknak megfelelő, embereken végzett klinikai vizsgálat áll rendelkezésre. A jövőben további kutatások szükségesek ahhoz, hogy a bambuszrügy pontos orvosi ajánlások alapjává válhasson.