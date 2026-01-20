Viszlát rák, magas koleszterin és cukorbetegség! Új szuperétel hódítja meg a világot

Az Anglia Ruskin Egyetem kutatói most először összegezték a bambusz fogyasztásával kapcsolatos tudományos eredményeket, és arra a következtetésre jutottak, hogy a növény jóval több figyelmet érdemelne. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a bambuszrügy rendszeres fogyasztása számos, a modern embert sújtó civilizációs betegség megelőzésében segíthet.

A bambuszrügy népszerű étel Ázsiában, a nyugati országokban azonban alig fogyasztják egyelőre.

Fotó: TOSHIYUKI KON / Yomiuri

Az egyetem munkatársai áttekintették a témában eddig született laboratóriumi és humán kísérletek eredményeit. Bár Ázsiában, különösen Kínában és Indiában régóta népszerű alapanyag, a nyugati világban eddig kevésbé vizsgálták a bambuszrügy élettani hatásait. A Science Daily oldalán ismertetett friss eredmények szerint azonban a növény tápanyagprofilja egészen kivételes:

gazdag fehérjékben és rostokban,

miközben zsírtartalma elhanyagolható,

ráadásul tele van olyan fontos vitaminokkal, mint az A-, B6- és E-vitamin.

Hogyan védi a bambuszrügy a szívet és az érrendszert?

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a növény anyagcserére gyakorolt hatása. A vizsgálatok szerint a bambuszrügy fogyasztása javíthatja az úgynevezett glikémiás kontrollt, vagyis segít a szervezetnek a vércukorszint szabályozásában.

Ez a tulajdonság különösen a cukorbetegek, illetve az inzulinrezisztenciával küzdők számára teheti vonzóvá az élelmiszert.

A kutatók emellett a vérzsírok összetételében (a lipidprofilban) is pozitív változásokat figyeltek meg azoknál, akik rendszeresen fogyasztottak a növényből. A kedvezőbb koleszterinszint közvetlenül összefügg a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével, ami világviszonylatban is vezető haláloknak számít.

Támogatja az emésztést, de van egy komoly veszélye

A bambuszrügy rosttartalma – beleértve a cellulózt és a lignint – kiváló hatással van az emésztőrendszerre. A rostok nemcsak a bélműködést javítják, hanem prebiotikus hatásuk révén táplálják a bélflóra jótékony baktériumait is.

Érdekesség, hogy a laboratóriumi tesztek alapján a növényben található vegyületek csökkenthetik bizonyos rákkeltő anyagok, például az akrilamid képződését, amelyek sütés vagy pörkölés során keletkeznek az ételekben.

A szakemberek azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést is megfogalmaztak:

a bambuszrügy nyersen mérgező lehet!

Egyes fajták ugyanis cianogén glikozidokat tartalmaznak, amelyek a szervezetben lebomolva ciánt szabadíthatnak fel. Ezenkívül a nyers rügyek olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek gátolják a pajzsmirigyhormonok termelését, ami golyva (pajzsmirigy-megnagyobbodás) kialakulásához vezethet.