bélbaktériumok

Rémisztő felfedezés: ezek a csendes gyilkosok pusztítják el az egészségünket

A modern mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása, hogy miként egyensúlyozzuk a terméshozamot és az emberi egészséget. A University of Cambridge kutatói most olyan felfedezést tettek, amely új megvilágításba helyezi a peszticidek hatását szervezetünkre. A tudósok ugyanis rájöttek, hogy ezek a vegyszerek nemcsak a kártevőket pusztítják el, hanem a bélbaktériumok millióit is károsan befolyásolják, amelyek pedig elengedhetetlenek egészségünk megőrzéséhez.
A kutatás rávilágított arra is, hogy a bélflóránk sokkal érzékenyebb a környezeti hatásokra, mint korábban gondoltuk. A bélrendszerünkben élő mikroorganizmusok közössége ugyanis kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében, a tápanyagok felszívódásában és még a mentális egészségünkben is. Következésképpen, amikor a bélbaktériumok közösségét peszticidek érik, az egész szervezetünk működése megváltozhat. 

bélbaktériumok Intestinal microbiota, conceptual illustration. (Photo by JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO / Science Photo Library via AFP)
Láthatatlan veszély fenyegeti a bélbaktériumokat
Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Egyes bélbaktériumok különösen érzékenyek a vegyszerekre

A cambridge-i kutatócsoport részletes laboratóriumi vizsgálatokat végzett, amelyek során különböző mezőgazdasági peszticidek hatását elemezték emberi bélbaktériumok mintáin. Az eredmények megdöbbentőek voltak: már viszonylag alacsony koncentrációban is jelentős változásokat tapasztaltak a mikrobiális közösségek összetételében. Továbbá a kutatók kimutatták, hogy bizonyos hasznos baktériumtörzsek különösen érzékenyek ezekre a vegyszerekre. 

Az is kiderült, hogy nem minden peszticid egyformán káros. Egyes vegyületek sokkal agresszívabban támadták meg a bélflórát, mint mások. A University of Cambridge tudósai szerint ez azért fontos, mert lehetőséget ad arra, hogy a jövőben célzottabban válasszuk ki a használt növényvédő szereket. Ennek köszönhetően csökkenthető lenne a humán egészségre gyakorolt negatív hatás, miközben a mezőgazdasági termelés hatékonysága is megmaradhatna.

Úton az egészségesebb jövő felé

A felfedezés gyakorlati következményei messzemenőek.

  • Elsősorban, a kutatás alapján újragondolhatjuk az élelmiszer-biztonsági szabályozásokat és a megengedett peszticidek típusait.
  • Másodsorban, a fogyasztók tudatosabban választhatnak biotermékeket, hiszen most már tudományos bizonyítékaink vannak arra, hogy a konvencionális mezőgazdaságban használt vegyszerek valóban hatással vannak bélbaktériumokra. 

Ráadásul ez a kutatás új távlatokat nyit meg a prebiotikumok és probiotikumok fejlesztésében is. Ha pontosan ismerjük, hogy mely baktériumtörzseket károsítják a peszticidek, célzott terápiákat dolgozhatunk ki ezek pótlására. Végső soron a University of Cambridge munkája hozzájárulhat olyan mezőgazdasági gyakorlatok kidolgozásához, amelyek egyensúlyt teremtenek a hatékony termelés és az emberi mikrobiom védelme között. Ez pedig mindannyiunk egészségét szolgálná hosszú távon.

 

