Nagy veszélyben vannak a focisták, megszólaltak a szakértők

A futball egyik legnagyobb élménye a szurkolók és a játékosok számára is az, amikor a labda nagy sebességgel érkezik, a játékos felugrik, és fejjel a kapuba irányítja azt. A kutatások azonban arra utalnak, hogy az ilyen ismétlődő mozdulatok hosszú távon maradandó betegséget, agykárosodást okozhatnak, amely Alzheimer-kórhoz, Parkinson-kórhoz vagy motoros neuronbetegséghez vezethet - olvasható a BBC cikkében.

A focistáknál rendszerint a fejelés miatt alakul ki az idegrendszeri betegség.

Fotó: TOM WELLER / DPA

Már közel száz éve ismert a veszély a sportolók jellegzetes betegsége

A kontakt sportok veszélyei már régebbről ismertek. 1928-ban Harrison Martland amerikai patológus már leírta az úgynevezett „punch drunk” állapotot az ökölvívóknál. A tünetek közé tartozott az imbolygó járás és a szellemi zavarodottság, amelyek súlyosabb esetekben demenciává fejlődtek. Ez az állapot később dementia pugilistica néven terjedt el. Sokáig úgy vélték, hogy a probléma kizárólag az ökölvívásra korlátozódik. Az elmúlt évtizedek azonban alapjaiban változtatták meg ezt a képet.

Futballisták és amerikaifutball-sztárok tragikus esetei

2002-ben hunyt el az angol válogatott és a West Bromwich Albion egykori csatára, Jeff Astle, mindössze 59 évesen, korai demenciával diagnosztizálva. Az Egyesült Államokban Mike Webster, korábbi NFL-játékos 50 éves korában halt meg, súlyos szellemi hanyatlást követően.

Mindkét esetben a boncolás kimutatta a krónikus traumás enkefalopátia (CTE) jelenlétét – ez az a kórkép, amely ma a korábbi „bokszoló-demencia” modern megfelelőjének számít.

Hasonló eredményre jutottak David Duerson, a Chicago Bears egykori játékosának esetében is, aki 2011-ben lett öngyilkos.

Willie Stewart, a Glasgow University neurológus patológusa szerint az állapot az agyban jellegzetes, kóros fehérjelerakódással jár, és a CTE kizárólag olyan embereknél fordul elő, akik életében ismétlődő fejsérülések fordultak elő.

Megdöbbentő statisztikák

A nagyszabású vizsgálat során közel 8 ezer skót egykori profi labdarúgó egészségi állapotát hasonlították össze a lakosság adataival. Riasztó eredményeket találtak:

ötször nagyobb eséllyel alakult ki Alzheimer-kór,

négyszer nagyobb volt a motoros neuronbetegség kockázata,

kétszeresére nőtt a Parkinson-kór esélye,

összességében 3,5-szer magasabb volt a neurodegeneratív betegségek miatti halálozás.