A tengeri fajokra óriási veszélyt jelent a felmelegedő éghajlat, de úgy tűnik, hogy ez teljesen új túlélési módszereket teremt – írja a HappyEcoNews.com. Pápua Új-Guineában fedezték fel kutatók, hogy a bohóchalak az óceáni hőhullámok idején össze tudnak zsugorodni, ami egy korábban nem látott taktika. Tanulmányukban közel 150 narancssárga bohóchalat követtek nyomon a Kimbe-öböl 2023-as hőhulláma idején. Ezek közül kb. száz egyed többször is csökkentette testméretét akkor, amikor a hőmérséklet megugrott. Ez a jelenség betekintést enged abba, hogy a zátonyhalak miként birkóznak meg az óceáni hőmérséklet-változással.

A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak (Amphiprion percula) ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafordítható folyamat, aminek nagy hatása lehet a zátonyok túlélésére.

Fotó: CHIKANSPLANET

Ahogy a Geographical is írja, a tengeri hőhullámok olyan időszakok, amikor az óceán hőmérséklete szokatlanul magas, ami ráadásul több naptól több hónapig is eltarthat. A hőhullámok a vizek különböző pontjain fordulhatnak elő, és az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb mértéket öltenek. Az 1940-es években a világon átlagosan a tengeri felszín évente körülbelül 15 napig volt rendkívüli hőségnek kitéve, ma ez a szám azonban évente csaknem 50 napra emelkedett, ami komoly hatással van a tengeri élőlényekre.

Nemo túlélési stratégiája

A tanulmányból kiderül, hogy a bohóchalak méretváltoztatási stratégiája egyértelmű előnyökkel jár, ugyanis a kisebb halak 78 százalékkal nagyobb eséllyel élik túl a hőséget. Testméretük csökkentésével a bohóchalak visszavesznek energiaigényeikből olyan időszakokban, amikor az élelem szűkös és a körülmények kedvezőtlenek.

A bohóchalak a tengeri rózsákat használják mind a védelem, mind a szaporodás szempontjából. Amikor a tengeri rózsák a vizek felmelegedése miatt kifakulnak, a bohóchalak elveszítik élőhelyüket és menedéküket. A kutatás eredménye arra enged következtetni, hogy a bohóchalak éghajlatváltozással szembeni ellenálló képessége lehetővé teszi a faj számára, hogy újszerű módon alkalmazkodjon a kedvezőtlen körülményekhez – például kevesebb az energiaigénye, és jobban el tud bújni az összezsugorodott rózsák között is.

Hímnek születnek

A bohóchalak egyik érdekessége, hogy mind hímekként születnek, és csoportokban élnek. A szaporodás miatt a csoportból egy példány megnő és nemet vált, egy másik pedig szintén valamivel nagyobb lesz a csoport többi hímjénél: ők ketten alkotnak majd egy szaporodó párt. Ha bármilyen okból kikerül a nőstény a csoportból, akkor egy másik hím veszi át ezt a szerepet, és nemet váltva biztosítja, hogy a csoport újra képes legyen szaporodni.