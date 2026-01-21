Mindent próbált, de nem múlnak a pattanások? A bőratkakezelés segíthet

A súlyos pattanásosság nem csak esztétikai probléma, de akár egy betegség feltűnő tünete is lehet. Bőrgyógyászok szerint az aknés bőrt okozhatja többek közt:

a hormonális egyensúly felbomlása, például a pubertás, menopauza miatt,

gyógyszer mellékhatás,

endokrinológiai betegségek, például PCOS vagy tesztoszteron túltermelődés,

kezeletlen stressz.

A súlyos pattanásosság kezelésekor ezért mindenképpen törekedni kell arra, hogy kiderítsük, állhat-e valamilyen konkrét kiváltó ok a tünet mögött, hiszen, ha erre fény derül, nyilvánvaló, hogy azt kell kezelni. Vagyis sokszor nem elég önmagában a külsőleges kezelés, különösen nem feltétlenül segítenek a drogériákban kapható szerek.

Gyakran bőratka okozza a pattanásokat

Fotó: Dermatica – Prima Medica

Gyakran bőratka okozza a pattanásokat

A bőratkák, vagyis a Demodex atkák számos bőrbetegség kialakulásában szerepet játszanak, mégis gyakran előfordul, hogy a rozáceával, hajhullással és súlyos pattanásossággal küzdők évekig keresik a segítséget a problémájukra, és csak sokára derül ki, hogy a bőratkáktól kell megszabadulni. A Demodex atkáknak több, mint 100 alfaja ismert, amelyek közül a Demodex folliculorum és a Demodex brevis az emberen is megtelepszik. A bőratka mellett szerepet játszik a folyamatokban az Oleronius bacillus, amely szimbiózisban él az atkákkal. A bacillus valójában elrejtőzik az atkában, és egyes kutatások szerint egy általa termelt molekula váltja ki a bőrproblémákat.

Láthatóak, kezelhetőek otthon a bőratkák?

Azok közül, aki olvas a bőratkák szerepéről a pattanások kialakulásában, sokan elkezdik otthon a tükörben keresgélni az apró élőlényeket.

- A bőratkák nem olyanok, mint egy kis „rovar”, szabad szemmel nem is láthatóak. Megfelelő nagyítással és sok gyakorlattal azonban a szakember fel tudja fedezni azokat a bőrön. Különösen azokban az esetekben lehet nagyobb számban találkozni velük, ha a bőrt sok károsodás érte, ha elvesztette a vitalitását, lelassult az anyagcseréje, felborult a pH értéke vagy akár csak elhanyagolta a kliens a szakszerű bőrtisztítást – és ezalatt nem a tisztálkodás hiánya értendő – hangsúlyozza a szakember.

A vendégek egy része nem csak felfedezni próbálja otthon a bőratkákat, de megpróbál megszabadulni tőlük, sokszor az interneten olvasottak alapján. Ezzel két probléma lehet. Az egyik, hogy az adott bőrtünetet esetleg teljesen más okozza, hiszen tudjuk, hogy akár betegség tünete is lehet a pattanásosság. A másik, hogy ha valóban bőratka áll a háttérben, az otthoni kezelési lépések bár fontosak, de önmagukban nem elégségesek.