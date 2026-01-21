Mindent próbált, de nem múlnak a pattanások? A bőratkakezelés segíthet

A súlyos pattanásosság nem csak esztétikai probléma, de akár egy betegség feltűnő tünete is lehet. Bőrgyógyászok szerint az aknés bőrt okozhatja többek közt:
- a hormonális egyensúly felbomlása, például a pubertás, menopauza miatt,
- gyógyszer mellékhatás,
- endokrinológiai betegségek, például PCOS vagy tesztoszteron túltermelődés,
- kezeletlen stressz.
A súlyos pattanásosság kezelésekor ezért mindenképpen törekedni kell arra, hogy kiderítsük, állhat-e valamilyen konkrét kiváltó ok a tünet mögött, hiszen, ha erre fény derül, nyilvánvaló, hogy azt kell kezelni. Vagyis sokszor nem elég önmagában a külsőleges kezelés, különösen nem feltétlenül segítenek a drogériákban kapható szerek.
Gyakran bőratka okozza a pattanásokat
A bőratkák, vagyis a Demodex atkák számos bőrbetegség kialakulásában szerepet játszanak, mégis gyakran előfordul, hogy a rozáceával, hajhullással és súlyos pattanásossággal küzdők évekig keresik a segítséget a problémájukra, és csak sokára derül ki, hogy a bőratkáktól kell megszabadulni. A Demodex atkáknak több, mint 100 alfaja ismert, amelyek közül a Demodex folliculorum és a Demodex brevis az emberen is megtelepszik. A bőratka mellett szerepet játszik a folyamatokban az Oleronius bacillus, amely szimbiózisban él az atkákkal. A bacillus valójában elrejtőzik az atkában, és egyes kutatások szerint egy általa termelt molekula váltja ki a bőrproblémákat.
Láthatóak, kezelhetőek otthon a bőratkák?
Azok közül, aki olvas a bőratkák szerepéről a pattanások kialakulásában, sokan elkezdik otthon a tükörben keresgélni az apró élőlényeket.
- A bőratkák nem olyanok, mint egy kis „rovar”, szabad szemmel nem is láthatóak. Megfelelő nagyítással és sok gyakorlattal azonban a szakember fel tudja fedezni azokat a bőrön. Különösen azokban az esetekben lehet nagyobb számban találkozni velük, ha a bőrt sok károsodás érte, ha elvesztette a vitalitását, lelassult az anyagcseréje, felborult a pH értéke vagy akár csak elhanyagolta a kliens a szakszerű bőrtisztítást – és ezalatt nem a tisztálkodás hiánya értendő – hangsúlyozza a szakember.
A vendégek egy része nem csak felfedezni próbálja otthon a bőratkákat, de megpróbál megszabadulni tőlük, sokszor az interneten olvasottak alapján. Ezzel két probléma lehet. Az egyik, hogy az adott bőrtünetet esetleg teljesen más okozza, hiszen tudjuk, hogy akár betegség tünete is lehet a pattanásosság. A másik, hogy ha valóban bőratka áll a háttérben, az otthoni kezelési lépések bár fontosak, de önmagukban nem elégségesek.
A speciális kozmetikai kúra segíthet a bőratkák ellen
Az első lépés a bőratkák elleni harcban a speciális kozmetikai kezelés, ami kúraszerűen alkalmazva látványos eredményeket hozhat. Igaz, eleinte akár állapotromlás is bekövetkezhet, de ez csak átmeneti jellegű. Ha pedig sikerül felszámolni az esetleg jelenlévő belső okokat, és az otthoni kezelés, bőrápolás, megfelelő fertőtlenítés is megtörténik, akkor akár végleges gyógyulás is bekövetkezhet. Ehhez azonban Peterman Krisztina (https://www.dermatica.hu/munkatarsak/kozmetikus/peterman-krisztina), a Dermatica – Prima Medica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus szerint a kliensnek is be kell tartani bizonyos szabályokat.
- Az otthoni bőrápolásban csak a kozmetikus által ajánlott készítményeket érdemes használni.
- A sminkeszközöket fertőtleníteni kell, legbiztonságosabb, ha újakat szerzünk be.
- A kozmetikus által beállított higiéniás arcápolást gondosan kell végezni.
- Legfontosabb a teljes kúra elvégzése, hiszen csak így érhetőek el a tartós, biztonságos eredmények.
((Forrás: Dermatica – Prima Medica (www.dermatica.hu))