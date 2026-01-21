Már egy kattintás is végzetes lehet: halálos szokás terjed az interneten

Az elmúlt években a ChatGPT nemcsak a szövegírásban, hanem a komplex problémamegoldásban is bizonyított. A mesterséges intelligencia ma már képes arra, hogy orvosi szakvizsgákat teljesítsen, sőt, egyes esetekben empátiában is felülmúlja a túlterhelt orvosokat. A Medical News Today friss elemzése alapján körbejárjuk, hogyan alakítja át az MI és benne a ChatGPT az orvostudomány jövőjét, és milyen veszélyek leselkedhetnek ránk a digitális diagnosztika útvesztőiben.

Ne bízzunk vakon a ChatGPT orvosi tanácsaiban

Fotó: MI generált kép

A digitális doktor felemelkedése: így lépett színre a ChatGPT

A technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a betegek másodpercek alatt kapjanak válaszokat olyan kérdésekre, amelyekért korábban órákat kellett volna várniuk a sürgősségin vagy heteket egy szakrendelésen. Ez a gyorsaság és elérhetőség tagadhatatlanul vonzóvá teszi az MI-alapú megoldásokat.

Ugyanakkor fontos megérteni, hogyan működik ez a rendszer. A ChatGPT nem „tudja" a választ a szó hagyományos értelmében, hanem hatalmas adatbázisok alapján valószínűsíti a legmegfelelőbb szöveges reakciót. Ez a működési elv egyszerre az erőssége és a gyengesége is. Miközben hatalmas tudásanyaghoz fér hozzá, hiányzik belőle a valódi klinikai intuíció és a fizikai vizsgálat lehetősége, ami elengedhetetlen a pontos diagnózishoz. Ennek ellenére a betegek egyre gyakrabban fordulnak hozzá egészségügyi tanácsok reményében, gyakran még azelőtt, hogy valódi orvost látnának.

Mi szól a technológia mellett?

Számos tényező van, ami a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása mellett szól.

Elsősorban a hatékonyság növelése emelhető ki. David Liebovitz, a Northwestern Egyetem docense szerint az MI kiválóan alkalmas az adminisztráció tehermentesítésére. Az orvosok idejének jelentős részét a dokumentáció teszi ki; ha ezt a terhet a gépek átveszik, több idő marad a betegekre.

Ezenfelül a ChatGPT segíthet a leletek értelmezésében, a bonyolult orvosi szakzsargon „lefordításában" a páciensek számára, így növelve az egészségügyi műveltséget.

A hozzáférhetőség kérdése sem elhanyagolható. A világ számos pontján, ahol orvoshiány van, vagy nehézkes az ellátáshoz való jutás, az MI életmentő információkat nyújthat.

Egy jól képzett algoritmus képes kiszűrni a sürgős eseteket, és azonnali orvosi beavatkozásra ösztönözheti a beteget, míg a kevésbé súlyos esetekben otthoni ápolási tanácsokat adhat. Ez a fajta triázs (osztályozás) jelentősen csökkentheti az egészségügyi rendszerekre nehezedő nyomást, miközben a betegek gyorsabban kapnak valamilyen szintű visszajelzést az állapotukról.