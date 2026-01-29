Óriási fordulat a fogyókúrában: kiderült, mit tesz a testeddel a népszerű szuperélelmiszer!

Egy brazil tanulmány részletesen vizsgálta, hogyan érvényesül a chia mag hatása a szervezetben, amikor azt egészségtelen étrend mellett fogyasztják. A Nutrition című szaklapban publikált eredmények szerint a chia magból készült termékek képesek ellensúlyozni a modern, magas zsír- és cukortartalmú táplálkozás negatív következményeit, különös tekintettel az agyi funkciókra és az éhségérzet szabályozására.

Chia mag hatása: a fogyásban is óriási segítség ez a szuperélelmiszer.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

A chia mag hatása: ezért nevezzük szuperélelmiszernek?

Mielőtt elmélyednénk a kutatás részleteiben, érdemes tisztázni, miért is tartják igazi szuperélelmiszernek ezt a növényt.

A chia mag apró mérete ellenére tele van

rosttal,

értékes fehérjékkel,

antioxidánsokkal,

vitaminokkal

és omega-3 zsírsavakkal.

A mostani vizsgálat újdonsága, hogy a chia mag fogyást támogató hatását is sikerült igazolni.

A kutatás háttere: így reagál a szervezet a chia magra

A kísérlet során a kutatók patkányokat vizsgáltak, amelyeket szándékosan magas zsír- és fruktóztartalmú étrenden tartottak, hogy modellezzék az emberekre jellemző egészségtelen táplálkozást és az azzal járó anyagcsere-változásokat. A tízhetes vizsgálat során a csoportok egy része chia olajat vagy chia lisztet kapott kiegészítésként.

A chia olajat fogyasztó csoportnál megfigyelték, hogy megnőtt azon gének aktivitása, amelyek a teltségérzet jelzéséért felelősek.

Ez azt jelenti, hogy a természetes étvágycsökkentő tulajdonság nem csupán mendemonda, hanem genetikai szinten is kimutatható reakció.

A leptin hormon és a jóllakottságérzet helyreállítása

A kutatás egyik legfontosabb felfedezése a leptin hormon szerepével kapcsolatos. A leptin felelős azért, hogy jelezze az agynak, ha a szervezet jóllakott. A túlsúlyos embereknél gyakran alakul ki leptinrezisztencia, amikor az agy nem érzékeli megfelelően ezt a jelzést, így az evési kényszer megmarad.

A tanulmány szerint mind a chia liszt, mind a chia olaj javította az agy válaszreakcióját a leptinre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a chia fogyasztása segít helyreállítani a jóllakottságérzet normális mechanizmusát.

Összegzés: hogyan segíti a chia mag a fogyást?

A chia mag és a belőle készült termékek képesek:

helyreállítani az agyi funkciókat, amelyek az éhségérzetet szabályozzák,

csökkenteni a túlevésre való késztetést, így kevesebb kalóriát viszünk be feleslegesen,

illetve segíteni abban, hogy evés után hamarabb és tartósabban érezzük magunkat jóllakottnak.

A chia mag hatása tehát túlmutat az egyszerű tápanyagbevitelen: biológiai szinten támogatja a szervezetet abban, hogy megálljt parancsoljon a farkaséhségnek. Aki tehát tartós eredményeket szeretne elérni, annak érdemes beépítenie ezt a természetes étvágycsökkentőt a mindennapjaiba.