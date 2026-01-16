Időzített bomba ketyeg a szívünkben

Mit takar a titokzatos CHIP mozaikszó, és miért kell komolyan vennünk ezt az újonnan azonosított veszélyforrást. Német kutatók legújabb eredményei rávilágítanak, hogy a vérképző rendszerünkben zajló mikroszkopikus változások hogyan vezethetnek súlyos szívproblémákhoz.

A CHIP mutáció jelentősen növelheti a szívrohamok számát

A láthatatlan ellenség: mi is az a CHIP?

A CHIP (Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential - meghatározatlan jelentőségű klonális hemopoesis) egy olyan jelenség, amely során a vérképző őssejtekben genetikai mutációk jönne létre az életünk során. Ahogy öregszünk, sejtjeink folyamatosan osztódnak, és néha hibák csúsznak a gépezetbe. Ezek a szerzett mutációk azt eredményezik, hogy az érintett őssejtek gyorsabban szaporodnak, mint egészséges társaik, és klónokat hoznak létre. Bár önmagában ez nem jelent leukémiát vagy daganatos megbetegedést, a következményei messze túlmutatnak a csontvelőn.

Fontos megérteni, hogy ez a folyamat szorosan összefügg az életkorral. Míg a fiataloknál ritkán fordul elő, az idősebb korosztályban egyre gyakoribbá válik. A tudósok most azt vizsgálják, hogy ez a „normális” öregedési folyamat hogyan válik halálos fenyegetéssé. A legújabb kutatások szerint ugyanis a CHIP mutáció jelenléte jelentősen növeli a gyulladásos folyamatokat a szervezetben. Ezek a gyulladások pedig közvetlenül károsítják az ereket és a szívet, felgyorsítva az ateroszklerózist.

Amikor a mutáció tönkreteszi a szívet

A Német Szív Alapítvány (Deutsche Herzstiftung) által támogatott kutatások rávilágítottak egy megdöbbentő összefüggésre.

A tudósok azt találták, hogy azoknál a krónikus szívbetegeknél, akiknél kimutatható ez a genetikai elváltozás, sokkal rosszabb a prognózis. A CHIP mutáció ugyanis nem csupán egy passzív megfigyelő, hanem aktív résztvevője a betegség súlyosbodásának. A mutáns sejtek által termelt gyulladásos anyagok instabillá teszik az érfalban lévő lerakódásokat (plakkokat), ami növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát.

Ezenfelül a kutatók megfigyelték, hogy a szívbetegség lefolyása agresszívebbé válik a mutáció hordozóinál. Ez különösen igaz azokra, akik már átestek valamilyen beavatkozáson, például szívbillentyű-műtéten vagy katéteres eljáráson. Náluk a mutáció jelenléte sokszorosára növeli a szövődmények és az újabb kórházi kezelések esélyét. A felfedezés azért is kulcsfontosságú, mert megmagyarázhatja, miért kapnak egyesek infarktust annak ellenére, hogy a hagyományos rizikófaktoraikat (vérnyomás, koleszterin) gyógyszerekkel karbantartják.

Diagnózis és megelőzés

Az orvostudomány hagyományos eszköztára – a vérnyomásmérő és a koleszterinszint-mérés – mellé hamarosan új módszerek sorakozhatnak fel. A szakértők egyre inkább úgy tekintenek a CHIP-re, mint egy független és jelentős rizikófaktorra. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a kardiológiai szűrések része lehet egy speciális genetikai vérvizsgálat is, amellyel kiszűrhetik a veszélyeztetett betegeket. A korai felismerés lehetővé tenné, hogy az orvosok agresszívebb terápiát alkalmazzanak a magas kockázatú csoportoknál.