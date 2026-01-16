Magyarok tízezrein segíthet az új csodadiéta

Hírlevél
A Stanford Medicine kutatói áttörést értek el a gyulladásos bélbetegségek kezelésében, amely hazánkban is tízezrek életét keseríti meg. Az új tanulmány szerint egy speciális diéta jelentősen csökkentheti a Crohn-betegség kellemetlen tüneteit. A módszer lényege, hogy havonta mindössze öt napig kell egy meghatározott étrendet követni, és a gyulladás bizonyítottan mérséklődik a szervezetben.
„Mit ehetek?” – ez a leggyakoribb kérdés, amit az orvosok a tanácstalan, Crohn-betegségben szenvedő páciensektől hallanak a rendelőkben. A válasz eddig nem volt egyértelmű, hiszen kevés nagy, átfogó kutatás készült a témában. Most azonban a Stanford Egyetem kutatói egy olyan megoldással álltak elő, amely nemcsak a tüneteket enyhíti, hanem orvosi vizsgálatokkal igazolhatóan csökkenti a bélrendszeri gyulladást is.

Havi öt nap böjt segíthet a Crohn-betegségben szenvedőkön.
Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Fegyver a Crohn-betegség ellen: havi öt nap böjt, ami nem is igazi éhezés

A Nature Medicine folyóiratban publikált kutatás egy úgynevezett „böjtöt utánzó étrend” (Fasting Mimicking Diet – FMD) hatását vizsgálta. 

A módszer lényege nem a teljes koplalás, hanem a szervezet becsapása: a test úgy érzékeli, mintha böjtölne, miközben a páciens valójában eszik, csak keveset.

A kísérletben résztvevő betegek havonta öt egymást követő napon keresztül drasztikusan csökkentették a kalóriabevitelüket (napi 700–1100 kalóriára), és kizárólag növényi alapú ételeket fogyasztottak. A hónap fennmaradó 25 napjában visszatérhettek a megszokott étkezésükhöz.

Az eredmények magukért beszélnek: 

már három hónap után a diétázók kétharmadánál jelentősen javultak a tünetek, sőt, a jótékony hatás már az első ötnapos ciklus után érezhető volt.

A laborvizsgálatok is igazolták a jótékony hatást

A kutatás különlegessége, hogy nem elégedtek meg a betegek beszámolóival. A placebohatás kiszűrése érdekében a kutatók úgynevezett biomarkereket, vagyis a betegség objektív jelzőszámait is vizsgálták a laborban.

  • A diétát követő betegek szervezetében jelentősen csökkent a széklet kalprotektin szintje. Ez egy olyan speciális fehérje, amelynek jelenléte a székletben egyértelműen bélgyulladásra utal: minél kevesebb van belőle, annál nyugodtabb a bélrendszer. 
  • Emellett a vérben található gyulladásos molekulák száma is visszaesett.

Ez azért óriási hír, mert az enyhe Crohn-betegségre jelenleg főleg a szteroidok jelentik az egyetlen hivatalos gyógyszeres megoldást, ezeknek azonban hosszú távon súlyos mellékhatásaik lehetnek. Az új diéta így egy mellékhatásoktól mentes alternatívát vagy kiegészítést kínálhat – a kísérletben maximum egy kis fejfájás vagy fáradtság fordult elő a böjti napokon.

Magyarországon is egyre több embert érint a Crohn-betegség

A Stanford felfedezése különösen fontos a hazai betegek számára, a gyulladásos bélbetegségek (IBD) ugyanis Magyarországon is egyre több embert érintenek. A Semmelweis Egyetem adatai szerint hazánkban mintegy 60 ezer regisztrált beteg küzd ilyen kórképpel, és a szakértők szerint további ötezren lehetnek, akik még nem kaptak diagnózist.

Ami igazán riasztó, hogy a betegség egyre fiatalabb korban támad: a diagnosztizált esetek jelentős része a húszas-harmincas korosztályból kerül ki, de minden ötödik beteg 18 éven aluli gyermek. Számukra egy gyógyszermentes, diétával elérhető tünetenyhítés valódi életminőség-javulást jelenthet a mindennapokban.

 

