Magyarok tízezrein segíthet az új csodadiéta

„Mit ehetek?” – ez a leggyakoribb kérdés, amit az orvosok a tanácstalan, Crohn-betegségben szenvedő páciensektől hallanak a rendelőkben. A válasz eddig nem volt egyértelmű, hiszen kevés nagy, átfogó kutatás készült a témában. Most azonban a Stanford Egyetem kutatói egy olyan megoldással álltak elő, amely nemcsak a tüneteket enyhíti, hanem orvosi vizsgálatokkal igazolhatóan csökkenti a bélrendszeri gyulladást is.

Havi öt nap böjt segíthet a Crohn-betegségben szenvedőkön.

Fegyver a Crohn-betegség ellen: havi öt nap böjt, ami nem is igazi éhezés

A Nature Medicine folyóiratban publikált kutatás egy úgynevezett „böjtöt utánzó étrend” (Fasting Mimicking Diet – FMD) hatását vizsgálta.

A módszer lényege nem a teljes koplalás, hanem a szervezet becsapása: a test úgy érzékeli, mintha böjtölne, miközben a páciens valójában eszik, csak keveset.

A kísérletben résztvevő betegek havonta öt egymást követő napon keresztül drasztikusan csökkentették a kalóriabevitelüket (napi 700–1100 kalóriára), és kizárólag növényi alapú ételeket fogyasztottak. A hónap fennmaradó 25 napjában visszatérhettek a megszokott étkezésükhöz.

Az eredmények magukért beszélnek:

már három hónap után a diétázók kétharmadánál jelentősen javultak a tünetek, sőt, a jótékony hatás már az első ötnapos ciklus után érezhető volt.

A laborvizsgálatok is igazolták a jótékony hatást

A kutatás különlegessége, hogy nem elégedtek meg a betegek beszámolóival. A placebohatás kiszűrése érdekében a kutatók úgynevezett biomarkereket, vagyis a betegség objektív jelzőszámait is vizsgálták a laborban.

A diétát követő betegek szervezetében jelentősen csökkent a széklet kalprotektin szintje. Ez egy olyan speciális fehérje, amelynek jelenléte a székletben egyértelműen bélgyulladásra utal: minél kevesebb van belőle, annál nyugodtabb a bélrendszer.

Emellett a vérben található gyulladásos molekulák száma is visszaesett.

Ez azért óriási hír, mert az enyhe Crohn-betegségre jelenleg főleg a szteroidok jelentik az egyetlen hivatalos gyógyszeres megoldást, ezeknek azonban hosszú távon súlyos mellékhatásaik lehetnek. Az új diéta így egy mellékhatásoktól mentes alternatívát vagy kiegészítést kínálhat – a kísérletben maximum egy kis fejfájás vagy fáradtság fordult elő a böjti napokon.