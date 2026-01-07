Tévedtek a szakértők? Több csontunk lehet, mint azt hittük

Az emberi csontváz általában 206 csontból áll. A tudomány szerint azonban igen sok emberben jelen vannak extra csontok, bár gyakran észrevétlenek maradnak egész életünk során. Továbbá, ezek a csontvázkülönbségek nem befolyásolják mindennapos működésünket vagy egészségünket. Valójában, csak akkor fedezzük fel őket, amikor röntgenfelvétel vagy más képalkotó vizsgálat készül. Ennek következtében sokak számára meglepetés, amikor megtudják, hogy anatómiájuk nem teljesen egyezik az anatómiai tankönyvek ábrázolásaival.

Az emberekben gyakran találhatók extra csontok

Fotó: MOPIC / AWO

Hogyan alakul ki a csonttöbblet?

A csecsemők csontvázának fejlődése különösen izgalmas folyamat, amely magyarázza a későbbi anatómiai eltéréseket. Egy újszülött körülbelül 300 csontos elemmel rendelkezik, amelyek közül sok később összeforr. Ugyanakkor, bizonyos esetekben ezek a csontok nem egyesülnek teljesen, vagy pedig extra csontok alakulnak ki a fejlődés során. Ez teljesen természetes folyamat, amely az egyéni genetikai tényezőktől és fejlődési körülményektől függ.

Ráadásul, a csecsemőkorban megfigyelhető csontstruktúrák jelentős átalakuláson mennek keresztül a felnőttkorig. Például, a koponya csontjai eleinte különállóak, és csak később forrnak össze. Hasonlóképpen, a végtagok és a gerinc is folyamatos változáson megy keresztül. Ezért van az, hogy a felnőtt ember általában 206 csonttal rendelkezik, de vannak, akik ennél többel vagy kevesebbel. A genetikai örökség jelentős szerepet játszik abban, hogy ki rendelkezik extra csontokkal.

Melyek a leggyakoribb extra csontok az emberi testben?

A leggyakrabban előforduló extra csontok között találjuk a bordák területén jelentkező plusz elemeket. Egyesek egy vagy több extra bordával születnek, amelyeket nyaki bordáknak neveznek. Ezenkívül a láb és a kéz kisebb csontjai között is gyakran jelennek meg többlet elemek. Például, a lábfejben található „os trigonum" nevű csont körülbelül minden tizedik emberben megtalálható.

Továbbá, a csontváz egyéb részein is előfordulhatnak extra struktúrák, amelyek nem okoznak semmilyen problémát. A gerincoszlopban, a medencében és a csukló területén egyaránt megjelenhetnek ilyen anatómiai variációk. Ezek az extra csontok általában tünetmentesek és ártalmatlanok. Mindazonáltal, ritka esetekben ezek a többletcsontok összenyomhatnak idegeket vagy ereket, ami fájdalmat vagy egyéb tüneteket okozhat. Ilyen esetekben orvosi beavatkozásra lehet szükség, azonban ez csak kivételes helyzetekben fordul elő a lakosság kis százalékánál.