Megvan a cukorbetegség ellenszere? Ezzel a vitaminnal kerülhetjük el a rettegett kórt!

A D-vitamin nem csupán a csontok védelmében játszik szerepet, hanem a legfrissebb kutatások szerint a cukorbetegség elleni küzdelem egyik legígéretesebb eszköze is lehet. A Journal of the Endocrine Society című szakfolyóiratban közzétett, 2025-ös tanulmány rámutatott, hogy a D-vitamin pótlása segít a szervezetnek abban, hogy a kóros vércukorszint-szabályozás visszatérjen a normális kerékvágásba.

A D-vitamin pótlása kulcsszerepet játszhat a prediabétesz visszafordítása során, segítve a szervezetnek a normál vércukorszint visszanyerését.

Fotó: Google Gemini AI

A prediabétesz, azaz a cukorbetegséget megelőző állapot, világszerte százmilliókat érint:

2021-ben becslések szerint 464 millió ember élt csökkent glükóztoleranciával, ami kezelés nélkül könnyen 2-es típusú diabétesszé fajulhat.

A D-vitamin meglepő hatása: áttörés a prediabétesz visszafordítása terén

A bostoni Tufts Medical Center kutatói egy szisztematikus áttekintés és metaanalízis során tíz különböző klinikai vizsgálat eredményeit összesítették. A vizsgálatban összesen 4478 felnőtt vett részt, akiknél már diagnosztizálták a prediabéteszt.

A kutatás fő kérdése az volt, hogy a D-vitamin szedése elősegíti-e a normál vércukorszint (normoglikémia) visszanyerését.

Az eredmények magukért beszélnek:

a D-vitamin csoportba sorolt résztvevők 27%-kal nagyobb valószínűséggel érték el a normál vércukorszintet, mint azok, akik placebót kaptak.

A kutatók számításai szerint ez azt jelenti, hogy minden 1000 emberből, aki D-vitamint szed, 44-gyel több betegnél következik be a prediabétesz visszafordítása, mint a vitaminpótlás nélkül. Ez az eredmény statisztikailag is jelentős, és a különböző vizsgálatok között nem volt lényeges eltérés, ami megerősíti a D-vitamin hatásosságát.

D-vitamin molekula

Fotó: NSP

Miért fontos a normál vércukorszint elérése?

Sokáig a cukorbetegség megelőzése volt az elsődleges orvosi cél, ami a gyakorlatban annyit jelentett, hogy próbálták megakadályozni az állapot romlását. Az új szemlélet azonban már a normál vércukorszint helyreállítására (regresszió) helyezi a hangsúlyt.

Ez azért kulcsfontosságú, mert a normál vércukorszint elérése – még ha csak átmeneti is – jelentősen csökkenti a későbbi cukorbetegség kialakulásának kockázatát, valamint a magas vércukorszint okozta mikrovaszkuláris (kisereket érintő) szövődmények, például a vese- és szemkárosodás veszélyét.

A tanulmányban elemzett klinikai tesztek során a résztvevők különböző dózisban kapták a vitamint (napi átlagban mintegy 4300 nemzetközi egységnek megfelelő mennyiséget), és az utánkövetés időtartama fél évtől egészen öt évig terjedt. Az adatok azt mutatták, hogy a D-vitamin hatása robusztus: a pozitív eredmények függetlenek voltak attól, hogy pontosan milyen definíciót használtak a normál glükózszabályozásra az egyes vizsgálatokban.