„Ezt a mocskot már nem lehet feltakarítani!” – vészjósló kijelentést tettek a DDT-ről

Hiába tiltották be már régen, a hírhedt méreganyag még mindig jelen van a környezetünkben, és súlyos fenyegetést jelent az élőlényekre. A DDT maradványai évtizedekkel a felhasználásuk után is riasztó mennyiségben mutathatók ki az élővilágban. A szakértők figyelmeztetnek: a vegyület a táplálékláncba kerülve az emberekre is veszélyes lehet, a szennyezés pedig évszázadokig velünk maradhat.
Bár a DDT nevű diklór-difenil-triklóretán tartalmú rovarirtó szert Kanadában már az 1980-as években, világszerte pedig a 2001-es stockholmi egyezménnyel tiltották be a mezőgazdaságban, az Új-Brunswick tartomány tavaiban élő pataki pisztrángokban talált nyomok sokkolták a kutatókat. Egy közelmúltban publikált, a Plos One tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a mért értékek helyenként tízszeresen haladták meg a vadvilágra vonatkozó ajánlott biztonsági határértéket. A kutatások rávilágítottak, hogy a szer maradványai „riasztó mértékben” vannak jelen a halak izomszövetében, ami közvetlen veszélyt jelenthet az azokat elfogyasztó emberekre és állatokra egyaránt.

Fotó: Google Gemini AI

Miért olyan veszélyes a DDT, és hogyan működik?

A DDT egy úgynevezett szerves klórvegyület, amelyet először 1874-ben állítottak elő, de rovarölő tulajdonságait csak 1939-ben fedezték fel. A második világháború alatt még közegészségügyi célokra, például a tífuszt és maláriát terjesztő rovarok ellen vetették be, később pedig széles körben alkalmazták a mezőgazdaságban. Hatásmechanizmusa az idegrendszer támadásán alapul: megzavarja a normális idegi impulzusokat, ami az érintett élőlényeknél remegést, koordinációs zavarokat, végül pedig légzési vagy szívelégtelenség miatti halált okoz.

A szert az 1970-es évek elején kezdték kivonni a forgalomból az Egyesült Államokban, miután aggályok merültek fel rákkeltő hatásával, valamint az élővilágban és a szervezetben való felhalmozódásával kapcsolatban. 

Az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) a B2 kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy állatkísérletek alapján valószínűsíthetően emberi rákkeltő anyag.

A halálos örökség: hosszú ideig nem fogunk tudni szabadulni tőle

A kanadai kutatás vezetője, Josh Kurek szerint a DDT „egy valószínűsíthető rákkeltő anyag, amelyet évtizedek óta nem használtak, mégis sokkolóan magas szinten van jelen a halakban és a tavi iszapban”. A probléma gyökere a vegyület kémiai tulajdonságaiban rejlik: a DDT rendkívül lassan bomlik le a környezetben. A vízi környezetben a felezési ideje körülbelül 150 év is lehet.

A mostani vizsgálatok szerint Új-Brunswick tartomány mintegy 50%-át érinti a DDT-szennyezés. 

A kutatók úgy vélik, hogy a tavak üledéke afféle „időzített bombaként” működik: a sár évtizedekig, vagy akár évszázadokig is megőrizheti a vegyszert, amely onnan folyamatosan visszaszivárog a táplálékláncba.

Így mérgez a tápláléklánc csúcsán

A DDT egyik legalattomosabb tulajdonsága a bioakkumuláció és a biomagnifikáció. Mivel a vegyület zsírban jól, vízben viszont rosszul oldódik, hajlamos felhalmozódni az állatok és emberek zsírszöveteiben. A táplálékláncban felfelé haladva a koncentráció egyre nő, így a csúcsragadozók – és végső soron az ember – kapják a legnagyobb dózist.

A vadon élő állatokra gyakorolt hatása pusztító:

  • Madarak: A DDT egyik bomlásterméke, a DDE (diklór-difenil-diklóretilén) a madaraknál a tojáshéj elvékonyodását okozza, ami a tojások összetöréséhez és a szaporodás sikerességének drasztikus csökkenéséhez vezet.
  • Halak: A szer rendkívül mérgező a halakra, befolyásolja az egyensúly-érzékelésüket és a viselkedésüket.
  • Kétéltűek: Egyes kísérletekben a békák 50%-a elpusztult a DDT-nek való kitettség következtében, ha nem jutottak megfelelő táplálékhoz.
A diklór-difenil-triklóretán (DDT) rovarölő szer molekulamodellje. Ezt a szintetikus rovarirtót világszerte betiltották. Az atomokat színkóddal ellátott gömbök jelölik: szén (szürke), hidrogén (fehér) és klór (zöld).
A diklór-difenil-triklóretán (DDT) rovarölő szer molekulamodellje. Ezt a szintetikus rovarirtót világszerte betiltották. Az atomokat színkóddal ellátott gömbök jelölik: szén (szürke), hidrogén (fehér) és klór (zöld).
Fotó: NSP

Az emberre leselkedő veszélyek

Az emberek esetében a túlzott kitettség olyan tüneteket okozhat, mint a hányinger, szédülés, zavartság, fejfájás, remegés és izomgyengeség. Bár az akut mérgezés ma már ritka, a krónikus kitettség és a rákkeltő kockázat továbbra is aggodalomra ad okot. A kanadai kutatók külön felhívták a figyelmet a veszélyeztetett csoportokra:

„A lakosságnak, különösen a fogamzóképes nőknek és a gyermekeknek tisztában kell lenniük a vadon fogott halak fogyasztásából eredő kockázatokkal” – figyelmeztetett Kurek.

Ezt a mocskot már nem lehet feltakarítani”

 – fogalmazott drámaian a kutatás vezetője, utalva arra, hogy a már kijuttatott vegyszerek körforgása aligha állítható meg. 

A tanulmány szerzői szerint az eset intő jel kell, hogy legyen a ma használt vegyszerekkel, például a glifozáttal kapcsolatban is: ha nem változtatunk a szintetikus vegyszerektől való függőségünkön, ökoszisztémáink egy életre szóló szennyezéssel nézhetnek szembe.

 

