„Ezt a mocskot már nem lehet feltakarítani!” – vészjósló kijelentést tettek a DDT-ről

Bár a DDT nevű diklór-difenil-triklóretán tartalmú rovarirtó szert Kanadában már az 1980-as években, világszerte pedig a 2001-es stockholmi egyezménnyel tiltották be a mezőgazdaságban, az Új-Brunswick tartomány tavaiban élő pataki pisztrángokban talált nyomok sokkolták a kutatókat. Egy közelmúltban publikált, a Plos One tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a mért értékek helyenként tízszeresen haladták meg a vadvilágra vonatkozó ajánlott biztonsági határértéket. A kutatások rávilágítottak, hogy a szer maradványai „riasztó mértékben” vannak jelen a halak izomszövetében, ami közvetlen veszélyt jelenthet az azokat elfogyasztó emberekre és állatokra egyaránt.
Miért olyan veszélyes a DDT, és hogyan működik?
A DDT egy úgynevezett szerves klórvegyület, amelyet először 1874-ben állítottak elő, de rovarölő tulajdonságait csak 1939-ben fedezték fel. A második világháború alatt még közegészségügyi célokra, például a tífuszt és maláriát terjesztő rovarok ellen vetették be, később pedig széles körben alkalmazták a mezőgazdaságban. Hatásmechanizmusa az idegrendszer támadásán alapul: megzavarja a normális idegi impulzusokat, ami az érintett élőlényeknél remegést, koordinációs zavarokat, végül pedig légzési vagy szívelégtelenség miatti halált okoz.
A szert az 1970-es évek elején kezdték kivonni a forgalomból az Egyesült Államokban, miután aggályok merültek fel rákkeltő hatásával, valamint az élővilágban és a szervezetben való felhalmozódásával kapcsolatban.
Az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) a B2 kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy állatkísérletek alapján valószínűsíthetően emberi rákkeltő anyag.
A halálos örökség: hosszú ideig nem fogunk tudni szabadulni tőle
A kanadai kutatás vezetője, Josh Kurek szerint a DDT „egy valószínűsíthető rákkeltő anyag, amelyet évtizedek óta nem használtak, mégis sokkolóan magas szinten van jelen a halakban és a tavi iszapban”. A probléma gyökere a vegyület kémiai tulajdonságaiban rejlik: a DDT rendkívül lassan bomlik le a környezetben. A vízi környezetben a felezési ideje körülbelül 150 év is lehet.
A mostani vizsgálatok szerint Új-Brunswick tartomány mintegy 50%-át érinti a DDT-szennyezés.
A kutatók úgy vélik, hogy a tavak üledéke afféle „időzített bombaként” működik: a sár évtizedekig, vagy akár évszázadokig is megőrizheti a vegyszert, amely onnan folyamatosan visszaszivárog a táplálékláncba.
Így mérgez a tápláléklánc csúcsán
A DDT egyik legalattomosabb tulajdonsága a bioakkumuláció és a biomagnifikáció. Mivel a vegyület zsírban jól, vízben viszont rosszul oldódik, hajlamos felhalmozódni az állatok és emberek zsírszöveteiben. A táplálékláncban felfelé haladva a koncentráció egyre nő, így a csúcsragadozók – és végső soron az ember – kapják a legnagyobb dózist.
A vadon élő állatokra gyakorolt hatása pusztító:
- Madarak: A DDT egyik bomlásterméke, a DDE (diklór-difenil-diklóretilén) a madaraknál a tojáshéj elvékonyodását okozza, ami a tojások összetöréséhez és a szaporodás sikerességének drasztikus csökkenéséhez vezet.
- Halak: A szer rendkívül mérgező a halakra, befolyásolja az egyensúly-érzékelésüket és a viselkedésüket.
- Kétéltűek: Egyes kísérletekben a békák 50%-a elpusztult a DDT-nek való kitettség következtében, ha nem jutottak megfelelő táplálékhoz.
Az emberre leselkedő veszélyek
Az emberek esetében a túlzott kitettség olyan tüneteket okozhat, mint a hányinger, szédülés, zavartság, fejfájás, remegés és izomgyengeség. Bár az akut mérgezés ma már ritka, a krónikus kitettség és a rákkeltő kockázat továbbra is aggodalomra ad okot. A kanadai kutatók külön felhívták a figyelmet a veszélyeztetett csoportokra:
„A lakosságnak, különösen a fogamzóképes nőknek és a gyermekeknek tisztában kell lenniük a vadon fogott halak fogyasztásából eredő kockázatokkal” – figyelmeztetett Kurek.
Ezt a mocskot már nem lehet feltakarítani”
– fogalmazott drámaian a kutatás vezetője, utalva arra, hogy a már kijuttatott vegyszerek körforgása aligha állítható meg.
A tanulmány szerzői szerint az eset intő jel kell, hogy legyen a ma használt vegyszerekkel, például a glifozáttal kapcsolatban is: ha nem változtatunk a szintetikus vegyszerektől való függőségünkön, ökoszisztémáink egy életre szóló szennyezéssel nézhetnek szembe.