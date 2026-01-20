„Ezt a mocskot már nem lehet feltakarítani!” – vészjósló kijelentést tettek a DDT-ről

Bár a DDT nevű diklór-difenil-triklóretán tartalmú rovarirtó szert Kanadában már az 1980-as években, világszerte pedig a 2001-es stockholmi egyezménnyel tiltották be a mezőgazdaságban, az Új-Brunswick tartomány tavaiban élő pataki pisztrángokban talált nyomok sokkolták a kutatókat. Egy közelmúltban publikált, a Plos One tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a mért értékek helyenként tízszeresen haladták meg a vadvilágra vonatkozó ajánlott biztonsági határértéket. A kutatások rávilágítottak, hogy a szer maradványai „riasztó mértékben” vannak jelen a halak izomszövetében, ami közvetlen veszélyt jelenthet az azokat elfogyasztó emberekre és állatokra egyaránt.

Miért olyan veszélyes a DDT, és hogyan működik?

A DDT egy úgynevezett szerves klórvegyület, amelyet először 1874-ben állítottak elő, de rovarölő tulajdonságait csak 1939-ben fedezték fel. A második világháború alatt még közegészségügyi célokra, például a tífuszt és maláriát terjesztő rovarok ellen vetették be, később pedig széles körben alkalmazták a mezőgazdaságban. Hatásmechanizmusa az idegrendszer támadásán alapul: megzavarja a normális idegi impulzusokat, ami az érintett élőlényeknél remegést, koordinációs zavarokat, végül pedig légzési vagy szívelégtelenség miatti halált okoz.

A szert az 1970-es évek elején kezdték kivonni a forgalomból az Egyesült Államokban, miután aggályok merültek fel rákkeltő hatásával, valamint az élővilágban és a szervezetben való felhalmozódásával kapcsolatban.

Az amerikai környezetvédelmi hatóság (EPA) a B2 kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy állatkísérletek alapján valószínűsíthetően emberi rákkeltő anyag.

A halálos örökség: hosszú ideig nem fogunk tudni szabadulni tőle

A kanadai kutatás vezetője, Josh Kurek szerint a DDT „egy valószínűsíthető rákkeltő anyag, amelyet évtizedek óta nem használtak, mégis sokkolóan magas szinten van jelen a halakban és a tavi iszapban”. A probléma gyökere a vegyület kémiai tulajdonságaiban rejlik: a DDT rendkívül lassan bomlik le a környezetben. A vízi környezetben a felezési ideje körülbelül 150 év is lehet.