Megtalálhatták a depresszió ellenszerét – tényleg ez lenne a megoldás?

A kutatók azt is vizsgálták, hogy a különböző mozgásformák milyen mértékben képesek enyhíteni a depressziós tüneteket. Az eredmények azt sugallják, hogy nem feltétlenül kell maratont futnunk ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Már a mérsékelt intenzitású aktivitás is jelentős változásokat indít el az agyban, befolyásolva a hangulatszabályozásért felelős neurotranszmittereket. Ez a felfedezés azért is kulcsfontosságú, mert sok depressziós beteg számára a gyógyszerek mellékhatásai vagy a terápia költségei komoly akadályt jelentenek, így a sport egy elérhetőbb és természetesebb alternatívát kínálhat a gyógyulás útján.

A depresszió hatékony gyógymódja lehet a rendszeres testmozgás

A depresszió kezelési módjainak összehasonlítása

A tanulmány nem egy elszigetelt kísérlet eredménye, hanem egy hatalmas metaanalízis, amely több mint 14 000 résztvevő adatait dolgozta fel. A kutatók összehasonlították a testmozgás, a pszichoterápia és az antidepresszánsok hatását. Az adatok világosan mutatják, hogy a fizikai aktivitás másfélszer hatékonyabbnak bizonyult a depresszió, a szorongás és a stressz tüneteinek csökkentésében, mint a szokásos orvosi tanácsadás vagy a gyógyszeres kezelés önmagában. Különösen érdekes, hogy a legnagyobb javulást a közepes és magas intenzitású edzések hozták, de már az alacsony intenzitású mozgás is mérhető pozitív változást eredményezett.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a mozgás időtartama és típusa is számít. Míg a rövid távú, intenzív programok gyorsabb eredményeket hoztak, a hosszú távú elköteleződés a sport mellett fenntarthatóbb mentális stabilitást biztosított. A tanulmány egyik vezető szerzője hangsúlyozta, hogy bár a gyógyszerek életmentőek lehetnek súlyos esetekben, az enyhe és középsúlyos depresszió kezelésében a mozgásnak elsődleges szerepet kellene kapnia. Ez az eredmény arra ösztönzi az egészségügyi szakembereket, hogy a jövőben receptre írják fel a sportot, pontosan meghatározva az adagolást és a típust, akárcsak egy gyógyszer esetében.

Szakértői vélemények és a jövő útja

Bár az eredmények rendkívül ígéretesek, a szakértők óvatosságra intenek a teljes paradigmaváltással kapcsolatban. Andrew Clegg, a kutatás egyik független szakértője rámutatott, hogy bár a bizonyítékok erősek, a testmozgás nem mindenki számára jelent univerzális megoldást. Egyes betegek fizikai állapota vagy súlyos motivációhiánya akadályozhatja a rendszeres edzést, ezért a személyre szabott megközelítés továbbra is elengedhetetlen. Clegg szerint a legfontosabb üzenet az, hogy a mozgást integrálni kell a kezelési tervekbe, nem pedig kizárólagos megoldásként tekinteni rá minden esetben.