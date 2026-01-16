Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sorban hívják a világ vezetői Putyint – mi történhetett?

Fontos

Megszűnik Ukrajna – a volt ukrán miniszterelnök hihetetlen kijelentést tett

depresszió

Megtalálhatták a depresszió ellenszerét – tényleg ez lenne a megoldás?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mentális egészség megőrzése és a depresszió kezelése napjaink egyik legégetőbb kihívása, amely milliókat érint világszerte. Évtizedek óta a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia alkotják a gyógyítás arany standardját, ám egy friss, átfogó kutatás most alapjaiban rengetheti meg ezt az elképzelést. A tudósok ugyanis arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy a rendszeres fizikai aktivitás nem csupán kiegészítője lehet a depresszió kezelésének, hanem önálló terápiás eszközként is megállja a helyét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
depressziósportmentális egészségtestmozgás

A kutatók azt is vizsgálták, hogy a különböző mozgásformák milyen mértékben képesek enyhíteni a depressziós tüneteket. Az eredmények azt sugallják, hogy nem feltétlenül kell maratont futnunk ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Már a mérsékelt intenzitású aktivitás is jelentős változásokat indít el az agyban, befolyásolva a hangulatszabályozásért felelős neurotranszmittereket. Ez a felfedezés azért is kulcsfontosságú, mert sok depressziós beteg számára a gyógyszerek mellékhatásai vagy a terápia költségei komoly akadályt jelentenek, így a sport egy elérhetőbb és természetesebb alternatívát kínálhat a gyógyulás útján. 

depresszió A man walks along the waterfront in St. Petersburg, Florida, on December 17, 2025. Tourists and residents walk and run through Vinoy Park, engaging in physical activity along the scenic bayfront. (Photo by Ronen Tivony/NurPhoto) (Photo by Ronen Tivony / NurPhoto via AFP)
A depresszió hatékony gyógymódja lehet a rendszeres testmozgás
Fotó: RONEN TIVONY / NurPhoto

A depresszió kezelési módjainak összehasonlítása

A tanulmány nem egy elszigetelt kísérlet eredménye, hanem egy hatalmas metaanalízis, amely több mint 14 000 résztvevő adatait dolgozta fel. A kutatók összehasonlították a testmozgás, a pszichoterápia és az antidepresszánsok hatását. Az adatok világosan mutatják, hogy a fizikai aktivitás másfélszer hatékonyabbnak bizonyult a depresszió, a szorongás és a stressz tüneteinek csökkentésében, mint a szokásos orvosi tanácsadás vagy a gyógyszeres kezelés önmagában. Különösen érdekes, hogy a legnagyobb javulást a közepes és magas intenzitású edzések hozták, de már az alacsony intenzitású mozgás is mérhető pozitív változást eredményezett. 

A kutatás arra is rávilágított, hogy a mozgás időtartama és típusa is számít. Míg a rövid távú, intenzív programok gyorsabb eredményeket hoztak, a hosszú távú elköteleződés a sport mellett fenntarthatóbb mentális stabilitást biztosított. A tanulmány egyik vezető szerzője hangsúlyozta, hogy bár a gyógyszerek életmentőek lehetnek súlyos esetekben, az enyhe és középsúlyos depresszió kezelésében a mozgásnak elsődleges szerepet kellene kapnia. Ez az eredmény arra ösztönzi az egészségügyi szakembereket, hogy a jövőben receptre írják fel a sportot, pontosan meghatározva az adagolást és a típust, akárcsak egy gyógyszer esetében. 

Szakértői vélemények és a jövő útja

Bár az eredmények rendkívül ígéretesek, a szakértők óvatosságra intenek a teljes paradigmaváltással kapcsolatban. Andrew Clegg, a kutatás egyik független szakértője rámutatott, hogy bár a bizonyítékok erősek, a testmozgás nem mindenki számára jelent univerzális megoldást. Egyes betegek fizikai állapota vagy súlyos motivációhiánya akadályozhatja a rendszeres edzést, ezért a személyre szabott megközelítés továbbra is elengedhetetlen. Clegg szerint a legfontosabb üzenet az, hogy a mozgást integrálni kell a kezelési tervekbe, nem pedig kizárólagos megoldásként tekinteni rá minden esetben.

France, Montaigu-Vendee, 2025-09-20. A woman lying on a bed with two cats, illustrating a state of fatigue and depression in a domestic setting. Illustration of mental health and depression. Photograph by Mathieu Thomasset / Hans Lucas. France, Montaigu-Vendee, 2025-09-20. Une femme allongee sur un lit avec deux chats, illustrant un etat de fatigue et de deprime dans un cadre domestique. Illustration sante mentale et depression. Photographie de Mathieu Thomasset / Hans Lucas. (Photo by Mathieu Thomasset / Hans Lucas via AFP)
Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Ez a kutatás új kapukat nyit meg a mentálhigiénés prevenció terén is. Ha a társadalom szélesebb körben felismeri a sport mentális egészségre gyakorolt hatását, az nemcsak az egyének életminőségét javíthatja, hanem az egészségügyi rendszerek terheit is csökkentheti. A jövőben várhatóan több olyan program indul majd, amely kifejezetten a depresszióval küzdők számára kínál strukturált mozgásterápiát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!