Tarol az új módszer a depresszió kezelésében

A résztvevőket két csoportba osztották. Az egyik csoport a hagyományos kínai gyógynövényt, a Yueju Pillt kapta egy gyakran felírt antidepresszánst, az escitaloprámot helyettesítő placebóval. A másik csoport escitalopramot kapott egy Yueju Pillt helyettesítő placebóval. Ezáltal a kutatók hasonló körülmények között közvetlenül össze tudták hasonlítani a két kezelést.

Hogy nyomon kövessék az eredményt, a csapat a depresszió súlyosságát a széles körben alkalmazott kérdőívvel, Hamilton Depressziós Skálával mérte. Perifériás vérmintát is gyűjtöttek és MRI-vel az agyat is vizsgálták, hogy tanulmányozzák az agy szerkezetében és biológiájában történő változásokat.

A kezelés után mindkét csoport depressziós tünetei javultak, ami azt mutatja, hogy a Yueju Pill és az escitalopram hasonló módon hatékony a depresszió klinikai jeleinek csökkentésében.

Volt azonban egy fontos biológiai különbség. Csak a Yueju Pill csoport szérumában növekedett az agyi eredetű neurotróf faktor (BDNF), egy az agysejtek szaporulatát, kapcsolódását és a hangulat szabályozását segítő fehérje. Az alacsonyabb BDNF szintet korábban már összefüggésbe hozták a depresszióval, ezért ez a felfedezés különösen figyelemre méltó.

Az agy MRI vizsgálata még mélyebb dolgokat tárt fel. A kutatók felfedezték, hogy az agyszerkezet által létrehozott specifikus hálózatok mindkét csoportnál előre jelezték depresszióban történő változásokat. Ezek a hálózatok azt tükrözik, hogy az agy különböző területei hogyan szerveződnek és kapcsolódnak. Meglepő módon bizonyos agyi mintázatok csak a Yueju Pillt szedő pácienseknél volt előrejelző. Ezek a mintázatok az agybarázda mélységén és az agykéreg vastagságán alapultak, amelyek agy felszínének redőződését és az agy külső rétegének vastagságát határozzák meg. Mindkét jellemző az agy fejlődésével és működésével áll összefüggésben. További elemzések azt mutatták, hogy az Yueju Pillel kezelt csoportnál az agy vizuális hálózata különösen fontos szerepet játszik a depressziós tünetek és a BDNF szint javulásának előre jelzésében.

Személyre szabott kezelés a major depressziós pácienseknél

A felfedezés az mutatja, hogy az MRI vizsgálattal meghatározott agyhálózat mintázata segíthet előre jelezni, hogy egy MDD-ben szenvedő páciens hogyan reagál a Yueju Pill kezelésre. Ezzel a módszerrel személyre szabott terápiában részesülhetnek a betegek, ahelyett, hogy a tünetek alapján döntenék el az orvosok azt, hogy milyen módszerrel kezeljék őket.