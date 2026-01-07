Tarol az új módszer a depresszió kezelésében

Az agyról készült képalkotás kimutatta, hogy unikális hálózati mintázatok - különösen a vizuális területeken - előre jelezheti, hogy kinek válik leginkább hasznára a Yueju Pill. Ez lehetőséget ad arra, hogy agyvizsgálat segítségével a depresszióval küzdő páciensek személyre szabottabb kezelésben részesüljenek. A major depressziós zavar (Major depressive disorder: MDD) széles körben elterjedt és komoly mentális egészségügyi állapot, ami befolyásolja, hogy a mindennapi életben hogyan gondolkodik, érez és funkcionál az ember. A kutatók arra számítanak, hogy 2030-ra ez lesz világszerte a leggyakoribb és legköltségesebb betegség. Bár sok gyógyszer áll rendelkezésre a depresszió kezelésére, megtalálni a megfelelőt továbbra is nehéz feladat. A páciensek majdnem 1/3-a nem javul, miután megpróbálkoznak az első antidepresszánssal, és gyakran hónapokig próbálkoznak hiába. Ennek egyik oka a világos, objektív eszköz hiánya, ami segíti az orvosoknak előre jelezni, mely kezelés fog a legjobban működni egy adott személynél. A legtöbb kezelés még mindig tüneteken, kórtörténeten és tapasztalaton alapszik, nem pedig a biológiai jelzőkön. Egy közelmúltban a General Psychiatry magazinban publikált tanulmányban azt vizsgálták, hogy vajon a hagyományos kínai gyógyászat szolgál-e új ismeretekkel az MDD kezelését illetően és, hogy az agyi képalkotás segíthet-e előre jelezni a kezelésre adott reakciót?
Hagyományos kínai orvoslással a depresszió ellen
A kutatók egy kínai kórházban (Fourth People's Hospital of Taizhou) 28 MDD-vel diagnosztizált ambuláns beteggel randomizált, kettős vak, placebo-kontrollált klinikai kísérletet végeztek. A randomizált kísérletben a pácienseket véletlenszerűen teszik a különböző módszerrel kezelt csoportokba. A kettős vak vizsgálat azt jelenti, hogy sem a páciensek, sem a kutatók nem tudják, ki melyik kezelést kapja, csökkentendő a részrehajlást. A placebo-kontrollált vizsgálat lehetővé teszi a tudósoknak, hogy összehasonlítsák a valódi kezelés hatásait a hatóanyag nélküli kezelés hatásaival.
A résztvevőket két csoportba osztották. Az egyik csoport a hagyományos kínai gyógynövényt, a Yueju Pillt kapta egy gyakran felírt antidepresszánst, az escitaloprámot helyettesítő placebóval. A másik csoport escitalopramot kapott egy Yueju Pillt helyettesítő placebóval. Ezáltal a kutatók hasonló körülmények között közvetlenül össze tudták hasonlítani a két kezelést.
Hogy nyomon kövessék az eredményt, a csapat a depresszió súlyosságát a széles körben alkalmazott kérdőívvel, Hamilton Depressziós Skálával mérte. Perifériás vérmintát is gyűjtöttek és MRI-vel az agyat is vizsgálták, hogy tanulmányozzák az agy szerkezetében és biológiájában történő változásokat.
A kezelés után mindkét csoport depressziós tünetei javultak, ami azt mutatja, hogy a Yueju Pill és az escitalopram hasonló módon hatékony a depresszió klinikai jeleinek csökkentésében.
Volt azonban egy fontos biológiai különbség. Csak a Yueju Pill csoport szérumában növekedett az agyi eredetű neurotróf faktor (BDNF), egy az agysejtek szaporulatát, kapcsolódását és a hangulat szabályozását segítő fehérje. Az alacsonyabb BDNF szintet korábban már összefüggésbe hozták a depresszióval, ezért ez a felfedezés különösen figyelemre méltó.
Az agy MRI vizsgálata még mélyebb dolgokat tárt fel. A kutatók felfedezték, hogy az agyszerkezet által létrehozott specifikus hálózatok mindkét csoportnál előre jelezték depresszióban történő változásokat. Ezek a hálózatok azt tükrözik, hogy az agy különböző területei hogyan szerveződnek és kapcsolódnak. Meglepő módon bizonyos agyi mintázatok csak a Yueju Pillt szedő pácienseknél volt előrejelző. Ezek a mintázatok az agybarázda mélységén és az agykéreg vastagságán alapultak, amelyek agy felszínének redőződését és az agy külső rétegének vastagságát határozzák meg. Mindkét jellemző az agy fejlődésével és működésével áll összefüggésben. További elemzések azt mutatták, hogy az Yueju Pillel kezelt csoportnál az agy vizuális hálózata különösen fontos szerepet játszik a depressziós tünetek és a BDNF szint javulásának előre jelzésében.
Személyre szabott kezelés a major depressziós pácienseknél
A felfedezés az mutatja, hogy az MRI vizsgálattal meghatározott agyhálózat mintázata segíthet előre jelezni, hogy egy MDD-ben szenvedő páciens hogyan reagál a Yueju Pill kezelésre. Ezzel a módszerrel személyre szabott terápiában részesülhetnek a betegek, ahelyett, hogy a tünetek alapján döntenék el az orvosok azt, hogy milyen módszerrel kezeljék őket.
Ha nagyobb tanulmányok igazolják az eredményt, akkor a páciensek olyan kezelést kaphatnak, ami valószínűleg működik náluk. Az előre jelzés alapján meg tudják állapítani, hogy a páciens részére megfelelő-e a Yueju Pill kezelés.
(Forrás: ScienceDaily: https://www.sciencedaily.com/)