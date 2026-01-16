Újabb állatot éleszthetnek fel: különös helyen bukkantak egy kihalt állat DNS-ére

A kutatók nem csupán a farkasról tudtak meg új információkat, hanem arról is, mit evett utoljára. A gyomrában talált maradványok egy rég kihalt óriás, a gyapjas orrszarvú nyomait rejtették. Ez a felfedezés nemcsak a paleontológusokat, hanem a genetikusokat is lázba hozta, hiszen olyan ritka DNS-leletre bukkantak, amelyre korábban még nem volt példa a tudomány történetében.

A farkaskölyök boncolása folyamán került elő a gyapjas orrszarvú DNS-e

Fotó: Mietje Germonpré

Az ősi DNS meséje

A kutatás középpontjában álló mumifikálódott állat, amelyet a szakértők csak „kutyakölyökként” vagy farkaskölyökként emlegetnek, körülbelül 14 000 évvel ezelőtt pusztult el Szibériában. Teste olyan kiváló állapotban maradt fenn a permafrosztban, hogy a belső szervei, így a gyomra is szinte sértetlenül konzerválódott. Amikor a svédországi Paleogenetikai Központ munkatársai megvizsgálták a gyomortartalmat, először azt hitték, hogy barlangi oroszlán maradványait látják.

A részletesebb elemzés azonban hamar rácáfolt erre a feltevésre. Kiderült, hogy a kölyök egy gyapjas orrszarvú szövetdarabját nyelte le nem sokkal a halála előtt. Ez a váratlan fordulat azonnal új megvilágításba helyezte a lelet jelentőségét, hiszen lehetőséget teremtett egy másik faj vizsgálatára is, méghozzá egy igen szokatlan forrásból.

A felfedezés igazi tudományos áttörését a genetikai vizsgálatok hozták el. Sólveig Guðjónsdóttir, a kutatás egyik vezető szerzője és kollégái sikeresen kivonták a DNS-t a farkaskölyök gyomrában talált szövetdarabból. Ez a művelet rendkívüli precizitást igényelt, hiszen az ősi örökítőanyag gyakran töredezett és szennyezett. Ennek ellenére a csapatnak sikerült rekonstruálnia a gyapjas orrszarvú mitokondriális genomját.

Ez az eredmény azért is számít világelsőnek, mert korábban soha nem sikerült még egy másik állat gyomrából származó szövetből ilyen minőségű genomot kinyerni. A tudósok ezzel bebizonyították, hogy a ragadozók gyomortartalma is szolgálhat értékes genetikai „könyvtárként” a régmúlt idők faunájáról.

Összehasonlító genetikai elemzés

A genetikai elemzés továbbá fényt derített az orrszarvúk populációjának történetére is. A kutatók összehasonlították a farkaskölyök gyomrából származó DNS-t más gyapjas orrszarvúk genetikai adataival. Az eredmények azt mutatták, hogy a zsákmányállat genetikailag nagyon közel állt azokhoz az egyedekhez, amelyek a faj kihalása előtti időszakban éltek.