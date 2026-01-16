Újabb állatot éleszthetnek fel: különös helyen bukkantak egy kihalt állat DNS-ére

A kutatók nem csupán a farkasról tudtak meg új információkat, hanem arról is, mit evett utoljára. A gyomrában talált maradványok egy rég kihalt óriás, a gyapjas orrszarvú nyomait rejtették. Ez a felfedezés nemcsak a paleontológusokat, hanem a genetikusokat is lázba hozta, hiszen olyan ritka DNS-leletre bukkantak, amelyre korábban még nem volt példa a tudomány történetében.
Az ősi DNS meséje
A kutatás középpontjában álló mumifikálódott állat, amelyet a szakértők csak „kutyakölyökként” vagy farkaskölyökként emlegetnek, körülbelül 14 000 évvel ezelőtt pusztult el Szibériában. Teste olyan kiváló állapotban maradt fenn a permafrosztban, hogy a belső szervei, így a gyomra is szinte sértetlenül konzerválódott. Amikor a svédországi Paleogenetikai Központ munkatársai megvizsgálták a gyomortartalmat, először azt hitték, hogy barlangi oroszlán maradványait látják.
A részletesebb elemzés azonban hamar rácáfolt erre a feltevésre. Kiderült, hogy a kölyök egy gyapjas orrszarvú szövetdarabját nyelte le nem sokkal a halála előtt. Ez a váratlan fordulat azonnal új megvilágításba helyezte a lelet jelentőségét, hiszen lehetőséget teremtett egy másik faj vizsgálatára is, méghozzá egy igen szokatlan forrásból.
A felfedezés igazi tudományos áttörését a genetikai vizsgálatok hozták el. Sólveig Guðjónsdóttir, a kutatás egyik vezető szerzője és kollégái sikeresen kivonták a DNS-t a farkaskölyök gyomrában talált szövetdarabból. Ez a művelet rendkívüli precizitást igényelt, hiszen az ősi örökítőanyag gyakran töredezett és szennyezett. Ennek ellenére a csapatnak sikerült rekonstruálnia a gyapjas orrszarvú mitokondriális genomját.
Ez az eredmény azért is számít világelsőnek, mert korábban soha nem sikerült még egy másik állat gyomrából származó szövetből ilyen minőségű genomot kinyerni. A tudósok ezzel bebizonyították, hogy a ragadozók gyomortartalma is szolgálhat értékes genetikai „könyvtárként” a régmúlt idők faunájáról.
Összehasonlító genetikai elemzés
A genetikai elemzés továbbá fényt derített az orrszarvúk populációjának történetére is. A kutatók összehasonlították a farkaskölyök gyomrából származó DNS-t más gyapjas orrszarvúk genetikai adataival. Az eredmények azt mutatták, hogy a zsákmányállat genetikailag nagyon közel állt azokhoz az egyedekhez, amelyek a faj kihalása előtti időszakban éltek.
Ez azt sugallja, hogy a gyapjas orrszarvúk populációja viszonylag stabil volt még a jégkorszak vége felé is, és nem egy hosszan tartó, fokozatos hanyatlás okozta a vesztüket. A tudósok aktívan vizsgálják ezeket az összefüggéseket, hogy jobban megértsük, mi vezetett végül ezen ikonikus állatok eltűnéséhez. Az ilyen apró genetikai mozaikdarabkák segítenek összeállítani a teljes képet a pleisztocén kor ökoszisztémájáról.
Új ismeretek váratlan helyekről
Ez a különleges eset rámutat arra, hogy a tudományos kíváncsiság és a modern technológia kombinációja milyen váratlan helyekről képes új ismereteket előbányászni. A farkaskölyök esete bizonyítja, hogy a múzeumok mélyén lapuló, vagy a permafrosztból frissen előkerülő leletek még mindig tartogathatnak meglepetéseket.
A ragadozók gyomortartalmának vizsgálata egy teljesen új utat nyithat meg a paleontológiában. Mostantól a kutatók nemcsak magát a megtalált állatot vizsgálhatják, hanem azt is, hogy milyen fajokkal lépett interakcióba, és milyen tápláléklánc részeként létezett. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy olyan fajokról is genetikai információt szerezzünk, amelyeknek a fosszíliái ritkák vagy rossz állapotban maradtak fenn.
Sólveig Guðjónsdóttir és csapata munkája nyomán a tudomány egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy megfejtse a jégkorszaki megafauna titkait. Ahogy a technológia fejlődik, valószínűleg egyre több hasonló „időkapszulát” fogunk felnyitni, amelyek segítenek megérteni bolygónk múltját és az élet fejlődésének drámai fordulatait.