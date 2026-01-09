Készítse elő a naptárát: ekkor borulhat rendkívüli sötétség a Földre

Az idei év nem lesz eseménytelen: számos égi esemény kápráztatja majd el a szemfüles érdeklődőket. Fényes teliholdak, látványos meteoresők és rendkívüli napfogyatkozások adnak bőséges okot arra, hogy 2026-ban sokan tekintsenek fel az égre.

A 2026-os égi események között különböző típusú napfogyatkozások is lesznek.

Fotó: CHRIS JUHN / NurPhoto

Égi események 2026-ban: farkasholddal és meteorrajjal indult az új esztendő

Az új év január 3-án, szombaton a farkasholddal indult, amely az idei három szuperhold közül az első volt. A Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter az EarthSky szerint az ezüstös égitesttől délre tűnt fel.

A szuperhold fényereje — amely a Földhöz való közelsége miatt nagyobbnak és fényesebbnek látszott egy átlagos teliholdnál — megnehezítette a Quadrantidák meteorraj megfigyelését. A raj tetőzése magyar idő szerint szombat este 22:00 és vasárnap hajnali 01:00 között zajlott, éppen akkor, amikor a telihold uralta az éjszakai eget.

Ez a két esemény azonban csak a kezdet volt. Az Amerikai Meteor Társaság szerint 2026-ban még számos további meteorrajra és égi jelenségre számíthatunk.

A farkashold volt az év első szuperholdja.

Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Szuperholdak és teliholdak

A legtöbb évben 12 telihold van. 2026-ban azonban 13 várható, mivel májusban kettő is lesz. A hónap második teliholdját kék holdnak nevezik — innen ered az angol once in a blue moon („nagyon ritkán”) kifejezés. A teliholdak jellemzően 29 naponta követik egymást, miközben a naptári hónapok többsége 30 vagy 31 napos, így a kettő nem esik teljesen egybe. Ez nagyjából két és fél évente vezet kék holdhoz.

A januári szuperhold után a következő kettő novemberben és decemberben lesz. A Hold átlagosan mintegy 384 472 kilométerre kering a Földtől, az EarthSky szerint azonban a decemberi szuperhold lesz az év legközelebbi ilyen eseménye, mindössze 356 740 kilométeres távolságban.

Meteorrajok

Az Amerikai Meteor Társaság szerint 2026-ban az alábbi meteorrajok várhatók:

Lyridák: Április 21-22.

Éta Aquaridák: Május 5-6.

Déli Delta Aquaridák: Július 30-31.

Alfa Capricornidák: Július 30-31.

Perseidák: Augusztus 12-13.

Orionidák: Október 21-22.

Déli Tauridák: November 4-5.

Északi Tauridák: November 11-12.

Leonidák: November 16-17.

Geminidák: December 13-14.

Ursidák: December 21-22.

A Perseidák és a Geminidák lesznek az év leglátványosabb meteorrajai”

— mondta Robert Lunsford, az Amerikai Meteor Társaság csillagásza.