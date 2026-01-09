Készítse elő a naptárát: ekkor borulhat rendkívüli sötétség a Földre

Hírlevél
A csillagászat szerelmesei számára felejthetetlen élményeket ígér a 2026-os esztendő, hiszen rengeteg látnivaló vár ránk. A közelgő égi események között káprázatos szuperholdak, intenzív meteoresők és drámai nap- és holdfogyatkozások is szerepelnek, így az év minden szakaszában érdemes lesz az eget fürkészni.
égi eseményekholdfogyatkozásszuperholdnapfogyatkozás

Az idei év nem lesz eseménytelen: számos égi esemény kápráztatja majd el a szemfüles érdeklődőket. Fényes teliholdak, látványos meteoresők és rendkívüli napfogyatkozások adnak bőséges okot arra, hogy 2026-ban sokan tekintsenek fel az égre.

A 2026-os égi események között különböző típusú napfogyatkozások is lesznek.
A 2026-os égi események között különböző típusú napfogyatkozások is lesznek.
Fotó: CHRIS JUHN / NurPhoto

Égi események 2026-ban: farkasholddal és meteorrajjal indult az új esztendő

Az új év január 3-án, szombaton a farkasholddal indult, amely az idei három szuperhold közül az első volt. A Naprendszer legnagyobb bolygója, a Jupiter az EarthSky szerint az ezüstös égitesttől délre tűnt fel.

A szuperhold fényereje — amely a Földhöz való közelsége miatt nagyobbnak és fényesebbnek látszott egy átlagos teliholdnál — megnehezítette a Quadrantidák meteorraj megfigyelését. A raj tetőzése magyar idő szerint szombat este 22:00 és vasárnap hajnali 01:00 között zajlott, éppen akkor, amikor a telihold uralta az éjszakai eget.

Ez a két esemény azonban csak a kezdet volt. Az Amerikai Meteor Társaság szerint 2026-ban még számos további meteorrajra és égi jelenségre számíthatunk.

A farkashold volt az év első szuperholdja.
A farkashold volt az év első szuperholdja.
Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Szuperholdak és teliholdak

A legtöbb évben 12 telihold van. 2026-ban azonban 13 várható, mivel májusban kettő is lesz. A hónap második teliholdját kék holdnak nevezik — innen ered az angol once in a blue moon („nagyon ritkán”) kifejezés. A teliholdak jellemzően 29 naponta követik egymást, miközben a naptári hónapok többsége 30 vagy 31 napos, így a kettő nem esik teljesen egybe. Ez nagyjából két és fél évente vezet kék holdhoz.

A januári szuperhold után a következő kettő novemberben és decemberben lesz. A Hold átlagosan mintegy 384 472 kilométerre kering a Földtől, az EarthSky szerint azonban a decemberi szuperhold lesz az év legközelebbi ilyen eseménye, mindössze 356 740 kilométeres távolságban.

Meteorrajok

Az Amerikai Meteor Társaság szerint 2026-ban az alábbi meteorrajok várhatók:

  • Lyridák: Április 21-22.
  • Éta Aquaridák: Május 5-6.
  • Déli Delta Aquaridák: Július 30-31.
  • Alfa Capricornidák: Július 30-31.
  • Perseidák: Augusztus 12-13.
  • Orionidák: Október 21-22.
  • Déli Tauridák: November 4-5.
  • Északi Tauridák: November 11-12.
  • Leonidák: November 16-17.
  • Geminidák: December 13-14.
  • Ursidák: December 21-22.

A Perseidák és a Geminidák lesznek az év leglátványosabb meteorrajai”

 — mondta Robert Lunsford, az Amerikai Meteor Társaság csillagásza. 

A Perseidák várhatóan holdfény-zavarás nélkül tetőznek majd. A Geminidák 2025-ben óránként 135 meteort is produkálhattak, és nincs okunk feltételezni, hogy 2026-ban ne látnánk hasonló aktivitást, miután a Hold lenyugszik.

A Geminidák egy korábbi felvételen.
A Geminidák egy korábbi felvételen. 
Fotó: LIU DAPENG / XINHUA

Napfogyatkozások

A NASA szerint idén két napfogyatkozás és két holdfogyatkozás kínál látványos élményt az égbolt figyelőinek.

Február 17-én gyűrűs napfogyatkozás lesz az Antarktisz felett. Mivel ilyenkor a Hold távolabb van a Földtől, nem tudja teljesen eltakarni a Napot, egy világító perem látható marad. Ez kelti a „tűzgyűrű” illúzióját. Ugyanekkor az Antarktiszon, Afrikában és Dél-Amerikában részleges, sarló alakú fogyatkozás lesz látható. A jelenség megfigyeléséhez mindenképpen szükség van megfelelő védőszemüvegre, mivel a Nap fénye még ekkor is károsíthatja a szemet.

Augusztus 12-én teljes napfogyatkozás látszik majd Grönlandon, Izlandon, Spanyolországban, Oroszországban és Portugália egyes részein, míg Európa, Afrika és Észak-Amerika más területein részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető.

Holdfogyatkozások

Március 3-án teljes holdfogyatkozás lesz látható Ázsiában, Ausztráliában, a csendes-óceáni térségben és Amerikában. A jelenség csak teliholdkor jöhet létre, amikor a Nap, a Föld és a Hold egy vonalba kerülnek, és a Hold belép a Föld árnyékába. A külső árnyék a penumbra, a sötétebb belső rész az umbra.

A Hold ilyenkor nem tűnik el teljesen, hanem a Föld légkörén áthaladó napfény vöröses árnyalatba vonja, ezért nevezik az eseményt „vérholdnak”. A szín azért alakul ki, mert a kék fény erősebben szóródik a légkörben, míg a vörös jobban áthatol rajta.

Augusztus 27–28-án részleges holdfogyatkozás lesz látható Amerikában, Európában, Afrikában és Nyugat-Ázsiában.

Teljes holdfogyatkozás idején a Hold vöröses árnyalatot ölt - a jelenség "vérholdként" ismert.
Teljes holdfogyatkozás idején a Hold vöröses árnyalatot ölt - a jelenség "vérholdként" ismert.
Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Bolygóegyüttállások

Februárban hat bolygó jelenik meg egy vonalban az éjszakai égbolton. A Szaturnusz a horizont közelében látszik majd, míg a Vénusz és a Merkúr napnyugta után bukkan fel. A Neptunusz csak távcsővel figyelhető meg, az Uránusz pedig február 23-án kerül a Hold közelébe.

A Jupiter a kora esti órákban is jól látható lesz, február 26-án pedig szoros együttállást alkot a Holddal. Május 19-én a holdsarló a Jupiter és a Vénusz között ragyog, június elején pedig a két bolygó egymás mellett jelenik meg az égen. Június 8-án és 9-én optikai illúzió kelti majd azt a benyomást, mintha helyet cserélnének.

Október 6-án a Hold átmenetileg eltakarja a Jupitert Észak-Amerika egyes részein, november 16-án pedig a Mars vörös fénye bukkan fel a Jupiter közelében. December 4-én a holdsarló a Vénusszal alkot párt, miközben a Jupiter és a Mars egy másik fényes kettőst rajzol az égre.

 

