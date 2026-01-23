Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

A kutatás rácáfolt az eddig feltételezett elméletre, miszerint az élethez szükséges összetett molekulák kizárólag bolygók felszínén alakulhatnak ki. A fehérjék alapvető elemei extrém hidegben, erős sugárzás hatására természetes módon a csillagközi térben is keletkezhetnek. Ez megnöveli a lehetőségét annak, hogy a Földön kívül is létezzen élet a világűrben.
Csillagközi űr egy földi laborban
A kísérleteket a dán Aarhus University laboratóriumában és a magyarországi HUN-REN kutatóközpontban végezték Sergio Ioppolo és Alfred Thomas Hopkinson vezetésével. A csillagközi porfelhők szélsőséges környezetét modellezték. Ezek az univerzum leghidegebb területei közé tartoznak:
- a hőmérséklet eléri a mínusz 260 Celsius-fokot,
- miközben a nyomás szinte teljesen megszűnik.
Ilyen körülményeket csak speciálisan kialakított laboratóriumokban lehet létrehozni. A magyarországi HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet ilyen, ahol részecskegyorsító segítségével kozmikus sugárzást utánzó környezetet tudtak modellezni. A csapat azt tanulmányozta, hogyan viselkednek ebben a környezetben sugárzásnak kitéve a részecskék.
Aminosavakból fehérje-alkotók, bolygók nélkül
Korábbi kísérletekből már tudjuk, hogy egyszerű aminosavak, például a glicin, képesek az űrben kialakulni. De minket az érdekelt, hogy összetettebb molekulák, például a peptidek, képződhetnek-e természetes módon a porrészecskék felületén, mielőtt részt vesznek a csillagok és a bolygók kialakulásában
magyarázza Sergio Ioppolo. Az eredmény egyértelmű volt.
Láttuk, hogy a glicinmolekulák reakcióba léptek egymással, és peptidek jöttek létre – ezek pedig a fehérjék közvetlen előanyagai. A folyamat során víz is keletkezett, ami arra utal, hogy pontosan ugyanaz a kémiai reakció zajlik le, mint amely a földi élet alapját is adja
állapította meg Alfred Thomas Hopkinson, a másik vezető kutató.
Mindez nem bolygók felszínén történt, hanem olyan porszemcséken, amelyek később csillagokká és kőzetbolygókká állhatnak össze.
A csillagközi porfelhők nem üresek – kémiai gyárként működnek
A csillagok közötti porfelhőket sokáig kémiailag szinte üres térnek tartották. Az uralkodó nézet szerint ezekben legfeljebb nagyon egyszerű molekulák alakulhattak ki, az összetettebb vegyületek csak később, csillagok keletkezése során jelentek meg.
A mostani eredmények ezt az elképzelést cáfolják. A kutatás szerint ezek a porfelhők már önmagukban is képesek létrehozni az élethez szükséges összetett molekulák egy részét.
Az élet csírái „készen érkezhetnek” az új bolygókra
Amikor a csillagközi gáz- és porfelhők összeomlanak, új csillagok és bolygók születnek. A folyamat során az apró kémiai építőelemek beépülhetnek az újonnan formálódó kőzetbolygók anyagába.
Ha ezek a bolygók a lakhatósági zónában helyezkednek el, akkor valós esély nyílik arra, hogy az élet megjelenjen rajtuk – nem a semmiből, hanem már „előre gyártott” kémiai alapanyagokból.
Még sok a kérdés, de az irány egyértelmű
A fehérjék csak az élet egyik összetevői. A kutatók szerint továbbra is nyitott kérdés, hogy a sejthártyákhoz, nukleinsavakhoz szükséges molekulák szintén kialakulhatnak-e a világűrben. Az azonban már most világos, hogy az élethez vezető kémiai folyamatok nem kivételesek, hanem az univerzum természetes működésének részei lehetnek.
A kutatás üzenete egyértelmű: az élet alapjai nem ritkák – és a felfedezésben magyarországi kutatóhely is fontos szerepet játszott.