Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

A kutatás rácáfolt az eddig feltételezett elméletre, miszerint az élethez szükséges összetett molekulák kizárólag bolygók felszínén alakulhatnak ki. A fehérjék alapvető elemei extrém hidegben, erős sugárzás hatására természetes módon a csillagközi térben is keletkezhetnek. Ez megnöveli a lehetőségét annak, hogy a Földön kívül is létezzen élet a világűrben.

A csillagközi űrt sokáig kémiailag szinte üres térnek tekintették, ahol nem lehet élet

Fotó: James Webb Telescope, NASA

Csillagközi űr egy földi laborban

A kísérleteket a dán Aarhus University laboratóriumában és a magyarországi HUN-REN kutatóközpontban végezték Sergio Ioppolo és Alfred Thomas Hopkinson vezetésével. A csillagközi porfelhők szélsőséges környezetét modellezték. Ezek az univerzum leghidegebb területei közé tartoznak:

a hőmérséklet eléri a mínusz 260 Celsius-fokot,

miközben a nyomás szinte teljesen megszűnik.

Ilyen körülményeket csak speciálisan kialakított laboratóriumokban lehet létrehozni. A magyarországi HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet ilyen, ahol részecskegyorsító segítségével kozmikus sugárzást utánzó környezetet tudtak modellezni. A csapat azt tanulmányozta, hogyan viselkednek ebben a környezetben sugárzásnak kitéve a részecskék.

Aminosavakból fehérje-alkotók, bolygók nélkül

Korábbi kísérletekből már tudjuk, hogy egyszerű aminosavak, például a glicin, képesek az űrben kialakulni. De minket az érdekelt, hogy összetettebb molekulák, például a peptidek, képződhetnek-e természetes módon a porrészecskék felületén, mielőtt részt vesznek a csillagok és a bolygók kialakulásában

magyarázza Sergio Ioppolo. Az eredmény egyértelmű volt.

Láttuk, hogy a glicinmolekulák reakcióba léptek egymással, és peptidek jöttek létre – ezek pedig a fehérjék közvetlen előanyagai. A folyamat során víz is keletkezett, ami arra utal, hogy pontosan ugyanaz a kémiai reakció zajlik le, mint amely a földi élet alapját is adja

állapította meg Alfred Thomas Hopkinson, a másik vezető kutató.

Mindez nem bolygók felszínén történt, hanem olyan porszemcséken, amelyek később csillagokká és kőzetbolygókká állhatnak össze.

A csillagközi porfelhők nem üresek – kémiai gyárként működnek

A csillagok közötti porfelhőket sokáig kémiailag szinte üres térnek tartották. Az uralkodó nézet szerint ezekben legfeljebb nagyon egyszerű molekulák alakulhattak ki, az összetettebb vegyületek csak később, csillagok keletkezése során jelentek meg.