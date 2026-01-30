Itt a hosszú élet titka: rengeteg halálesetet lehetne megelőzni ezzel az egyszerű trükkel!

A több mint 130 000 ember aktivitását vizsgáló elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az élettartam növelése már minimális ráfordítással is elérhető lehet bárki számára.

Az élettartam növelése már napi 5 perc plusz mozgással is elérhető!

Fotó: SASCHA DITSCHER / DPA

A Norvég Sporttudományi Iskola által vezetett kutatócsoport kimutatta, hogy mindössze napi 5 perc mozgás – amely lehet mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás –, vagy az üléssel töltött idő napi 30 perces csökkentése jelentős javulást eredményezhet a várható élettartamban.

Az élettartam növelése: kinél a leglátványosabb a plusz testmozgás pozitív hatása?

A The Lancet című orvosi folyóiratban publikált tanulmány különösen azok számára szolgál jó hírrel, akik jelenleg kevésbé aktívak. A kutatók két fő csoportot vizsgáltak:

a legkevésbé aktív 20 százalékot,

valamint a népesség többi részét (kivéve a legaktívabbakat).

Az eredmények alapján a hosszú élet elérésére azoknak van a legnagyobb esélyük a változtatással, akik jelenleg a legtöbbet ülnek.

A statisztikai modellek szerint a mérsékelt és erőteljes fizikai aktivitás napi 5 perces beiktatása a legkevésbé aktív csoportban a halálozások közel 6 százalékát előzhetné meg. Ez az arány a szélesebb népesség körében akár 10 százalék is lehet. Az ülő életmód visszaszorítása is kulcsfontosságú: ha csak napi 30 perccel kevesebbet töltünk ülve, azzal máris sokat tettünk az egészségmegőrzés terén.

Az ülőmunka ellensúlyozása egyszerűbb, mint hinnénk

Sokan küzdenek időhiánnyal vagy motivációs problémákkal, de ez a kutatás éppen nekik nyújt bátorítást. Nem szükséges azonnal maratont futni; egy rendszeres séta, egy rövid kerékpározás, vagy bármilyen tevékenység, ami nem ülés, már pozitív hatással bír. Daniel Bailey, a londoni Brunel Egyetem kutatója – aki független szakértőként véleményezte az eredményeket – hangsúlyozta:

Az üzenet, amelyet közvetíteni szeretnénk, az, hogy minden mozgás számít”.

Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) továbbra is heti 150 percnyi mérsékelt és erőteljes fizikai aktivitást ajánl a teljes körű prevencióhoz, a fizikai aktivitás bármilyen kis mértékű növelése jó kiindulópont. Az ülőmunka ellensúlyozása tehát apró lépésekkel is elkezdhető, ami később nagyobb teljesítményre ösztönözhet.

A kutatás bár megfigyeléses jellegű – azaz statisztikai becsléseken és nem évtizedes utánkövetésen alapul –, a hatalmas adatmennyiség miatt az eredmények figyelmet érdemelnek.

A legfontosabb tanulság: a mozgásszegény életmód kockázatait már minimális plusz mozgással is mérsékelhetjük.