Így lehet gyorsítani az erdők újraképződését

A Leedsi Egyetem által vezetett kutatócsapat a világ legnagyobb és leghosszabb kísérletét végezte el, melyben azt vizsgálták, hogyan hatnak a tápanyagok az erdő újranövekedésére olyan területeken, ahol kiirtották az erdőt fakitermelés, vagy a mezőgazdaság miatt. Közép-Amerikában 76 erdei földdarabon két évtizeden át tanulmányozták a fák újranövekedését és pusztulását. A vizsgált erdei területek mindegyike körülbelül egyharmad futballpálya méretű és különböző korú volt.

A trópusi erdők kétszer olyan gyorsan állnak helyre erdőirtás után, ha elegendő nitrogén van a földjükben. Fotó: Shutterstock

A trópusi erdők létfontosságú szénelnyelők

A Nature Communications magazinban publikált kísérlet során a területeknek adtak nitrogént, vagy foszfort, vagy a kettőt együtt, vagy egyiket sem. A talajban lévő tápanyagok mennyisége erősen befolyásolta a trópusi erdő újranövekedését, a fák kétszer olyan gyorsan épültek fel az első 10 évben, amikor elegendő nitrogénhez jutottak, mint amikor nem. A tanulmány azt mutatja, az újraerdősítéssel fokozható az üvegházgázok befogása és tárolása, hogyha a fák számára biztosítjuk az elérhető tápanyagokat.

A csapat a nitrogén trágyázáshoz nem műtrágyát használt, mert annak negatív következményei lettek volna, például erőteljes üvegházgáz, dinitrogén-oxid szabadult volna fel, hanem hüvelyes családból származó fákat ültettek, melyek természetes módon trágyázzák nitrogénnel az erdőt, vagy olyan területeken ültettek fákat, ahol már volt elegendő nitrogén a légszennyezés miatt.

Másodlagos erdő Panamában, Agua Saludban.

Fotó: University of Leeds

A trópusi erdők létfontosságú szénelnyelők, azzal, hogy eltávolítják a légkörből a szenet és a fákban elraktározzák, enyhítik a klímaváltozást. A kutatók úgy vélik, hogy ha megállapításaikat globálisan kiterjesztenék a fiatal trópusi erdőkre, a nitrogénhiány évi 0.69 billió tonna szén-dioxid megkötését akadályozhatja meg, ami körülbelül az Egyesült Királyság két évnyi szén-dioxid és más üvegházgázok kibocsátásával ekvivalens.

(Forrás: University of Leeds: https://www.leeds.ac.uk/)






























