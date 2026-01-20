Brutális erejű napvihar csapott le a Földre: 2003 óta nem láttunk ilyet

Hírlevél
A Földet jelenleg az egyik legdurvább geomágneses vihar bombázza, amit központi csillagunk egyáltalán produkálhat. Mivel egy rendkívül erős napvihar érte el bolygónkat, szakértői figyelmeztetések léptek életbe, a jelenség ugyanis nemcsak látványos, de kockázatos is lehet. A mostani esemény intenzitása vetekedhet a 2024 májusában tapasztalt történelmi szuperviharral, így a sarki fényt egészen délen, Magyarországon is érzékelni lehetett.
napvihargeomágneses viharsarki fénynapkitörésaurora borealis

A Napon történt gigantikus robbanás és a csillag légkörében tátongó hatalmas rés következtében jelenleg G4-es besorolású körülményeket mérnek a műszerek. Ez a mostani erős napvihar olyan intenzív geomágneses esemény, amely során az űrből érkező energia elektromos áramokat generálhat a Föld mágneses mezejében, ami akár az elektromos hálózatok működését is megzavarhatja.

Az erős napvihar által okozott sarki fényt Magyarországról is látni lehetett.
Fotó: Anadolu via AFP/Robert Nemeti / Anadolu via AFP/Robert Nemeti

Az erős napvihar okai

A szakemberek szerint a jelenség kiváltó oka egy január 18-án történt esemény, amikor a Nap egy elképesztő erejű, X1.9-es kategóriájú flert, azaz kitörést produkált. Ám a látványos égi jelenségekhez és a mágneses zavarokhoz önmagában a fényfelvillanás nem elég: 

ehhez egy úgynevezett koronakidobódás (angol rövidítéssel CME) is szükséges.

A CME-t a legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, mint egy hatalmas "nap-tüsszentést". Ilyenkor a csillagunk több milliárd tonnányi töltött részecskét lök ki magából az űrbe. Amikor ez a plazmafelhő – ahogy most is történt – telibe találja a Földet, az energia valósággal belecsapódik bolygónk magnetoszférájába. 

Ez a folyamat a légkörünk felső rétegeiben lévő részecskékkel kölcsönhatásba lépve hozza létre a misztikus sarki fényt.

Miért ilyen veszélyes ez az erős napvihar?

A mostani helyzetet súlyosbítja, hogy a koronakidobódást egy gyors napszél is kíséri, ami egy a Nap felszínén lévő "lyukból", egy mágnesesen nyitott régióból árad felénk. 

A mérések szerint a napszél sebessége elérte a döbbenetes 1069 kilométer/másodpercet, ami közel háromszorosa az átlagos sebességnek!

Ez a vad űridőjárás komoly technikai zavarokat okozhat:

  • Rádiókimaradás: A kitörés röntgensugárzása megbéníthatja a rádióforgalmazást.
  • Műholdak és GPS: A geomágneses zavarok interferálhatnak az űrhajók és műholdak elektronikájával.

A mostani esemény során S4-es szintű napvihart mértek, ami a legerősebb 2003 óta. Ez a felszínen lévőket ugyan nem érinti, az űrhajósokra és a magaslati repülőjáratokra veszélyt jelenthet.

Bár a sugárzás legintenzívebb része már mérséklődött, a geomágneses aktivitás még folytatódhat.

Az erős napvihar által kiváltott sarki fényt Magyarországról is érzékelni lehetett.

 

