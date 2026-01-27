Megőrült az időjárás: évtizedek óta nem láttak ilyet

A tudományos világot is meglepte az a sebesség, ahogy az Északi-sark éghajlata átalakul. A neves Science Advances tanulmány szerzői több mint 70 évnyi meteorológiai adatot elemeztek, és arra jutottak, hogy a változások nem csupán átmenetiek, hanem egy tartós, új állapotot tükröznek. A szakértők szerint a sarkvidéki éghajlatváltozás olyan mértékű, hogy a régió növény- és állatvilága, sőt az ott élő emberek is példátlan kihívásokkal néznek szembe. Gareth Phoenix, a Sheffieldi Egyetem ökológusa hangsúlyozta: az Északi-sark területének egyharmadán olyan időjárási jelenségek bukkantak fel a közelmúltban, amelyek korábban ismeretlenek voltak ezeken a tájakon.
Hőhullámok és hóra hulló eső az Északi-sarkon: a sarkvidéki ökoszisztéma ellenségei
Az extrém időjárási események skálája rendkívül széles: a szakemberek
- hőhullámokat,
- aszályokat
- és szokatlan hóviszonyokat is regisztráltak.
Különösen veszélyes, ha a hőmérséklet emelkedése miatt eső esik a meglévő hótakaróra, majd a felszín visszafagy.
Ez a látszólag ártalmatlan meteorológiai jelenség valójában végzetes lehet a sarkvidéki ökoszisztéma számára.
A hóra fagyott kemény jégpáncél ugyanis elzárja a táplálékot a növényevő állatok elől. A rénszarvasok és más sarki állatok képtelenek áttörni a jeget, hogy hozzáférjenek a létfontosságú zuzmóhoz, ami tömeges éhezéshez vezethet. Bár a kutatás elsősorban a meteorológiai adatokra fókuszált, a tudósok figyelmeztetnek: a globális felmelegedés hatásai drasztikus láncreakciót indíthatnak el, mivel az Északi-sark élővilága nincs felkészülve ilyen gyors változásokra.
Szélsőséges hőhullámok és a „sarkvidéki barnulás”
A kutatás rávilágított arra, hogy az Északi-sark felmelegedése nem egyenletes: léteznek úgynevezett forrópontok, mint például Közép-Szibéria, Nyugat-Skandinávia vagy Grönland partvidéke, ahol a változások még intenzívebbek. A szélsőséges hőhullámok és a megváltozott csapadékminták egy másik aggasztó jelenséget, az úgynevezett „sarkvidéki barnulást” (Arctic browning) is felgyorsítják.
A szakirodalomban barnulásnak nevezett folyamat lényege, hogy a növényzet a szélsőséges körülmények miatt elpusztul vagy elveszíti vitalitását. Ez nemcsak az állatok táplálékforrását csökkenti, hanem globális következményei is vannak:
a pusztuló növényzet kevesebb szén-dioxidot képes megkötni.
Az Északi-sark szén-dioxid-egyensúlyának felborulása, a tengeri jég olvadásával és a tundra felengedésével párosulva tovább gyorsíthatja a klímaváltozást.
Visszafordíthatatlan változások kapujában
A kutatók szerint az Északi-sark jelentősen gyorsabban melegszik, mint a Föld többi része, és az elmúlt három évtizedben az extrém időjárási események gyakorisága és területi kiterjedése is nőtt. Juha Aalto, a Finn Meteorológiai Intézet éghajlatkutatója kiemelte:
a szezonalitás, vagyis az évszakok ritmusa alapvető fontosságú az északi fajok túlélése szempontjából, és most éppen ez a kényes egyensúly borul fel.
Miska Luoto, a Helsinki Egyetem geológusa szerint a tanulmány legfontosabb üzenete egyértelmű: ahogy a klíma változik, az Északi-sark ökoszisztémái olyan körülményekkel találkoznak, amelyeket soha nem tapasztaltak korábban. Ez az új korszak visszafordíthatatlan következményekkel járhat, tovább súlyosbítva a sarkvidéki éghajlatváltozás hatásait.