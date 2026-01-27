Megőrült az időjárás: évtizedek óta nem láttak ilyet

Hírlevél
A globális felmelegedés hatásai ma már a Föld minden pontján érezhetők, de sehol sem olyan drámai a változás, mint a legészakibb területeken. Egy friss tanulmány szerint az Északi-sark egy teljesen új korszakba lépett, amelyet a kiszámíthatatlan és egyre gyakoribb extrém időjárási események jellemeznek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárás, Északi-sark, klímaváltozás, időjárási helyzet

A tudományos világot is meglepte az a sebesség, ahogy az Északi-sark éghajlata átalakul. A neves Science Advances tanulmány szerzői több mint 70 évnyi meteorológiai adatot elemeztek, és arra jutottak, hogy a változások nem csupán átmenetiek, hanem egy tartós, új állapotot tükröznek. A szakértők szerint a sarkvidéki éghajlatváltozás olyan mértékű, hogy a régió növény- és állatvilága, sőt az ott élő emberek is példátlan kihívásokkal néznek szembe. Gareth Phoenix, a Sheffieldi Egyetem ökológusa hangsúlyozta: az Északi-sark területének egyharmadán olyan időjárási jelenségek bukkantak fel a közelmúltban, amelyek korábban ismeretlenek voltak ezeken a tájakon.

A globális felmelegedés miatt az Északi-sarkon egyre gyakoribbak az extrém időjárási események, mint például az állatvilágot fenyegető, jégpáncélt képző hóra hulló eső.
Fotó: Google Gemini AI
A globális felmelegedés miatt az Északi-sarkon egyre gyakoribbak az extrém időjárási események, mint például az állatvilágot fenyegető, jégpáncélt képző hóra hulló eső
Fotó: Google Gemini AI

Hőhullámok és hóra hulló eső az Északi-sarkon: a sarkvidéki ökoszisztéma ellenségei

Az extrém időjárási események skálája rendkívül széles: a szakemberek 

  • hőhullámokat, 
  • aszályokat 
  • és szokatlan hóviszonyokat is regisztráltak. 

Különösen veszélyes, ha a hőmérséklet emelkedése miatt eső esik a meglévő hótakaróra, majd a felszín visszafagy.

Ez a látszólag ártalmatlan meteorológiai jelenség valójában végzetes lehet a sarkvidéki ökoszisztéma számára.

A hóra fagyott kemény jégpáncél ugyanis elzárja a táplálékot a növényevő állatok elől. A rénszarvasok és más sarki állatok képtelenek áttörni a jeget, hogy hozzáférjenek a létfontosságú zuzmóhoz, ami tömeges éhezéshez vezethet. Bár a kutatás elsősorban a meteorológiai adatokra fókuszált, a tudósok figyelmeztetnek: a globális felmelegedés hatásai drasztikus láncreakciót indíthatnak el, mivel az Északi-sark élővilága nincs felkészülve ilyen gyors változásokra.

Szélsőséges hőhullámok és a „sarkvidéki barnulás”

A kutatás rávilágított arra, hogy az Északi-sark felmelegedése nem egyenletes: léteznek úgynevezett forrópontok, mint például Közép-Szibéria, Nyugat-Skandinávia vagy Grönland partvidéke, ahol a változások még intenzívebbek. A szélsőséges hőhullámok és a megváltozott csapadékminták egy másik aggasztó jelenséget, az úgynevezett „sarkvidéki barnulást” (Arctic browning) is felgyorsítják.

A szakirodalomban barnulásnak nevezett folyamat lényege, hogy a növényzet a szélsőséges körülmények miatt elpusztul vagy elveszíti vitalitását. Ez nemcsak az állatok táplálékforrását csökkenti, hanem globális következményei is vannak: 

a pusztuló növényzet kevesebb szén-dioxidot képes megkötni. 

Az Északi-sark szén-dioxid-egyensúlyának felborulása, a tengeri jég olvadásával és a tundra felengedésével párosulva tovább gyorsíthatja a klímaváltozást.

Visszafordíthatatlan változások kapujában

A kutatók szerint az Északi-sark jelentősen gyorsabban melegszik, mint a Föld többi része, és az elmúlt három évtizedben az extrém időjárási események gyakorisága és területi kiterjedése is nőtt. Juha Aalto, a Finn Meteorológiai Intézet éghajlatkutatója kiemelte: 

a szezonalitás, vagyis az évszakok ritmusa alapvető fontosságú az északi fajok túlélése szempontjából, és most éppen ez a kényes egyensúly borul fel.

Miska Luoto, a Helsinki Egyetem geológusa szerint a tanulmány legfontosabb üzenete egyértelmű: ahogy a klíma változik, az Északi-sark ökoszisztémái olyan körülményekkel találkoznak, amelyeket soha nem tapasztaltak korábban. Ez az új korszak visszafordíthatatlan következményekkel járhat, tovább súlyosbítva a sarkvidéki éghajlatváltozás hatásait.

 

