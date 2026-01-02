Fájdalomcsillapítót vesz be fejfájásra? Lehet, hogy hatalmas hibát követ el!

A The Lancet Neurology folyóiratban közölt elemzés a 2023-as Global Burden of Disease című tanulmány adataira épül. A fejfájás világszerte az egyik leggyakoribb oka a tartós egészségromlásnak, és ez évtizedek óta nem változik. Bár a migrén ritkább, mint a tenziós fejfájás, mégis ez felelős a fejfájással összefüggő életminőség-romlás legnagyobb részéért. A kutatók 18 ország több tízezer lakosának adatait elemezték, hogy pontos képet kapjanak arról, életük mekkora részét emészti fel a fájdalom. A nemek közötti különbség szembeötlő: a nők minden korosztályban nagyjából kétszer annyi időt töltenek fejfájással, mint a férfiak. Az igazolt migrénnel küzdő, 50 év feletti nők átlagosan életéveik 12,8 százalékában tapasztalnak fájdalmat, míg a hasonló korú férfiaknál ez az arány 8,7 százalék. Mint látni fogjuk, a fájdalomcsillapítók nem minden esetben hoznak enyhülést, sőt, sokszor ronthatnak a helyzeten.

A fejfájás különösen gyakori a nők esetében, a fájdalomcsillapító pedig sokszor ront a helyzeten.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

A nők körében jóval nagyobb mértékű az életminőség romlása, mivel náluk gyakrabban jelentkezik a fejfájás, és hosszabb ideig is tart”

– mutatott rá Yvonne Xu, az Institute for Health Metrics and Evaluation kutatója.

Amikor a fájdalomcsillapító csak ront a helyzeten

A jelentés egyik legmeglepőbb tanulsága, hogy a globális teher jelentős részéért maguk a gyógyszerek a felelősek.

A gyors enyhülésben bízva sokan túl gyakran nyúlnak fájdalomcsillapítókhoz, ami végül gyógyszertúladagolás okozta fejfájáshoz vezethet.

Ez az ördögi kör egy olyan másodlagos állapotot hoz létre, amely tovább súlyosbítja az eredeti panaszokat.

Világszerte a fejfájással összefüggő életminőség-romlás több mint egyötöde írható a gyógyszertúladagolás számlájára. A tenziós fejfájás esetében pedig a fájdalomcsillapítók mértéktelen szedése adja a teljes betegségteher több mint felét, mind a férfiak, mind a nők körében.

A kutatók rávilágítottak:

a fejfájás okozta össztársadalmi teher jelentős része megelőzhető lenne, ha sikerülne visszaszorítani a mértéktelen gyógyszerfogyasztást.

Miért nem enyhül a fejfájás okozta probléma?

A kutatás rámutat, hogy a migrén a világ népességének 14 százalékát, a tenziós fejfájás pedig közel 25 százalékát érinti. Meglepő, de hiába az orvostudomány fejlődése és az új, célzott gyógyszerek megjelenése, a globális esetszámok 1990 óta gyakorlatilag stagnálnak. A leginkább sújtott térségek közé Észak-Afrika, a Közel-Kelet, valamint Európa és Észak-Amerika tartozik. A kutatók ugyanakkor megjegyzik, hogy az alacsony jövedelmű országokból származó adatok hiányosak, így ott a valós helyzet még árnyaltabb lehet.