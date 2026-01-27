Felrobbannak a fák az extrém hidegtől Amerikában? – sokkoló videó terjed az interneten

Hírlevél
Miközben pusztító erejű téli viharok söpörnek végig Észak-Amerika jelentős részén, az internetes közösségi oldalakat különös hírek árasztották el. Felrobbanó fákról terjednek rémisztő felvételek, amik pánikot keltettek. De vajon mennyi a valóságalapja ezeknek a beszámolóknak? Bár a félelem sok esetben túlzó, a híresztelések mögött egy valódi, a természetben megfigyelhető tudományos jelenség húzódik meg, amellyel az extrém hidegben találkozhatunk.
Az elmúlt napokban az Egyesült Államok több tucat államában adtak ki figyelmeztetést a rendkívüli időjárás miatt. A felrobbanó fákkal kapcsolatos kifejezés a híradások és a közösségi média révén került a köztudatba, amikor a meteorológusok az áramkimaradások és a közlekedési káosz mellett egy szokatlan veszélyforrásra hívták fel a figyelmet az erdős területeken. 

Sokkoló látvány: a felrobbanó fák legendája mögött valójában az extrém hideg hatása áll, amely hatalmas, függőleges fagyrepedés formájában hasítja szét a törzseket. (a kép illusztráció)
Fotó: Google Gemini AI

A szakértők azonban gyorsan tisztázták: 

ugyan a jelenség hangos és ijesztő, nem kell attól tartani, hogy az erdők lőporos hordóként viselkednének.

Felrobbanó fák: miért durrog az erdő a hidegben?

A jelenség tudományos háttere a fák szétfagyása során fellépő fizikai folyamatokban keresendő. Amikor a hőmérséklet hirtelen és drasztikusan zuhan, a fa törzsében keringő víz és nedvesség rendkívül gyorsan megfagy. A biológia órákról ismerős lehet, hogy a fák szállítószövetei – pontosabban a háncs és a farész – folyadékkal vannak tele. Mivel a víz jéggé alakulva kitágul, a fa belsejében a belső nyomás hirtelen a többszörösére nő.

Megfelelő körülmények között ez a túlnyomás okozza a fagyrepedés néven ismert jelenséget. Ilyenkor a fakéreg egy hatalmas, puskadörrenéshez vagy ostorcsattanáshoz hasonló hang kíséretében megreped. 

Bár a téli viharok az USA-ban most extrém körülményeket teremtettek, ez a folyamat nem jár a fa tényleges, bombaszerű robbanásával.

Ahelyett, hogy a növény darabjaira hullana, általában hosszú, függőleges repedések jelennek meg a törzsön. Ez különösen a vékonyabb kérgű fajtáknál, például a juharnál vagy a nyírnél fordul elő gyakrabban.

Valóság vagy internetes átverés?

A közösségi médiában terjedő, látványos videók egy része sajnos félrevezető: sok esetben mesterséges intelligenciával generált felvételekről van szó, amelyek nem a valós fagyrepedés folyamatát mutatják. A Minnesotai Természeti Erőforrások Minisztériuma hivatalos közleményben is reagált a pánikra, megnyugtatva a lakosságot, hogy a „szó szerinti robbanás” kockázata gyakorlatilag nulla.

Bár szakértőik szerint az őshonos fák alkalmazkodtak az időjáráshoz, az extrém hideg hatása az erdőkben is megmutatkozik: 

hangos csattanásokat és repedéseket okozhat a törzsön, ám ez a sérülés szerencsére ritkán végzetes a növényre nézve.

Az esetlegesen lezuhanó ágak jelenthetnek ugyan veszélyt, de nem kell attól tartani, hogy a fák repeszgránátokként viselkednének.

A valódi veszélyt nem a fák jelentik

Bár a felrobbanó fák körüli mítosz izgalmas téma, a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ne ez vonja el a figyelmet a valódi kockázatokról. A jelenlegi téli viharok az USA-ban már több halálos áldozatot követeltek, és az előrejelzések szerint a helyzet tovább súlyosbodhat. Ha valaki az erdőben járva puskadörrenésszerű hangokat hall, tekintse azt a természet vészjelzőjének: az időjárási jelenségek most olyan szélsőségesek, hogy a legbiztonságosabb a meleg szobában maradni.

 

