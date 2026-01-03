Itt a meglepő válasz: miért nem számítanak a fogak csontnak

A tudományos igazság az, hogy bár a fogak és a csontok számos közös tulajdonsággal rendelkeznek, alapvetően különböző szövetekről van szó. Dr. Edmond Hewlett, a UCLA School of Dentistry professzora szerint a fogak szerkezete és összetétele jelentősen eltér a csont felépítésétől. Mindazonáltal ezek a különbségek nem mindig egyértelműek a laikusok számára, ezért érdemes mélyebben megvizsgálni ezt a kérdést.

Fogak röntgenképe

Fotó: . / BSIP

A fog összetétele más

A legfontosabb különbség a szerkezetben rejlik. Míg a csont élő szövet, amely folyamatosan megújul és regenerálódik, addig a fog zománca – a legkülső és legkeményebb rétege – nem rendelkezik ilyen képességgel. A fogzománc valójában a test legkeményebb anyaga, amely több mint 96 százalékban ásványi anyagokból áll.

Ezzel szemben a csont körülbelül 70 százalékban ásványi anyagokból és 30 százalékban organikus anyagokból, főként kollagénből épül fel.

Továbbá a csont belső része porózus szerkezetű és csontvelőt tartalmaz, ahol a vérsejtképzés zajlik. A fog ezzel ellentétben tömör szerkezetű, és nem tartalmaz csontvelőt. A csont képes önmagát helyreállítani, ha eltörik, míg a fog zománca nem tud regenerálódni, ha megsérül. Ez az oka annak, hogy a fogszuvasodás visszafordíthatatlan folyamat, és fogászati beavatkozást igényel.

Miért fontos ezt a különbséget ismerni?

A fogak és a csont közötti különbségek megértése gyakorlati jelentőséggel bír az egészségünk szempontjából. Mivel a fog nem képes önmagát megjavítani, a megelőzés rendkívül fontos szerepet játszik a fogápolásban. A UCLA School of Dentistry szakértői folyamatosan hangsúlyozzák a rendszeres fogmosás, a fogselyem használat és a fogászati ellenőrzések fontosságát.

Következésképpen a fogak speciális ápolást igényelnek, amely különbözik a csont egészségének megőrzésétől.

Míg a csontok erősítéséhez elsősorban megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitelre van szükség, valamint rendszeres testmozgásra, addig a fogak védelméhez a helyes szájhigiénia és a cukros ételek kerülése elengedhetetlen. Bár mindkét szövet fontos szerepet játszik testünk működésében, a különböző tulajdonságaik miatt eltérő megközelítést követelnek meg az egészségmegőrzés terén.