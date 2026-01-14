Azonnal forduljon orvoshoz, ha ezt látja a szájában! Életmentő lehet

Egy friss kutatás szerint – amelyet az Oszakai Egyetem szakértői végeztek több mint 190 ezer idős ember bevonásával – a fogak állapota döntő tényező lehet a túlélésben. A tudósok megdöbbenve tapasztalták, hogy nem elég csupán a meglévő fogak számára koncentrálni, az ördög – és a halálos veszély – a részletekben rejlik.

Ha rossz a fogak állapota, az könnyen korai halálhoz vezethet!

Fotó: Google Gemini AI

Miért létfontosságú a fogak állapota?

A kutatók szerint a szájban lévő "időzített bombák", azaz a kezeletlen szuvas fogak és a foghiányok drasztikusan növelik a korai elhalálozás kockázatát.

A mechanizmus hátterében a szakértők szerint a krónikus gyulladás állhat.

Ez az alattomos folyamat a rossz fogakból indulva szétterjedhet az egész testben, mérgezve a szervezetet. Ráadásul, ha valakinek hiányoznak a fogai, az rágási nehézségekhez vezet, így a szervezete nem jut megfelelő tápanyagokhoz, ami tovább rontja az esélyeit.

A fogak állapota mellett egy másik ijesztő jelenségre is figyelmeztetnek: ez az úgynevezett orális törékenység (angolul oral frailty).

A szakkifejezés egy tünetegyüttest takar, amelybe beletartozik a foghiány, a szájszárazság, valamint a rágási, nyelési és beszédproblémák.

Egy másik, tokiói tanulmány szerint azoknál, akiknél ezen tünetek közül legalább három jelentkezik, több mint 30 százalékkal nőtt meg a halálozás esélye a vizsgált időszakban!

A felfedezést a BMC Oral Health című szaklapban tették közzé.

Van megoldás: a tömés életet menthet!

A kutatás egyik legfontosabb és legmeglepőbb felfedezése, hogy

a tömött fogak majdnem annyira biztonságosnak számítanak, mint a teljesen egészségesek.

A lényeg tehát a cselekvés: a kezelt, karbantartott fogsor a hosszú élet titka lehet. A fogak állapota javítható, és ezzel együtt az életesélyeink is növelhetők.

Új gyógyszer segítheti a fogak visszanövését

Szintén japán kutatók fejlesztése az a készülő gyógyszer, ami a hiányzó fogak visszanövesztését segítheti. A készítmény monoklonális antitesteket tartalmaz, amelyek egy fehérje blokkolásával lehetővé teszik az elvesztett fogak regenerálódását. A módszerről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.