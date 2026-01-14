Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

fogak állapota

Azonnal forduljon orvoshoz, ha ezt látja a szájában! Életmentő lehet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes összefüggést tártak fel japán tudósok, amely örökre megváltoztatja azt, ahogyan a fogmosásra gondolunk. A fogak állapota ugyanis nem várt módon előre jelezheti, mennyi ideig fogunk élni, és mikor következhet be tragédia.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogak állapotafogászati szűrésfogászati egészségfogfogászatkorai halálfogász

Egy friss kutatás szerint – amelyet az Oszakai Egyetem szakértői végeztek több mint 190 ezer idős ember bevonásával – a fogak állapota döntő tényező lehet a túlélésben. A tudósok megdöbbenve tapasztalták, hogy nem elég csupán a meglévő fogak számára koncentrálni, az ördög – és a halálos veszély – a részletekben rejlik.

Ha rossz a fogak állapota, az könnyen korai halálhoz vezethet!
Ha rossz a fogak állapota, az könnyen korai halálhoz vezethet!
Fotó: Google Gemini AI

Miért létfontosságú a fogak állapota?

A kutatók szerint a szájban lévő "időzített bombák", azaz a kezeletlen szuvas fogak és a foghiányok drasztikusan növelik a korai elhalálozás kockázatát. 

A mechanizmus hátterében a szakértők szerint a krónikus gyulladás állhat.

Ez az alattomos folyamat a rossz fogakból indulva szétterjedhet az egész testben, mérgezve a szervezetet. Ráadásul, ha valakinek hiányoznak a fogai, az rágási nehézségekhez vezet, így a szervezete nem jut megfelelő tápanyagokhoz, ami tovább rontja az esélyeit.

A fogak állapota mellett egy másik ijesztő jelenségre is figyelmeztetnek: ez az úgynevezett orális törékenység (angolul oral frailty). 

A szakkifejezés egy tünetegyüttest takar, amelybe beletartozik a foghiány, a szájszárazság, valamint a rágási, nyelési és beszédproblémák.

Egy másik, tokiói tanulmány szerint azoknál, akiknél ezen tünetek közül legalább három jelentkezik, több mint 30 százalékkal nőtt meg a halálozás esélye a vizsgált időszakban!

A felfedezést a BMC Oral Health című szaklapban tették közzé.

Van megoldás: a tömés életet menthet!

A kutatás egyik legfontosabb és legmeglepőbb felfedezése, hogy 

a tömött fogak majdnem annyira biztonságosnak számítanak, mint a teljesen egészségesek. 

A lényeg tehát a cselekvés: a kezelt, karbantartott fogsor a hosszú élet titka lehet. A fogak állapota javítható, és ezzel együtt az életesélyeink is növelhetők.

Új gyógyszer segítheti a fogak visszanövését

Szintén japán kutatók fejlesztése az a készülő gyógyszer, ami a hiányzó fogak visszanövesztését segítheti. A készítmény monoklonális antitesteket tartalmaz, amelyek egy fehérje blokkolásával lehetővé teszik az elvesztett fogak regenerálódását. A módszerről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

Soha többé implantátum? Hatalmas fordulat jöhet a fogászatban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!