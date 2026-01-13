Anita Lasker német-zsidó polgári családba született 1925-ben, Lengyelországban. A francia nyelv mellett a zenetanulás is gyerekkorának szerves része volt, ám az idill szülei deportálásával véget ért. 16 évesen árvaházba került húgával, majd onnan börtönbe egy balul sikerült szökési kísérlet miatt. Auschwitzba bűnözőként került, ami annak idején egy fokkal jobb volt, mintha zsidóként érkezett volna.

A holokauszttúlélő csellóművész, az auschwitzi női zenekar tagja.

Fotó: Viasat World

– Volt egy fogadási ceremónia, amit foglyok végeztek. Megindult köztünk egy beszélgetés, és valaki megkérdezte tőlem: »Mit csináltál a háború előtt?« Azt válaszoltam: »Csellóztam.« Erre azonnal azt mondta: »Van itt egy zenekar.« Ott álltam anyaszült meztelenül, és ezt hallottam: »Meg fogsz menekülni.« – emlékszik vissza a túlélő a The Guardian által ötcsillagosra értékelt dokumentumfilmben.

A lányzenekar csellistájaként minden reggel és minden este zenélnie kellett, kísérve a menetelő embereket. – A kapu mellett ültünk, és körülbelül egy órán át menetelőzenét játszottunk. Nagyon féltünk, hogy elrontjuk a hangokat, de jobb volt nagyon félni, mint nézni a füstölgő kéményeket.

Fogolytársainak menetelő , az SS-tiszteknek szórakoztató zenét játszott a holokauszttúlélő csellóművész, Anita Lasker-Wallfisch-

Fotó: Viasat World

Vasárnaponként koncertet adtak, az SS-tiszteket pedig külön kérésre is szórakoztatniuk kellett. Felismerték, hogy amíg a németek zenét akarnak, addig nem fognak zenészeket ölni. – Szerencsés voltam, hogy a zenekarban lehettem, így nem veszítettem el teljesen az identitásomat. Lehet, hogy már nem volt nevem, de azonosítható voltam. Én voltam a csellista. Ez segített megőrizni az emberi méltóságom egy foszlányát. A háttér azonban mindannyiunk számára ugyanaz volt, a mi kis világunkon kívül a gázkamrák megállás nélkül üzemeltek.

Toby Trackman egész estés dokumentumfilmje rávilágít, hogy a zenének kettős szerepe volt Auschwitzban: a szórakoztatás mellett az SS az ellenőrzés és megalázás eszközeként használta. Ugyanakkor a zene életmentő kapaszkodóvá és a pszichológiai ellenállás egyik formájává is vált azok számára, akik játszották vagy hallgatták. Anita Lasker-Wallfisch számára pedig a művészet pillanatnyi vigaszt nyújthatott a világ legszörnyűbb helyén, vagy ahogyan ő fogalmaz, a pokolban.