Mutatunk egy elképesztő módszert, amivel megakadályozható a fogszuvasodás

Új kutatások szerint a szájüregi mikrobák közötti kommunikációs csatornák „meghekkelése” növelheti a jótékony baktériumok arányát. Ez a megközelítés potenciálisan csökkentheti a fogszuvasodás kockázatát és javíthatja a szájhigiéniát.
Hogyan beszélgetnek egymással a fogszuvasodást előidéző baktériumok?
A baktériumok egy kémiai alapú jelzőrendszert, az úgynevezett kvórumérzékelést (quorum sensing) használják. Ez a mechanizmus a génkifejeződés módosításán keresztül határozza meg, hogy mely mikrobák maradnak fenn, szaporodnak és terjednek a szervezet különböző területein.
A Minnesotai Egyetem kutatócsoportja laboratóriumban tenyésztett, emberi fogplakkot alkotó baktériumközösségeket elemzett. Ennek alapján mutatták be, hogyan működnek ezek a jelzések, és miként lehet őket megszakítani a szájüregben.
A baktériumok kommunikációjához használt kémiai jelek megzavarásával befolyásolható a plakk közössége, hogy az az egészséges állapothoz kötődő tartományban maradjon, vagy oda visszatérjen”
— mondja Mikael Elias biokémikus.
A kommunikáció megzavarása segítette a „jó baktériumok” szaporodását
Bár a bakteriális „csevegés” megzavarása még korai szakaszban jár, a kutatók már találtak egy módszert azoknak a jeleknek a „kikapcsolására”, amelyek általában az ínybetegségekhez — más néven parodontális betegségekhez — kapcsolódó baktériumok szaporodását serkentik.
A fogplakk kialakulása egy meghatározott sorrendet követ, hasonlóan egy erdei ökoszisztémához”
– magyarázza Elias.
- „Az olyan úttörő fajok, mint a Streptococcus és az Actinomyces, az elsők között telepednek meg az egyszerű közösségekben. Ezek többnyire ártalmatlanok, és a jó szájhigiéniával hozhatók összefüggésbe.
- Később egyre változatosabb baktériumok jelennek meg, köztük az úgynevezett „vörös komplex” tagjai, például a Porphyromonas gingivalis. Ezek a fajok már szorosan kapcsolódnak a parodontális betegségek kialakulásához.”
A kutatók az N-acil-homoszerin-laktonokat (AHL-eket) vizsgálták, vagyis azokat a molekulákat, amelyeket egyes szájüregi baktériumok a kvórumérzékelés során használnak. Azt találták, hogy bizonyos enzimek képesek gátolni ezt a jelátviteli folyamatot az AHL-ek blokkolásával.
Fontos eredmény, hogy ez a beavatkozás az egészségesebb baktériumok elszaporodását segítette elő, nem pedig azokét, amelyek hozzájárulnak a fogplakk kialakulásához.
Nem mindegy, hol tartózkodtak a baktériumok
Bár még hosszú út áll előttünk annak megértésében, miként használható a baktériumok kommunikációja a saját javunkra, ez a tanulmány már megmutatja, hogy az elképzelés működhet.
Egy másik fontos megállapítás szerint az AHL-alapú jelátvitelbe való beavatkozás eltérően hatott a baktériumkolóniákra attól függően, milyen környezetben növekedtek:
- normál, oxigénben gazdag viszonyok között — mint a fogak és az íny felszínén —,
- illetve alacsony oxigéntartalmú környezetben, például a plakkban vagy a levegőtől elzárt szájzugokban és résekben.
A biofilmként növekvő baktériumok érzékenyebben reagáltak a kezelésre, mint a szabadon lebegő közösségek, amelyek alig mutattak változást. A kutatók azt is megállapították, hogy az oxigénszegény, vagyis anaerob környezetben élő baktériumok ugyan nem termelnek AHL-jelzéseket, de képesek érzékelni a máshonnan érkező jeleket. Ez tovább pontosítja annak megértését, miként működik ez a bakteriális kommunikációs rendszer.
A kvórumérzékelés egészen eltérő szerepet játszhat az ínyvonal felett és alatt, ami komoly következményekkel jár a parodontális betegségek kezelésének megközelítésére nézve”
– mondja Rakesh Sikdar biokémikus.
Sok kérdés vár még megválaszolásra
További vizsgálatokra lesz szükség annak megerősítésére, hogy az egyszerűsített laboratóriumi körülmények között megfigyelt folyamatok a szájüregben is ugyanígy zajlanak-e. A tanulmány arra sem tért ki részletekbe menően, hogy mindez milyen hatással van az ínybetegségek vagy a fogszuvasodás kialakulására.
Az eredmények ugyanakkor biztatóak. Ismert, hogy a fogak és az íny állapota összefügg az agy, a szív és az általános egészség működésével, ezért a kutatók abban bíznak, hogy az itt bemutatott megközelítés a szervezet más részein jelentkező bakteriális fertőzések elleni küzdelemben is hasznos lehet.
A baktériumközösségek működésének és kommunikációjának megértése végső soron új eszközöket adhat a parodontális betegségek megelőzésére — nem úgy, hogy háborút indítunk az összes szájbaktérium ellen, hanem az egészséges mikrobiális egyensúly tudatos fenntartásával”
– foglalja össze Elias.
A kutatás az NPJ Biofilms and Microbiomes folyóiratban jelent meg.