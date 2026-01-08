Mutatunk egy elképesztő módszert, amivel megakadályozható a fogszuvasodás

Új kutatások szerint a szájüregi mikrobák közötti kommunikációs csatornák „meghekkelése” növelheti a jótékony baktériumok arányát. Ez a megközelítés potenciálisan csökkentheti a fogszuvasodás kockázatát és javíthatja a szájhigiéniát.

A szájüregben élő mikrobák kommunikációjának "eltérítésével" javítható a szájhigiénia, és ezáltal a fogszuvasodás is megakadályozható.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Hogyan beszélgetnek egymással a fogszuvasodást előidéző baktériumok?

A baktériumok egy kémiai alapú jelzőrendszert, az úgynevezett kvórumérzékelést (quorum sensing) használják. Ez a mechanizmus a génkifejeződés módosításán keresztül határozza meg, hogy mely mikrobák maradnak fenn, szaporodnak és terjednek a szervezet különböző területein.

A Minnesotai Egyetem kutatócsoportja laboratóriumban tenyésztett, emberi fogplakkot alkotó baktériumközösségeket elemzett. Ennek alapján mutatták be, hogyan működnek ezek a jelzések, és miként lehet őket megszakítani a szájüregben.

A baktériumok kommunikációjához használt kémiai jelek megzavarásával befolyásolható a plakk közössége, hogy az az egészséges állapothoz kötődő tartományban maradjon, vagy oda visszatérjen”

— mondja Mikael Elias biokémikus.

A kommunikáció megzavarása segítette a „jó baktériumok” szaporodását

Bár a bakteriális „csevegés” megzavarása még korai szakaszban jár, a kutatók már találtak egy módszert azoknak a jeleknek a „kikapcsolására”, amelyek általában az ínybetegségekhez — más néven parodontális betegségekhez — kapcsolódó baktériumok szaporodását serkentik.

A fogplakk kialakulása egy meghatározott sorrendet követ, hasonlóan egy erdei ökoszisztémához”

– magyarázza Elias.

„Az olyan úttörő fajok, mint a Streptococcus és az Actinomyces , az elsők között telepednek meg az egyszerű közösségekben. Ezek többnyire ártalmatlanok, és a jó szájhigiéniával hozhatók összefüggésbe.

és az , az elsők között telepednek meg az egyszerű közösségekben. Ezek többnyire ártalmatlanok, és a jó szájhigiéniával hozhatók összefüggésbe. Később egyre változatosabb baktériumok jelennek meg, köztük az úgynevezett „vörös komplex” tagjai, például a Porphyromonas gingivalis. Ezek a fajok már szorosan kapcsolódnak a parodontális betegségek kialakulásához.”

A kutatók az N-acil-homoszerin-laktonokat (AHL-eket) vizsgálták, vagyis azokat a molekulákat, amelyeket egyes szájüregi baktériumok a kvórumérzékelés során használnak. Azt találták, hogy bizonyos enzimek képesek gátolni ezt a jelátviteli folyamatot az AHL-ek blokkolásával.