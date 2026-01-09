Nagy a baj: hatalmas lyuk tátong a Föld védőpajzsán, drámai a helyzet

Hírlevél
Jelentős változások zajlanak bolygónk életében. A hosszú távú műholdas mérések szerint a Föld mágneses tere a vártnál gyorsabban és egyenetlenebbül változik. A jelenséget a bolygó magjában zajló dinamikus folyamatok hajtják. Az Európai Űrügynökség (ESA) Swarm műholdjai 11 évnyi adat alapján kimutatták, hogy a Dél-Atlanti-óceán feletti gyenge mágneses zóna (az ún. dél-atlanti anomália) kiterjedése 2014 óta Európa területének közel felével nőtt.
A Föld mágneses tere kulcsszerepet játszik az élet fenntartásában; ez az állandóan változó pajzs védi a bolygót a káros kozmikus sugárzástól és a Napból érkező töltött részecskéktől. A mezőt a Föld mélyén, mintegy 3000 kilométerrel a felszín alatt elhelyezkedő, olvadt és mozgásban lévő vasból álló külső mag hozza létre. A folyékony fém áramlása elektromos áramokat kelt, ezek eredményezik a Föld elektromágneses terét.

A Föld mágneses tere (illusztráció)
A Föld mágneses tere (illusztráció)
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A Swarm az ESA Earth Observation (FutureEO) programjának részeként megvalósított Earth Explorer küldetés. Három azonos műholdból áll, amelyek nagy pontosságú mérésekkel tanulmányozzák a Föld magjából, köpenyéből, kérgéből és óceánjaiból, valamint az ionoszférából és a magnetoszférából származó mágneses jeleket. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy a kutatók elkülönítsék a különböző mágneses forrásokat, és megértsék, miért gyengül a tér egyes régiókban, miközben máshol erősödik.

A Föld mágneses tere és annak gyenge pontja: a dél-atlanti anomália változó kiterjedése

A dél-atlanti anomáliát először a 19. században azonosították Dél-Amerikától délkeletre, mint olyan területet, ahol a mágneses tér szokatlanul gyenge. Ma ez a régió különösen fontos az űrbiztonság szempontjából: 

az itt áthaladó műholdak nagyobb sugárzásnak vannak kitéve, ami meghibásodásokat, alkatrész-károsodást vagy akár átmeneti leállásokat is okozhat.

A Physics of the Earth and Planetary Interiors folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Swarm adatai azt mutatják, hogy 

az anomália 2014 és 2025 között folyamatosan terebélyesedett.

A mágneses tér 2020 óta különösen gyorsan gyengül az Atlanti-óceánon, Afrika délnyugati partjai közelében - ismerteti a tanulmány eredményeit a SciTech Daily tudományos portál.

„A dél-atlanti anomália nem egyetlen összefüggő tömb” – mondja Chris Finlay, a Dán Műszaki Egyetem professzora. – „Afrika felé másként változik, mint Dél-Amerika közelében. Ebben a régióban valami különleges történik, ami a mező erősebb gyengüléséhez vezet.”

A jelenség a Föld belsejében zajló folyamatokhoz kapcsolódik: a mágneses tér egyes részei a szokásos iránnyal ellentétesen viselkednek. Normál esetben a mágneses erővonalak a Föld belsejéből, a magból kifelé mutatnak. A dél-atlanti anomália alatt viszont vannak olyan területek, ahol a mágneses tér visszafelé irányul, vagyis a Föld belseje (magja) felé tart.

A Swarm műholdak azt is kimutatták, hogy ezek közül az egyik ilyen „fordított” terület lassan nyugat felé halad Afrika felett. Ez a mozgás tovább gyengíti a mágneses teret ebben a régióban.

A Swarm rekordhosszúságú idősora

A Föld mágneses terének legújabb modellje mérföldkő a Swarm számára: a műholdak jelenleg a leghosszabb folyamatos űrbéli mágneses mérési idősorral rendelkeznek. 

  • A három műholdat 2013. november 22-én bocsátották fel a negyedik Earth Explorer küldetés részeként.

Bár eredetileg technológiai demonstráció céljából készítették őket, a műholdak messze túlteljesítették tervezett élettartamukat. Adatsoraik mára kulcsszerepet játszanak a navigációs mágneses modellekben, az űridőjárás figyelésében, és abban is, hogy jobban megértsük a Föld működését a magtól egészen a légkör külső határáig.

A Swarm az ESA első földmegfigyelő műhold-konstellációja, amely a Föld különböző rétegeiből származó mágneses jeleket méri, hogy a kutatók jobban megértsék a mágneses terünk működését.
A Swarm az ESA első földmegfigyelő műhold-konstellációja, amely a Föld különböző rétegeiből származó mágneses jeleket méri, hogy a kutatók jobban megértsék a mágneses terünk működését
Fotó:  ESA/AOES Medialab

A mágneses tér erősödése Szibéria felett

A Swarm eredményei azt is kimutatják, hogy a mágneses tér Szibéria felett erősödik, miközben Kanada felett gyengül. A kanadai erős mező területe a Föld felszínének 0,65%-ával csökkent, ami közel India méretének felel meg. A szibériai régió ezzel szemben 0,42%-kal nőtt, ami nagyjából Grönland méretéhez hasonlítható.

Ez az eltolódás összefügg az északi mágneses pólus Szibéria felé történő elmozdulásával, és fontos következményekkel jár a navigáció számára is.

„A Föld mágneses tere nem egy szimpla rúdmágnes” – hangsúlyozza Finlay professzor. – „Csak olyan műholdakkal, mint a Swarm lehet teljes egészében feltérképezni a szerkezetét és a változásait.”

Anja Strømme, az ESA Swarm küldetésmenedzsere szerint a műholdak kiváló állapotban vannak, és ha minden jól alakul, a mérések akár 2030 után is folytatódhatnak, ami a közelgő napminimum idején különösen hasznos lehet.

 

 

