Tévedtek a tudósok? Olyat láttak, aminek nem lenne szabad léteznie!

A folyékony fém viselkedésének vizsgálata során a Nottinghami Egyetem és a németországi Ulmi Egyetem munkatársai megdöbbentő felfedezést tettek. Az anyagok olvadásakor és fagyásakor lejátszódó folyamatok megértése kulcsfontosságú az ipar számára, ám úgy tűnik, a folyamat sokkal rejtélyesebb, mint eddig hittük. A legújabb kísérletekben ugyanis azt tapasztalták, hogy bizonyos körülmények között az atomok dacolnak a hőmérséklettel, és rögzítve maradnak, megakadályozva a szokásos megszilárdulást.

A folyékony fém atomjai képesek egy rejtélyes, új halmazállapotot létrehozni, amely teljesen blokkolja a szokásos kristályosodás folyamatát (Illusztráció)

Fotó: Google Gemini AI

A folyékony fém és a mozdulatlan atomok rejtélye

A tudományos közvélekedés szerint a folyadékokban az atomok kaotikus, gyors mozgást végeznek, mintha egy zsúfolt tömegben lökdösődnének. A kutatók most azonban transzmissziós elektronmikroszkópia segítségével figyelték meg, mi történik a fém nanorészecskékkel (például platinával vagy arannyal), amikor azokat egy grafén rétegen hevítik. A várakozásokkal ellentétben azt látták, hogy a folyékony fém egyes atomjai még a legmagasabb hőmérsékleten is mozdulatlanok maradtak.

Ez a fizikai felfedezés azért rendkívüli, mert ezek a rögzített atomok képesek egyfajta „atomi karámba” zárni a folyadék többi részét.

Andrei Khlobystov professzor, a kutatás vezetője szerint ez a jelenség egy új halmazállapot létrejöttéhez vezethet, amely ötvözi a folyékony és a szilárd anyagok tulajdonságait.

Hogyan írja felül a szabályokat a folyékony fém?

A felfedezés egyik legérdekesebb pontja a kristályosodás folyamatának megváltozása. Normál esetben, amikor egy fém hűlni kezd, a folyadékból kristályok nőnek ki, és az anyag szabályos szerkezetűvé szilárdul.

Ám ha az atomi karám létrejön, ez a folyamat blokkolódik.

A fém úgynevezett túlhűtött folyadékká válik, és még drasztikusan alacsony hőmérsékleten is folyékony marad. A platina esetében például még 350 Celsius-fokon is folyékony volt, ami több mint 1000 fokkal van a fagyáspontja alatt.

Amikor a hőmérséklet végül kritikusan alacsonyra süllyed, az anyag nem kristályosodik, hanem egy instabil szerkezetű amorf fém jön létre. Ez az állapot csak addig marad fenn, amíg a rögzített atomok miatti bezártság (és az ebből fakadó belső feszültség) gátolja az anyag rendeződését. Ha ez a hatás megszűnik, az anyag azonnal visszarendeződik a megszokott kristályos formájába.