Hatalmas segítség az árvizek ellen: példátlan pontosságú térképet tett közzé a NASA

Amerikai és francia tudósok először hoztak létre olyan felületet, ahol globálisan adatokat szolgáltatnak a világ folyóinak becsült vízhozamáról és a folyók által szállított hordalék mennyiségéről, mindezt kizárólag űrből végzett megfigyelések alapján.

A világ folyóinak átlagos vízhozama 2023. március - 2025. május között, Fotó: NASA Earthdata

A Föld összes jelentős folyója vizsgálható

A NASA és a francia CNES űrügynökség szakemberei a SWOT (Surface Water and Ocean Topography) műhold adatait használják fel azok térképes megjelenítéshez.

Ez segít a Föld tetszőleges folyójának átlagos vízhozamát meghatározni, vagyis azt a vízmennyiséget, amely egy másodperc alatt áthalad a folyó egy adott pontján.

Az új térképek a folyók által lebegtetve szállított hordalék mennyiségének megbecslését is lehetővé teszi.

A rendszer a bolygó minden olyan folyójára alkalmazható, amely szélesebb 50 méternél. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Föld valamennyi nagy vízfolyásáról egységes, összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre.

Miért lehet ez fontos?

A minap jelentette az ENSZ, hogy bolygónk vízháztartása újabb szintet romlott, ún. „víz-csőd”-helyzetbe került. A kutatók szerint az új adatkészlet jelentős gyakorlati előnyökkel járhat:

hatékonyabb édesvíz-gazdálkodást tesz lehetővé,

pontosabb árvíz-előrejelzést biztosíthat,

megbízhatóbb terméshozam-becsléseket alapozhat meg.

A SWOT már korábban is átírta a tudományos elképzeléseket

A SWOT műholdat a NASA Jet Propulsion Laboratory és a CNES közösen fejlesztette és üzemelteti, kanadai és brit partnerséggel. A műholdról érkező adatok segítettek korábban bebizonyítani többek között például azt is, hogy az óceánok viszonylag kis léptékű jelenségei – például örvények és hullámok – jóval nagyobb szerepet játszanak a globális folyamatokban, mint azt a tudósok korábban gondolták volna. Ilyen folyamatok például az óceánok hőháztartása vagy a tápanyagok mozgása.

Az adatok bárki számára elérhetőek

A most közzétett adatok és számítási algoritmusok nyilvánosak, a NASA adatarchívumán keresztül bárki hozzáférhet. Ez lehetőséget ad arra, hogy a tudományos közösség és a gyakorlati szakemberek egyaránt felhasználják őket a Föld vízrendszereinek pontosabb megértéséhez, olvasható a NASA Earthdata oldalán.