Undorító, mi kerül a levegőbe, ha nem takarítod ezt a konyhai gépet!

Mivel a forrólevegős sütő (más néven air fryer) egyre több háztartásban válik alapvető eszközzé, a kutatók fontosnak tartották tisztázni a konyhai levegőminőség kérdését. A vizsgálatok kimutatták, hogy ez a sütési mód drasztikusan csökkentheti a főzés során keletkező szennyezést. A kísérletek során még a kifejezetten zsíros ételek elkészítésekor is azt tapasztalták, hogy a forrólevegős sütő kíméletesebb a környezethez, mint a hagyományos serpenyős megoldások.

A forrólevegős sütő kevesebb káros anyagot bocsát ki, mint a hagyományos, de a rendszeres takarítása elengedhetetlen.

Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

A forrólevegős sütő károsanyag-kibocsátása: mit is mértek pontosan a levegőben?

A kutatás során a tudósok az úgynevezett illékony szerves vegyületek (angolul Volatile Organic Compounds, azaz VOC) és az ultrafinom részecskék koncentrációját mérték speciális kamrákban. Ezek a szabad szemmel nem látható, apró anyagok a sütés-főzés során szabadulnak fel, és belélegezve különféle egészségügyi kockázatokat jelenthetnek. A jó hír az, hogy az olaj nélküli sütés során ezen káros anyagok szintje csupán töredéke annak, amit a bő olajban történő sütésnél mértek.

A legnagyobb különbség a bő olajban sütés (deep frying) és a forrólevegős sütő összehasonlításakor mutatkozott.

A hagyományos olajsütők esetében a szennyező anyagok mértéke akár tízszerese vagy százszorosa is lehetett annak, amit az air fryer bocsátott ki!

Ez az adat egyértelműen alátámasztja, hogy az egészséges életmód fenntartásához nemcsak az alapanyagok megválogatása, hanem a megfelelő konyhai technológia kiválasztása is hozzátartozik.

Nem mindegy, mit és miben sütünk

A kutatók többféle ételt is teszteltek:

fagyasztott ételeket,

alacsony zsírtartalmú fogásokat

és zsírosabb húsokat.

Bár a forrólevegős sütő használatakor a zsírosabb ételek – mint például a szalonna vagy a panírozott hagymakarika – magasabb kibocsátást eredményeztek, ezek az értékek még mindig messze elmaradtak a hagyományos sütés számaihoz képest.

A tisztítás kulcsfontosságú!

Van azonban egy nagyon fontos tényező, amire a tanulmány felhívja a figyelmet:

a rendszeres takarítás.

A kísérletek során kiderült, hogy egy sokszor használt, de nem alaposan kitisztított forrólevegős sütő a lerakódott ételmaradékok miatt több káros anyagot bocsáthat ki. A nehezen elérhető helyeken felgyülemlett zsiradékok égése növelheti az ultrafinom részecskék számát.

Christian Pfrang professzor, az ACS ES&T Air folyóiratban megjelent tanulmány vezetője szerint bár még a koszosabb gépek is jobban teljesítettek a hagyományos olajsütőknél, a forrólevegős sütő rendszeres mélytisztítása elengedhetetlen a konyhai levegőminőség hosszú távú megőrzéséhez.

Összességében a kutatás megerősítette, hogy az olaj nélküli sütés technológiája nemcsak kényelmes, de a beltéri levegő tisztasága szempontjából is kiváló választás.