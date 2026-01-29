Mindenki szörnyekre számított, de az igazság meglepőbb: ezt rejtette a fukusimai atomerőmű sugárzó vize

A 2011-es japán földrengés és cunami óta a tudósok folyamatosan vizsgálják a katasztrófa helyszínét, hogy megértsék a szélsőséges környezet hatásait az élővilágra. A fukusimai atomerőmű sérült reaktorai alatt, a sötétben és radioaktivitásban rejtőző mikrobák vizsgálata során azonban a kutatók olyan eredményekre jutottak, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg eddigi feltételezéseinket. A kutatás rávilágít, hogy az élet még a legzordabb körülmények között is utat tör magának, bár ez a túlélés nem feltétlenül jár együtt genetikai mutációkkal vagy különleges képességekkel.
Amikor a Keio Egyetem kutatócsoportja mintákat vett a fukusimai atomerőmű kettes blokkjának ún. tóruszhelyiségéből (ez a reaktor alatti, gőznyomás elnyelésére szolgáló kamra), arra számítottak, hogy a környezet extrém volta miatt speciális alkalmazkodóképességű élőlényeket találnak majd. A helyiséget elárasztó radioaktív víz azonban egészen másfajta közösségnek ad otthont, mint azt a korábbi csernobili tapasztalatok alapján hitték. A genetikai elemzések kimutatták, hogy a várt sugártűrő fajok helyett viszonylag hétköznapi tengeri baktériumok vették át az uralmat a sérült erőmű mélyén.
A fukusimai atomerőmű lakói: nem szupermutánsok, hanem túlélőművészek
A nukleáris katasztrófa után a létesítménybe betörő cunami tengervízzel árasztotta el az alsóbb szinteket, ami keveredett a hűtővízzel. Más sugárszennyezett helyszíneken, például Csernobilban, a tudósok gyakran találnak olyan gombákat vagy baktériumokat, amelyek kifejezetten "szeretik" a sugárzást, vagy genetikai módosulásokkal védekeznek ellene. A kutatók itt is a Deinococcus radiodurans-hoz hasonló, extrém sugártűrő fajok jelenlétét feltételezték.
Ezzel szemben a mintákban két, tengeri környezetben amúgy gyakori baktérium-nemzetség dominált:
- A minták egyik fő alkotóeleme a Limnobacter volt, amely kénvegyületek oxidálásával nyer energiát.
- A mélyebb rétegekben a Brevirhabdus nemzetség fordult elő nagy számban, amely mangán-oxidáló képességéről ismert.
A laboratóriumi kísérletek során a Limnobacter egyik törzsét gamma-sugárzásnak tették ki, és nem a várt eredményre jutottak: a baktérium sugártűrése nem volt jobb, mint a közönséges E. coli baktériumé. Ez azt bizonyítja, hogy a sugárzás szintje bár magas volt, nem volt elegendő ahhoz, hogy elpusztítsa ezeket a szervezeteket, vagy hogy a sugártűrő fajok kiszorítsák őket.
A biofilm védőszerepe a radioaktív vízben
Felmerül a kérdés: hogyan maradhatott életben egy átlagos baktériumközösség kilenc éven át ilyen ellenséges környezetben?
A válasz a biofilm (vagy biohártya) képzésében rejlik.
A biofilm a mikroorganizmusok egy olyan szerveződése, ahol a sejtek egy felülethez tapadnak, és egy maguk által kiválasztott, nyálkás védőrétegbe (mátrixba) ágyazódnak be.
A kutatók szerint a tóruszhelyiségben felgyülemlett reaktor hűtővíz és tengervíz elegye lehetővé tette, hogy a mikrobák ilyen védőburkokat hozzanak létre. A biofilm fizikai gátat képez, amely megóvja a benne élő közösséget a külső környezeti stresszhatásoktól, így vélhetően a sugárzás károsító hatásaitól is. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a talált baktériumok genetikai profilja nagyban hasonlít a más helyeken (például iszapban vagy szennyvízben) biofilmként élő közösségekéhez.
Veszélyben a leszerelés? A korrózió kockázata
Bár a biológiai alkalmazkodóképesség lenyűgöző példája, a felfedezés komoly gyakorlati problémákat vet fel. A fukusimai atomerőmű végleges leszerelése egy rendkívül bonyolult és évtizedekig tartó folyamat, amelyet ezek a parányi élőlények jelentősen megnehezíthetnek.
A tanulmány szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a tóruszhelyiségben azonosított baktérium-nemzetségek közel 70%-a összefüggésbe hozható a fémkorrózióval.
- A Limnobacter fajok például tioszulfátot oxidálnak, ami savas környezetet teremthet, ez pedig marja a fémet.
- A vas- és mangánoxidáló baktériumok (mint a Brevirhabdus) tevékenysége rozsdásodást és lerakódásokat okozhat a csővezetékeken és a tartályok falán.
Ez a fajta biológiai korrózió felgyorsíthatja a reaktor szerkezeti elemeinek romlását, és a zavaros vízben csökkentheti a látótávolságot, ami akadályozza a távirányítású robotok munkáját a mentesítés során.
A tanulmányról részletesebben az Applied and Environmental Microbiology című szaklapban lehet olvasni.