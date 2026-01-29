Mindenki szörnyekre számított, de az igazság meglepőbb: ezt rejtette a fukusimai atomerőmű sugárzó vize

A 2011-es japán földrengés és cunami óta a tudósok folyamatosan vizsgálják a katasztrófa helyszínét, hogy megértsék a szélsőséges környezet hatásait az élővilágra. A fukusimai atomerőmű sérült reaktorai alatt, a sötétben és radioaktivitásban rejtőző mikrobák vizsgálata során azonban a kutatók olyan eredményekre jutottak, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg eddigi feltételezéseinket. A kutatás rávilágít, hogy az élet még a legzordabb körülmények között is utat tör magának, bár ez a túlélés nem feltétlenül jár együtt genetikai mutációkkal vagy különleges képességekkel.

Amikor a Keio Egyetem kutatócsoportja mintákat vett a fukusimai atomerőmű kettes blokkjának ún. tóruszhelyiségéből (ez a reaktor alatti, gőznyomás elnyelésére szolgáló kamra), arra számítottak, hogy a környezet extrém volta miatt speciális alkalmazkodóképességű élőlényeket találnak majd. A helyiséget elárasztó radioaktív víz azonban egészen másfajta közösségnek ad otthont, mint azt a korábbi csernobili tapasztalatok alapján hitték. A genetikai elemzések kimutatták, hogy a várt sugártűrő fajok helyett viszonylag hétköznapi tengeri baktériumok vették át az uralmat a sérült erőmű mélyén.

A fukusimai atomerőmű lakói: nem szupermutánsok, hanem túlélőművészek

A nukleáris katasztrófa után a létesítménybe betörő cunami tengervízzel árasztotta el az alsóbb szinteket, ami keveredett a hűtővízzel. Más sugárszennyezett helyszíneken, például Csernobilban, a tudósok gyakran találnak olyan gombákat vagy baktériumokat, amelyek kifejezetten "szeretik" a sugárzást, vagy genetikai módosulásokkal védekeznek ellene. A kutatók itt is a Deinococcus radiodurans-hoz hasonló, extrém sugártűrő fajok jelenlétét feltételezték.

Ezzel szemben a mintákban két, tengeri környezetben amúgy gyakori baktérium-nemzetség dominált:

volt, amely kénvegyületek oxidálásával nyer energiát. A mélyebb rétegekben a Brevirhabdus nemzetség fordult elő nagy számban, amely mangán-oxidáló képességéről ismert.

A laboratóriumi kísérletek során a Limnobacter egyik törzsét gamma-sugárzásnak tették ki, és nem a várt eredményre jutottak: a baktérium sugártűrése nem volt jobb, mint a közönséges E. coli baktériumé. Ez azt bizonyítja, hogy a sugárzás szintje bár magas volt, nem volt elegendő ahhoz, hogy elpusztítsa ezeket a szervezeteket, vagy hogy a sugártűrő fajok kiszorítsák őket.