Több mint téli luxus: meglepő hatása van a termálfürdőzésnek

A japán hómajmok – hivatalos nevükön japán makákók – világszerte híresek arról, hogy a hideg téli hónapokban forró vizű termálvizekben áztatják magukat. A jelenséget eddig a melegen maradás egyszerű és látványos módjaként értelmezték. Egy új kutatás azonban kimutatta: a fürdőzés ennél jóval összetettebb hatással van az állatok szervezetére.

Japán makákók fürdőzés közben

Fotó: RYOICHIRO KIDA / Yomiuri

A fürdőzés hatásai: különleges viselkedés a főemlősök között

A kutatást a Kyoto University tudósai végezték, akik szerint a termálfürdőzés az egyik legszokatlanabb viselkedésforma, amelyet nem emberi főemlősöknél figyeltek meg. A tanulmány vezető szerzője, Abdullah Langgeng szerint a kutatók már korábban is gyanították, hogy a fürdőzés hatással lehet a majmok parazitáira és mikrobiális közösségeire.

Ennek feltárására a csapat a Jigokudani Snow Monkey Park területén végzett terepmunkát.

Két tél, két csoport, egy komplex rendszer

A kutatók két egymást követő télen figyeltek meg nőstény japán makákókat, összehasonlítva azokat, amelyek rendszeresen fürödtek a meleg forrásokban, azokkal, amelyek nem. A vizsgálat során számos megfigyelést végeztek: viselkedési szokásokat, paraziták jelenlétének elemzését, valamint bélmikrobiom-elemzést .

A cél az volt, hogy kiderüljön: a fürdőzés miként befolyásolja az úgynevezett holobiontot, vagyis az állat és az általa hordozott mikrobák és paraziták egységét.

Megváltozik a tetvek eloszlása, átalakul a bélflóra

Az eredményeket a Primates című tudományos folyóirat közölte. A tanulmány szerint a termálfürdőzés átalakítja a majmok kapcsolatát a parazitákkal és a bélflóra baktériumaival is.

Eltérő tetűeloszlást figyeltek meg a két csoportban, ami arra utal, hogy a meleg víz megzavarhatja a paraziták aktivitását vagy petézését.

A bélflórában is kimutathatóak voltak különbségek: bár az összesített mikrobiom-diverzitás hasonló maradt a két csoportban, bizonyos baktériumtípusok nagyobb arányban voltak jelen azoknál az egyedeknél, amelyek nem fürödtek.

Fontos megállapítás, hogy a közösen használt forró források nem növelték a bélparaziták fertőzési arányát vagy intenzitását a közösen fürdőző majmoknál.

A viselkedés mint az egészség alakítója

A kutatás rávilágít arra, hogy az állati viselkedés aktívan formálhatja az egészségi állapotot, és nem csupán a környezeti hatásokra adott reakció. A fürdőzés bizonyos kapcsolatokat megváltoztat a gazdaszervezet és az élősködők, illetve mikrobák között, míg másokat érintetlenül hagy.