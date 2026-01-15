Kozmikus krimi: a James Webb megoldott egy gyilkosságot

A válaszért a tudomány legélesebb szeméhez, a James Webb űrtávcsőhöz fordultak, és amit találtak, az egyenesen egy kozmikus krimibe illik. A tettes nem más, mint a galaxis szívében lakozó szupermasszív fekete lyuk, amely szó szerint „kiéheztette” gazdáját. Ez a felfedezés nem csupán egy érdekes űrbéli anekdota; alapjaiban rengeti meg azt, amit a galaxisok fejlődéséről gondoltunk.

A GS-10578, vagyis a Pablo-galaxis képe, amelyről a csillagászok úgy vélik, hogy egy szupermasszív fekete lyuk miatt vesztette el csillagkeletkezéshez szükséges gázt

Fotó: JADES Collaboration

A Pablo-galaxis rejtélye

A korai univerzum távoli szegletében, mintegy 11,5 milliárd évvel ezelőtt történt események rávilágítanak arra a pusztító erőre, amellyel egy aktív galaxismag rendelkezhet. Most, a modern technológia segítségével, végre rekonstruálhatjuk a bűntény helyszínét és megérthetjük, hogyan fojtotta meg saját otthonát ez a gravitációs szörnyeteg.

A csillagászok a Pablo-galaxist (hivatalos nevén GS-10578) hatalmas mérete miatt vették észre. Ez a galaxis már az univerzum korai szakaszában, mindössze 2 milliárd évvel az ősrobbanás után, a Tejútrendszerhez hasonló tömeget ért el. Azonban, ellentétben a legtöbb korabeli társával, a Pablo-galaxis furcsán csendes volt. Míg más óriásgalaxisok ontották magukból az új csillagokat, itt a csillagképződés teljesen leállt. A kutatók számára ez volt az első nyom: valami drasztikus dolognak kellett történnie, ami elvágta az utánpótlást.

A James Webb űrtávcső (JWST) érkezése előtt a tudósok csak sejtették, hogy mi történhetett. A korábbi teleszkópok nem voltak elég érzékenyek ahhoz, hogy átlássanak a kozmikus poron és gázon, így a galaxis magja rejtve maradt. A JWST infravörös szemei azonban képesek voltak behatolni ebbe a sűrű ködbe. Amit találtak, az megerősítette a gyanút: a galaxis már „halott” volt, vagyis nem termelt új csillagokat. De a legfontosabb kérdés még mindig nyitva állt: hová tűnt az üzemanyag? A csillagok születéséhez ugyanis hideg gázfelhőkre van szükség, ezek nélkül a folyamat lehetetlen.

A tettes egy mohó fekete lyuk

A nyomozás során a Cambridge-i Egyetem kutatói, köztük Jan Scholtz asztrofizikus, a Webb távcső adatait elemezve megdöbbentő felfedezést tettek. Észlelték, hogy hatalmas mennyiségű gáz áramlik ki a galaxisból, méghozzá szédületes sebességgel, mintegy 3,5 millió kilométer per órával. Ez a sebesség elég volt ahhoz, hogy a gáz kiszökjön a galaxis gravitációs vonzásából, és soha többé ne térjen vissza. A forrás egyértelműen a galaxis közepén lévő szupermasszív fekete lyuk volt.