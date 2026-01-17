A brazil matuzsálemek rejtélye: hogyan győzik le a génjeink az időt?

Brazília nem csupán a karneválról és a fociról híres, hanem egyre inkább a hosszú élet egyik globális központjaként is emlegetik. A kutatók figyelme nemrégiben az ország északi területeire terelődött, ahol feltűnően sokan élik meg a 110 év feletti kort. Ezeket az embereket szuperszázéveseknek hívjuk, és biológiai felépítésük valóságos aranybánya a tudósok számára, akik a genetikai adottságaikat vizsgálják. A Nature lapcsaládhoz tartozó, nemzetközileg elismert Genomic Press nemrégiben publikált egy átfogó tanulmányt, amelyben brazil kutatók vizsgálták ezeknek a rendkívüli idős embereknek a genomját.

A szuperszázévesek hosszú életét a különleges genetikai alapok teszik lehetővé

Fotó: JODY AMIET / AFP

Életmód vagy genetika?

A vizsgálat során a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a brazil szuperszázévesek genetikai állománya különleges védelmet élvez az öregedéssel járó betegségekkel szemben. Míg az átlagember szervezete az évtizedek során felhalmozódó sejtmutációkkal küzd, ezek az idős emberek olyan génvariánsokkal rendelkeznek, amelyek hatékonyabban javítják a DNS-hibákat. Ez azt jelenti, hogy szervezetük biológiai szinten lassabban öregszik, és ellenállóbb a rákkal vagy a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben. A kutatás rávilágított arra is, hogy az Amazonas vidékén élők kevert genetikai öröksége – amely magában foglalja az őslakos, az európai és az afrikai felmenőket – kulcsszerepet játszhat ebben a genetikai lottóban.

Bár a genetika adja az alapot, a kutatók hangsúlyozzák, hogy az életmód és a környezet szerepe elvitathatatlan.

A vizsgált 110 év felettiek többsége egész életében aktív fizikai munkát végzett, és olyan étrendet követett, amely gazdag természetes, feldolgozatlan élelmiszerekben.

Az Amazonas bőséges gyümölcs- és halkínálata, valamint a közösségi összetartó erő mind hozzájárulnak a mentális és fizikai frissesség megőrzéséhez. Azonban a tudósok szerint a genetikai hajlam nélkül ezek a tényezők önmagukban nem lennének elegendőek ilyen extrém életkor eléréséhez.

A Genomic Press által közölt tanulmány egyik legérdekesebb megállapítása, hogy bizonyos gének jelenléte kifejezetten a trópusi környezethez való alkalmazkodás folyamán alakulhatott ki, és ez mellékhatásként növelte az élettartamot. Például az immunrendszer erősödése, amely eredetileg a helyi kórokozók elleni védekezést szolgálta, idős korban segít elkerülni a gyulladásos folyamatokat. Tehát a brazil szuperszázévesek nem csupán szerencsések; ők az evolúciós alkalmazkodás és a természetes életmód tökéletes szimbiózisának élő bizonyítékai. Ez a felismerés új távlatokat nyit a geriátriai kutatásokban világszerte.