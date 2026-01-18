Jön az à la carte-bébik kora, több cég is a génszerkesztett embriók témáját feszegeti

Genetikai Manhattan-projektnek nevezik tudományos körökben azt a programot, amelyben a mesterséges megtermékenyítés során beültetendő emberi embriók génszerkesztésével próbálkozik több magáncég is. Hét évvel azután, hogy egy kínai tudóst börtönbe zártak három emberi embrió genetikai módosításáért, hogy immunissá tegye őket a HIV-re, más kutatók is a nyomdokaiba lépnek, és adományokat gyűjtenek ugyanezen cél elérése érdekében. A céljuk, hogy az embriók genetikai módosításával olyan utódokat hozzanak létre, akik nem örökölnek súlyos genetikai betegségeket, vagy akár statisztikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. A program egyik vezetőjének számító Manhattan Genomics alapítója, Cathy Tie azt állítja, hogy a génszerkesztés az orvostudomány egyik legfontosabb eszköze lehet a közeljövőben, technológiai és társadalmi hatását tekintve pedig az atombomba felfedezésével teszi egy szintre a projektet – innen is jött a cég névadása. Arról nem beszélt az elDiariónak nyilatkozva, hogy az atombomba kifejlesztése után döbbentek csak rá a tudósok, hogy micsoda pusztító erőt adtak az emberiség kezébe.
Génszerkesztés minden áron
Egy másik társaság, a Preventive nevű kaliforniai cég körülbelül 30 millió dollárnyi magánbefektetést szerzett a napokban, többek között olyan technológiai vezetőktől, mint az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman — ami azt jelzi, hogy a szektor fejlesztését nemcsak bioetikai aggodalmak, hanem erős pénzügyi érdeklődés is kíséri. A cégek azt hangsúlyozzák, hogy céljuk az örökletes betegségek megszüntetése, és szerintük a technológia akár 5 000 dolláros költséggel is alkalmazható lehet, amennyiben a jogi környezet megváltozik. Állításuk szerint „olyan jövőt építenek, ahol egyetlen gyermek sem örököl megelőzhető betegségeket”, azzal a meggyőződéssel, hogy „a megelőző génszerkesztés az évszázad egyik legfontosabb egészségügyi technológiája lehet”.
Etikai aggályok: eugenetika és társadalmi egyenlőtlenség
A tudományos közösség egy része — köztük genetikusok és bioetikusok — élesen bírálják ezeket a törekvéseket. Sokan úgy vélik, hogy a génszerkesztés etikai határokon túlmutató projekt, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket is mélyítheti: a technológia csak a gazdagok számára válhat elérhetővé, elősegítve egy „kettészakadó emberiség” kialakulását. Az ellenzők szerint ráadásul a technológia még korántsem elég biztonságos: a génszerkesztés esetleges hibái nemcsak az érintett egyénre, hanem a jövő generációira is káros hatással lehetnek. Ezért több szakértő a diagnosztikai genetikai módszerek (például az embrionális szűrés) használatát javasolja a génmódosítás helyett.
Tudományos és jogi hátterek
A kínai génszerkesztett babák 2018-as ügye után világszerte moratóriumot szorgalmaztak az ilyen típusú beavatkozásokra — az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az embrionális génszerkesztést „felelőtlennek” nevezte. Bár egyes filozófusok és genetikusok a génszerkesztés új megközelítését támogatják, sok szakember szerint az aktuális technológiák nem garantálják sem a hatékonyságot, sem a biztonságot. Miközben a kutatócégek az örökletes betegségek visszaszorítását tűzték zászlajukra, néhányan már azon aggódnak, hogy ennél egyszerűbb módosítással elérhetővé válik a születendő gyerek nemének, haj-, szem-, vagy bőrszínének meghatározása, leendő magasságának vagy testfelépítésének kontrollálása. Ezvégő soron azt eredményezheti, hogy a hagyományos gyereknemzés helyett a gazdagok automatikusan a mesterséges megtermékenyítés felé fordulva előre meghatározzák majd születendő gyerekeik tulajdonságait, mintha étlapról rendelnék meg a babát.
A génszerkesztett embriók kérdése ezért nem csupán tudományos probléma: mély társadalmi, etikai és gazdasági kérdéseket vet fel. Bár a technológia kifejlesztésének célja — az öröklődő betegségek elleni küzdelem — mindenképpen vonzó, még nyitott kérdés, hogy a társadalom miképp szabályozza ennek alkalmazását, és hogyan biztosítja, hogy ne váljon „privatizált evolúcióvá”, ahol a genetikai előnyök csak néhány kiváltságos számára elérhetők.
Újra kutat a génmódosító orvos
A fentebb említett kínai genetikus, aki a babagének módosítása miatt kapott börtönbüntetést, nemrég újrakezdte a kutatást az emberi embrió genomjának szerkesztésével kapcsolatban. He Jiankui azt állítja, hogy "a társadalom előbb-utóbb elfogadja ezt a tevékenységet".