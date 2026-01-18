Jön az à la carte-bébik kora, több cég is a génszerkesztett embriók témáját feszegeti

Genetikai Manhattan-projektnek nevezik tudományos körökben azt a programot, amelyben a mesterséges megtermékenyítés során beültetendő emberi embriók génszerkesztésével próbálkozik több magáncég is. Hét évvel azután, hogy egy kínai tudóst börtönbe zártak három emberi embrió genetikai módosításáért, hogy immunissá tegye őket a HIV-re, más kutatók is a nyomdokaiba lépnek, és adományokat gyűjtenek ugyanezen cél elérése érdekében. A céljuk, hogy az embriók genetikai módosításával olyan utódokat hozzanak létre, akik nem örökölnek súlyos genetikai betegségeket, vagy akár statisztikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. A program egyik vezetőjének számító Manhattan Genomics alapítója, Cathy Tie azt állítja, hogy a génszerkesztés az orvostudomány egyik legfontosabb eszköze lehet a közeljövőben, technológiai és társadalmi hatását tekintve pedig az atombomba felfedezésével teszi egy szintre a projektet – innen is jött a cég névadása. Arról nem beszélt az elDiariónak nyilatkozva, hogy az atombomba kifejlesztése után döbbentek csak rá a tudósok, hogy micsoda pusztító erőt adtak az emberiség kezébe.

Az embrionális génszerkesztés egyszerre lehet tudományos áttörés és genetikai katasztrófa

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Génszerkesztés minden áron

Egy másik társaság, a Preventive nevű kaliforniai cég körülbelül 30 millió dollárnyi magánbefektetést szerzett a napokban, többek között olyan technológiai vezetőktől, mint az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman — ami azt jelzi, hogy a szektor fejlesztését nemcsak bioetikai aggodalmak, hanem erős pénzügyi érdeklődés is kíséri. A cégek azt hangsúlyozzák, hogy céljuk az örökletes betegségek megszüntetése, és szerintük a technológia akár 5 000 dolláros költséggel is alkalmazható lehet, amennyiben a jogi környezet megváltozik. Állításuk szerint „olyan jövőt építenek, ahol egyetlen gyermek sem örököl megelőzhető betegségeket”, azzal a meggyőződéssel, hogy „a megelőző génszerkesztés az évszázad egyik legfontosabb egészségügyi technológiája lehet”.

Etikai aggályok: eugenetika és társadalmi egyenlőtlenség

A tudományos közösség egy része — köztük genetikusok és bioetikusok — élesen bírálják ezeket a törekvéseket. Sokan úgy vélik, hogy a génszerkesztés etikai határokon túlmutató projekt, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket is mélyítheti: a technológia csak a gazdagok számára válhat elérhetővé, elősegítve egy „kettészakadó emberiség” kialakulását. Az ellenzők szerint ráadásul a technológia még korántsem elég biztonságos: a génszerkesztés esetleges hibái nemcsak az érintett egyénre, hanem a jövő generációira is káros hatással lehetnek. Ezért több szakértő a diagnosztikai genetikai módszerek (például az embrionális szűrés) használatát javasolja a génmódosítás helyett.