Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Eltűnés

Bedrogozhatták és kirabolták? Megrázó részletek derültek ki az eltűnt budapesti fiú ügyében

manhattan genomics

Jön az à la carte-bébik kora, több cég is a génszerkesztett embriók témáját feszegeti

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Néhány biotechnológiai startup — köztük a Manhattan Genomics és a Preventive — nyíltan azon dolgozik, hogy emberi embriók genetikai módosításával olyan utódokat hozzon létre, akik nem örökölnek súlyos genetikai betegségeket, vagy akár statisztikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. A génszerkesztésről évek óta folyó vita újabb fejezete nyílik meg, hiszen ezzel a fejlesztéssel utat nyitnának az olyan igények kielégítése felé is, mint a haj-, szem-, vagy bőrszín, a magasság és testfelépítés kiválasztása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
manhattan genomicsgenetikapreventivegénszerkesztés

Genetikai Manhattan-projektnek nevezik tudományos körökben azt a programot, amelyben a mesterséges megtermékenyítés során beültetendő emberi embriók génszerkesztésével próbálkozik több magáncég is. Hét évvel azután, hogy egy kínai tudóst börtönbe zártak három emberi embrió genetikai módosításáért, hogy immunissá tegye őket a HIV-re, más kutatók is a nyomdokaiba lépnek, és adományokat gyűjtenek ugyanezen cél elérése érdekében. A céljuk, hogy az embriók genetikai módosításával olyan utódokat hozzanak létre, akik nem örökölnek súlyos genetikai betegségeket, vagy akár statisztikailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. A program egyik vezetőjének számító Manhattan Genomics alapítója, Cathy Tie azt állítja, hogy a génszerkesztés az orvostudomány egyik legfontosabb eszköze lehet a közeljövőben, technológiai és társadalmi hatását tekintve pedig az atombomba felfedezésével teszi egy szintre a projektet – innen is jött a cég névadása. Arról nem beszélt az elDiariónak nyilatkozva, hogy az atombomba kifejlesztése után döbbentek csak rá a tudósok, hogy micsoda pusztító erőt adtak az emberiség kezébe.

szív Embryonic cardiovascular system génszerkesztés, illustration. (Photo by SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX / Science Photo Library via AFP)
Az embrionális génszerkesztés egyszerre lehet tudományos áttörés és genetikai katasztrófa
Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Génszerkesztés minden áron

Egy másik társaság, a Preventive nevű kaliforniai cég körülbelül 30 millió dollárnyi magánbefektetést szerzett a napokban, többek között olyan technológiai vezetőktől, mint az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman — ami azt jelzi, hogy a szektor fejlesztését nemcsak bioetikai aggodalmak, hanem erős pénzügyi érdeklődés is kíséri. A cégek azt hangsúlyozzák, hogy céljuk az örökletes betegségek megszüntetése, és szerintük a technológia akár 5 000 dolláros költséggel is alkalmazható lehet, amennyiben a jogi környezet megváltozik.  Állításuk szerint „olyan jövőt építenek, ahol egyetlen gyermek sem örököl megelőzhető betegségeket”, azzal a meggyőződéssel, hogy „a megelőző génszerkesztés az évszázad egyik legfontosabb egészségügyi technológiája lehet”.

Etikai aggályok: eugenetika és társadalmi egyenlőtlenség

A tudományos közösség egy része — köztük genetikusok és bioetikusok — élesen bírálják ezeket a törekvéseket. Sokan úgy vélik, hogy a génszerkesztés etikai határokon túlmutató projekt, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket is mélyítheti: a technológia csak a gazdagok számára válhat elérhetővé, elősegítve egy „kettészakadó emberiség” kialakulását. Az ellenzők szerint ráadásul a technológia még korántsem elég biztonságos: a génszerkesztés esetleges hibái nemcsak az érintett egyénre, hanem a jövő generációira is káros hatással lehetnek. Ezért több szakértő a diagnosztikai genetikai módszerek (például az embrionális szűrés) használatát javasolja a génmódosítás helyett.

Tudományos és jogi hátterek

A kínai génszerkesztett babák 2018-as ügye után világszerte moratóriumot szorgalmaztak az ilyen típusú beavatkozásokra — az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az embrionális génszerkesztést „felelőtlennek” nevezte. Bár egyes filozófusok és genetikusok a génszerkesztés új megközelítését támogatják, sok szakember szerint az aktuális technológiák nem garantálják sem a hatékonyságot, sem a biztonságot. Miközben a kutatócégek az örökletes betegségek visszaszorítását tűzték zászlajukra, néhányan már azon aggódnak, hogy ennél egyszerűbb módosítással elérhetővé válik a születendő gyerek nemének, haj-, szem-, vagy bőrszínének meghatározása, leendő magasságának vagy testfelépítésének kontrollálása. Ezvégő soron azt eredményezheti, hogy a hagyományos gyereknemzés helyett a gazdagok automatikusan a mesterséges megtermékenyítés felé fordulva előre meghatározzák majd születendő gyerekeik tulajdonságait, mintha étlapról rendelnék meg a babát.

A génszerkesztett embriók kérdése ezért nem csupán tudományos probléma: mély társadalmi, etikai és gazdasági kérdéseket vet fel. Bár a technológia kifejlesztésének célja — az öröklődő betegségek elleni küzdelem — mindenképpen vonzó, még nyitott kérdés, hogy a társadalom miképp szabályozza ennek alkalmazását, és hogyan biztosítja, hogy ne váljon „privatizált evolúcióvá”, ahol a genetikai előnyök csak néhány kiváltságos számára elérhetők.

Újra kutat a génmódosító orvos

A fentebb említett kínai genetikus, aki a babagének módosítása miatt kapott börtönbüntetést, nemrég újrakezdte a kutatást az emberi embrió genomjának szerkesztésével kapcsolatban. He Jiankui azt állítja, hogy "a társadalom előbb-utóbb elfogadja ezt a tevékenységet".

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!