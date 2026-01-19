Hírlevél
Lebegés vagy lódítás? Sokkoló állítás: eltűnik a földi gravitáció

Vajon tényleg lebegni fogunk néhány másodpercig 2026 augusztusában? Egy újra és újra felbukkanó internetes pletyka szerint a Föld gravitációja rövid időre megszűnik, és mi mindannyian súlytalanná válunk. Mielőtt azonban előkészítenénk a kamerákat a lebegő macskák megörökítésére, érdemes megvizsgálni a tényeket. Ebben a cikkben lerántjuk a leplet az egyik legmakacsabb tudományos átverésről.
Az internet sötétebb zugaiban időről időre felüti a fejét egy furcsa hír, amely azt állítja, hogy egy ritka bolygóegyüttállás drasztikus hatással lesz a Földre. A legújabb verzió szerint 2026. augusztus 12-én bolygónk gravitációja hét másodpercre megszűnik, vagy legalábbis jelentősen csökken. A források gyakran egy évtizedekkel ezelőtti, félreértelmezett nyilatkozatokra vagy egyenesen kitalált tudományos tanulmányokra hivatkoznak. Ez a pletyka olyan gyorsan terjed a közösségi médiában, hogy sokan gondolkodás nélkül megosztják, tényként kezelve az abszurd állítást. 

gravitáció A group of Russian tourists enjoys flying inside a zero-gravity simulator onboard a Russian IL-76 MDK Space Adventures aircraft, better known as the Flying Laboratory, 25 January 2006. The plane belongs to the Star City Space Training Center and also is being used for commercial purposes. AFP PHOTO (Photo by AFP)
Így lebegnénk, ha nem lenne gravitáció
Fotó: AFP

A gravitációs összeesküvés-elmélet eredete

Valójában ez a történet nem új keletű. A legenda gyökerei Patrick Moore brit csillagászhoz nyúlnak vissza, aki 1976-ban, április elsején (!) viccelődött ezzel a rádióban. Moore azt mondta a hallgatóknak, hogy ha egy adott pillanatban felugranak, érezni fogják a súlytalanságot a Plútó és a Jupiter együttállása miatt. Bár ő csupán a hiszékenységet akarta tesztelni, a tréfa önálló életre kelt.

Azóta az internet népe újrahasznosítja a sztorit, mindig új dátumot – jelen esetben 2026-ot – illesztve hozzá, ezzel táplálva egy ártalmatlan, de hamis összeesküvés-elmélet lángját.

Miért lehetetlen a gravitáció kikapcsolása?

A fizika törvényei szerencsére nem úgy működnek, mint egy villanykapcsoló. A gravitáció nem szűnik meg csak úgy, és a bolygók távolsága miatt azok gravitációs hatása a Földön tartózkodó emberekre elhanyagolható. Még ha a Naprendszer összes bolygója tökéletesen egy vonalba rendeződne is a Földdel, az eredő gravitációs erő akkor sem lenne elég ahhoz, hogy bárkit a mennyezetre repítsen. Isaac Newton és Albert Einstein munkássága óta pontosan tudjuk, hogy a tömegvonzás állandó, és a bolygók mozgása nem írja felül a földi élet alapvető szabályait. 

Továbbá, ha a gravitáció valóban megszűnne akár csak néhány másodpercre is, annak katasztrofális következményei lennének.

  • Nem csupán mi kezdenénk lebegni, hanem a légkör, az óceánok, és minden, ami nincs szilárdan a földhöz rögzítve, elindulna a világűr felé.
  • A Föld forgása miatt hatalmas erők szabadulnának fel, amelyek nem vicces lebegést, hanem globális pusztulást okoznának. 

Szerencsére a tudomány határozottan cáfolja ezt a forgatókönyvet: a Föld tömegvonzása stabil, és 2026. augusztus 12-én is pontosan ugyanúgy fog működni, mint ma.

Hogyan védekezzünk az áltudományos hírek ellen?

Az ilyen típusú álhírek felismerése kritikus fontosságú a digitális korban. Amikor egy hír túl szépnek vagy túl hihetetlennek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, kezdjünk gyanakodni. Ellenőrizzük a forrást: egy elismert tudományos magazin vagy űrkutatási hivatal (mint a NASA) oldalán olvassuk a hírt, vagy egy ismeretlen, kattintásvadász blogon? A mostani esetben is gyorsan kiderül, hogy egyetlen komoly csillagászati portál sem számol be a gravitáció megszűnéséről, sőt, a téma szakértői aktívan cáfolják azt.

Végül pedig, használjuk a józan eszünket. A tudomány nem titkolózik; ha egy ekkora horderejű esemény közeledne, arról nem egy Facebook-posztból értesülnénk először, hanem a világsajtó címlapjairól. A gravitáció megszűnéséről szóló pletyka és a hozzá hasonló összeesküvés-elméletek remek szórakozást nyújthatnak, de fontos, hogy a helyén kezeljük őket. 2026 augusztusában tehát nyugodtan maradhatunk a földön – szó szerint és átvitt értelemben is –, mert a fizika törvényei nem mennek szabadságra.

 

