Lebegés vagy lódítás? Sokkoló állítás: eltűnik a földi gravitáció

Az internet sötétebb zugaiban időről időre felüti a fejét egy furcsa hír, amely azt állítja, hogy egy ritka bolygóegyüttállás drasztikus hatással lesz a Földre. A legújabb verzió szerint 2026. augusztus 12-én bolygónk gravitációja hét másodpercre megszűnik, vagy legalábbis jelentősen csökken. A források gyakran egy évtizedekkel ezelőtti, félreértelmezett nyilatkozatokra vagy egyenesen kitalált tudományos tanulmányokra hivatkoznak. Ez a pletyka olyan gyorsan terjed a közösségi médiában, hogy sokan gondolkodás nélkül megosztják, tényként kezelve az abszurd állítást.

Így lebegnénk, ha nem lenne gravitáció

Fotó: AFP

A gravitációs összeesküvés-elmélet eredete

Valójában ez a történet nem új keletű. A legenda gyökerei Patrick Moore brit csillagászhoz nyúlnak vissza, aki 1976-ban, április elsején (!) viccelődött ezzel a rádióban. Moore azt mondta a hallgatóknak, hogy ha egy adott pillanatban felugranak, érezni fogják a súlytalanságot a Plútó és a Jupiter együttállása miatt. Bár ő csupán a hiszékenységet akarta tesztelni, a tréfa önálló életre kelt.

Azóta az internet népe újrahasznosítja a sztorit, mindig új dátumot – jelen esetben 2026-ot – illesztve hozzá, ezzel táplálva egy ártalmatlan, de hamis összeesküvés-elmélet lángját.

Miért lehetetlen a gravitáció kikapcsolása?

A fizika törvényei szerencsére nem úgy működnek, mint egy villanykapcsoló. A gravitáció nem szűnik meg csak úgy, és a bolygók távolsága miatt azok gravitációs hatása a Földön tartózkodó emberekre elhanyagolható. Még ha a Naprendszer összes bolygója tökéletesen egy vonalba rendeződne is a Földdel, az eredő gravitációs erő akkor sem lenne elég ahhoz, hogy bárkit a mennyezetre repítsen. Isaac Newton és Albert Einstein munkássága óta pontosan tudjuk, hogy a tömegvonzás állandó, és a bolygók mozgása nem írja felül a földi élet alapvető szabályait.

Továbbá, ha a gravitáció valóban megszűnne akár csak néhány másodpercre is, annak katasztrofális következményei lennének.

Nem csupán mi kezdenénk lebegni, hanem a légkör, az óceánok, és minden, ami nincs szilárdan a földhöz rögzítve, elindulna a világűr felé.

A Föld forgása miatt hatalmas erők szabadulnának fel, amelyek nem vicces lebegést, hanem globális pusztulást okoznának.

Szerencsére a tudomány határozottan cáfolja ezt a forgatókönyvet: a Föld tömegvonzása stabil, és 2026. augusztus 12-én is pontosan ugyanúgy fog működni, mint ma.