Kiderült, miért olyan fontos Grönland: felfoghatatlan kincs rejtőzik a mélyben

Bár Grönland felszínének nagy részét ma még kilométeres vastagságú jég borítja, a mélyben zajló folyamatok és a legújabb kutatások elképesztő gazdagságról árulkodnak.

Grönlandi táj

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A sziget geológiai történelme rendkívül változatos:

az elmúlt 4 milliárd év során hegységképződések, vulkánkitörések és kéregmozgások formálták, ami geológiai szempontból egészen különlegessé teszi a területet.

Ennek köszönhető, hogy itt találhatók a Föld legősibb kőzetei, sőt, teherautó méretű termésvas tömbökre és gyémántokat rejtő kürtőkre is bukkantak már a kutatók – írja a The Conversation magazin cikke.

Grönland gigantikus olajmezője az USA készleteivel vetekszik

A legmegdöbbentőbb adatokat az Amerikai Földtani Intézet (USGS) tette közzé.

Becsléseik szerint Északkelet-Grönlandon a jég alatt mintegy 31 milliárd hordónyi olajegyenértéknek megfelelő szénhidrogén rejtőzhet.

Hogy érzékeljük a nagyságrendet:

ez a mennyiség vetekszik az Egyesült Államok teljes bizonyított kőolajtartalékával.

A szakértők szerint a sziget partjait kiterjedt kőolajrendszerek övezhetik, és a szárazföldi medencék is hasonló potenciállal bírnak, mint a szénhidrogénekben dúskáló Norvégia tengeri talapzata.

A jövő technológiája a jég alatt hever

Nemcsak az olaj, hanem a zöldátálláshoz elengedhetetlen kritikus nyersanyagok miatt is a nagyhatalmak célkeresztjébe került a sziget. A lítium és a különféle ritkaföldfémek nélkülözhetetlenek az elektromos autók, a szélturbinák és az atomreaktorok működéséhez.

A kutatások szerint Grönland jég alatti tartalékai globális szinten is sorsdöntőek lehetnek:

A mélyben rejlő készletek a világ legnagyobbjai közé tartozhatnak.

Csak a diszprózium és a neodímium esetében a sziget képes lenne fedezni a jövőbeni globális kereslet több mint negyedét.

Ezek az anyagok jelenleg nehezen beszerezhetők, így a grönlandi lelőhelyek feltárása alaposan felkavarhatná a világpiacot.

Dánia és az Egyesült Államok már kiterjedt kutatásokat folytat a kereskedelmi bányászat lehetőségéről.

Áldás vagy átok a grönlandi természeti kincsek sokasága?

A történetnek azonban van egy sötétebb oldala is. A kincsekhez való hozzáférést paradox módon éppen a klímaváltozás teszi lehetővé. 1995 óta egy Albánia nagyságú területről tűnt el a jég, és az olvadás egyre gyorsul. A modern radaros technológiákkal ma már 2 kilométeres jégvastagság alá is belátnak a tudósok, feltérképezve a mélyben rejlő értékeket.